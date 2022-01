Peking

Jos #metoo on ollut maailmalla iso, Kiinassa samainen #woyeshi on ollut erityisen suuri. Kansalaisliikkeestä kasvoi niin valtava, että se hakee Kiinassa vertaistaan.

Vallanpitäjät yrittävät nyt nuijia heitä pelottavia ääniä hiljaisiksi.

Kiinan #metoo lähti lentoon vuodenvaihteessa 2017–2018, kun Yhdysvalloissa asunut Luo Qianqian kertoi julkisesti professorinsa yrittäneen raiskata hänet opiskeluaikoina Pekingissä vuonna 2004.

Professorille potkut Professori Chen Xiaowu lukitsi oven ja kävi tohtorinkoulutusohjelmassa olleeseen Luo Qianqianiin käsiksi. Luo sanoi itkien olevansa neitsyt, ja professori päästi hänet menemään. Näin Luo kirjoitti sosiaalisessa mediassa. Useat muut naiset kertoivat samanlaisista professori Cheniin liittyvistä kokemuksista. Hän menetti professuurinsa. #metoon seurauksena Kiinan yliopistoilta paljastui paljon seksuaalista ahdistelua.

Sen jälkeen kymmenet kiinalaisnaiset ovat kertoneet julkisesti syytöksensä eri ahdistelijoita kohtaan. He ovat saaneet valtavasti tukea maansa sosiaalisessa mediassa.

Vallanpitäjillä eli Kiinan kommunistisella puolueella oli yhtäkkiä uudenlainen ongelma. Se on tottunut hiljentämään kaikki vähänkin isommaksi kasvavat kansalaisliikkeet. Mutta miten hiljentää liike, jota kukaan ei johda ja jolla ei ole mitään organisaatiota?

#metoon nimissä putkahteli aina uusia naisia syytöksineen. Kuka tahansa saattoi lähteä – ja lähtikin – heitä tukemaan.

”Se on ikään kuin sissisotaa. Et voi katkaista yhtä päätä ja tuhota ilmiötä”, kuvaa Kiinan #metoo-liikettä tutkinut Dušica Ristivojević Helsingin yliopistosta puhelinhaastattelussa.

Yksi #metoo-kampanjan aktivismin muodoista oli tehdä liikkeelle grafiikoita jaettavaksi netissä.

Raiskaussyytöksen esittäneelle potkut Alibabalta Nainen kirjoitti syksyllä 2021 työnantajansa Alibaban intranetiin tulleensa korkea-arvoisemman kollegansa raiskaamaksi hotellihuoneessa. Mies olisi ensin painostanut hänet työmatkalle ja sitten pakkojuottanut häntä illallisella lähes tiedottomaksi. Alaisten juottaminen on Kiinassa yleistä. Nainen raportoi tapauksesta Alibaban henkilöstöosastolle, mutta kun mitään ei tapahtunut, hän kirjoitti intranetiin. Sitten alkoikin tapahtua. Mies sai potkut ja hänet pidätettiin, mutta poliisi ei löytänyt tarpeeksi todisteita oikeudenkäyntiin. Tämän jälkeen nainen sai potkut Alibabalta. Yhtiö vetosi väärien tietojen levittämiseen.

Jopa kiinalaiset pitkän linjan feministit ällistyivät aluksi #metoon itsenäistä ja ennustamatonta luonnetta.

”Olin vähän šokissa: että joku tekee meidän töitämme”, kertoo tunnettu kiinalainen feministiaktivisti Xiong Jing puhelinhaastattelussa. Hän on myös Ristivojevićin tutkijakumppani Hongkongin yliopistosta.

Xiong arvioi varovaisesti, että tähän mennessä #metoo-liikehdinnässä on ollut Kiinassa mukana ”enemmän kuin tuhansia” ihmisiä. Jotkut ovat olleet tukena häirinnästä selviytyneille, toiset ovat tehneet nettisivuja tai grafiikoita ja kolmannet vaikkapa antaneet oikeudellista apua.

Liike tunnetaan Kiinassa syvissäkin kansanjoukoissa, ja seksuaalisesta häirinnästä on tullut iso puheenaihe.

”Kaikkien aikojen parhaiten tunnettu ja laajin liike Kiinassa”, Xiong arvioi.

Eikä liike jäänyt vain nettiin. Kun #metoon kasvoiksi kohonnut Zhou Xiaoxuan tuli Pekingissä oikeuteen, oikeustalon edustalle saapui kutsumatta satoja mielenosoittajia häntä tukemaan.

Zhou Xiaoxuan puhui oikeustalon edessä toimittajille ja tukijoille ennen häirintätapauksen oikeuskäsittelyä.

#metoo-kirjoituksesta oikeuteen Kirjoittaja Zhou Xiaoxuan (kirjailijanimeltään Xianzi) kirjoitti vuonna 2018 pitkän esseen, jossa hän syytti tunnettua televisiokasvoa Zhu Junia kourimisesta. Zhou oli ollut vuonna 2014 harjoittelijana. Hänen mukaansa Zhu oli käynyt pukuhuoneessa käsiksi ja kourinut kauhusta jäykkää nuorta lähes tunnin. Kun Zhou raportoi tuolloin asiasta poliisille, häntä kehotettiin unohtamaan asia. Televisiokasvo Zhu nosti Zhouta vastaan kunnianloukkaussyytteen. Sen jälkeen Zhou nosti syytteen henkilökohtaisten oikeuksien loukkauksesta, koska laki ei vielä tuolloin tuntenut seksuaalista häirintää. Tapaus ei menestynyt oikeudessa. Kunnianloukkauksen käsittely on ilmeisesti yhä kesken.

Naiset ja monet miehetkin innostuivat nousemaan netissä ja muuallakin barrikadeille aikana, jolloin Kiinan valtio on tukahduttanut ja pelotellut kansalaisyhteiskuntaa kovemmin kuin vuosikymmeniin.

Myös #metoo on saanut kovan kohtelun. Aktiivisia toimijoita on pidätetty, seurattu ja uhkailtu. Välillä somesta sensuroitiin jopa sana feminismi.

Häirintätapauksista julkisuudessa kertoneita on haukuttu muun muassa Kiinan vihollisiksi. Ennen kaikkea heidän somekanaviaan on tukittu niin tehokkaasti, että #metoon julkinen tila on kutistunut sangen pieneksi.

Viranomaiset ovat siis löytäneet tavan katkoa liikkeeltä monia päitä samaan aikaan.

”Meneillään on vastaisku”, Xiong sanoo.

Järjestöjohtajalle anteeksipyyntötuomio Julkisuudessa salanimeä käyttävä Liu Li oli töissä hyväntekeväisyysjärjestössä, jonka tunnettu ja laajalti arvostettu johtaja Liu Meng ahdisteli häntä vuosikausia. Oikeus tuomitsi kesällä 2019 pomon pyytämään alaiseltaan anteeksi. Tuomio pysyi korkeammassa oikeusasteessa. #metoo on paljastanut Kiinan järjestöistä lukuisia hyväksikäyttötapauksia.

Dušica Ristivojević pitää häirinnästä käytyä keskustelua kommunistiselle puolueelle harvinaisen kiusallisena aiheena. Se paljasti, ettei Kiinassa ollutkaan miesjohtoisen puolueen markkinoimaa tasa-arvoa vaan Kiinassa jyllää hyväksikäyttökulttuuri siinä missä länsimaissakin.

Selvisi myös, että hyväksikäyttö on kiinalaisnaisille kipeä piste.

”#metoo-asiat ovat henkilökohtaisia ja intiimejä, ja niihin pystyy moni samaistumaan. Ei voi selittää, että tämä on vain jotain ulkomaista vaikutetta.”

Vuosien varrella naisille tehdyissä kyselyissä valtaosa sekä tehdastyöläisistä että yliopisto-opiskelijoista on kertonut kokeneensa seksuaalista häirintää.

Ex-varapääministeri Zhang Gaoli on korkea-arvoisin Kiinan #metoo-liikkeessä syytetty henkilö.

Laulaja Kris Wu on suurin julkisuuden henkilö, jota #metoo-liikkeessä on syytetty ahdistelusta.

Raiskauksesta syytetty laulaja pidätettiin Kiinassa rakastettu kiinalais-kanadalainen poptähti Kris Wu pidätettiin elokuussa 2021. Eräs nuori nainen oli aiemmin väittänyt julkisesti Wun raiskanneen hänet, kun hän oli 17-vuotias ja humalassa. Naisen mukaan Wu oli houkutellut lukuisia nuoria naisia seksiin erilaisin valheellisin lupauksin. Heti syytösten tultua ilmi lukuisat brändit, kuten Porsche ja Louis Vuitton, katkaisivat sponsorisopimuksensa Wun kanssa.

#metoo nousi Kiinassa uusille kierroksille loppuvuodesta 2021, kun tennistähti Peng Shuai syytti päivityksessään entistä varapääministeriä Zhang Gaolia seksiin pakottamisesta.

”Olinkin ihmetellyt, miksi #metoo-tapauksissa ei ollut puoluevirkailijoita. Nyt viimein sellainen tuli ja korkeimmalta tasolta”, Xiong sanoo.

Valtio onnistui sensuroimaan tapauksen sen verran hyvin, että aika harva kiinalainen tietää Pengin syytöksistä. Ne ovat moraalia saarnaavalle puolueelle erittäin kiusallisia.

Pengin ulostulo teki seksuaalisesta häirinnästä Kiinassa entistä aremman puheenaiheen. Esimerkiksi edellisenä vuonna sallittu juristien tekemä kysely seksuaalisesta häirinnästä muuttuikin nyt kielletyksi toiminnaksi.

Tennistähti Peng Shuai näyttäytyi marraskuussa 2021 lasten tennisturnauksessa ja signeerasi tennispalloja. Kuva videosta Twitter-viestissä.

Tennistähti katosi syytösten jälkeen Tennistähti Peng Shuai julkaisi marraskuussa 2021 Kiinan sosiaalisessa mediassa kirjoituksen, jonka mukaan Kiinan entinen varapääministeri Zhang Gaoli oli pakottanut hänet seksiin muutama vuosi sitten ja heillä oli myös ollut avioliiton ulkopuolinen suhde. Erittäin tulenarka viesti poistui somesta nopeasti, ja Peng itsekin katosi pitkäksi aikaa julkisuudesta. Myöhemmin hän on antanut lausuntoja, joissa vakuuttaa voivansa hyvin ja kiistää entisiä hyväksikäyttöväitteitään. Saattaa olla, ettei Peng voi enää puhua vapaasti mitä haluaa.

Osa hyväksikäyttösyytöksiä esittäneistä naisista on hävinnyt oikeudenkäyntejä. Oikeusistuimet eivät näytä uskovan heitä ilman silminnäkijöitä tai kirjallisia todisteita itse ahdistelusta.

Naiset ovat myös joutuneet kunnianloukkaussyytteiden kohteiksi, sillä jotkut hyväksikäytöstä syytetyt miehet ovat haastaneet haastajansa. Kunnianloukkauksen todisteet on helpompi löytää, sillä #metoo-syytökset ovat usein julkisia kirjoituksia.

Oikeudenkäyntien reiluudestakin on esiintynyt epäilyjä, koska puolue saa halutessaan oikeudelta mieleisiään ratkaisuja.

Erityisesti tuore He Qianin tapaus saattaa vähentää naisten uskallusta kertoa #metoo-asioista.

Me too -sanapari on kiinaksi wo ye shi, ”minä myös olen”.

Syytöksen esittäjä tuomittiin korvauksiin He Qian kirjoitti vuonna 2018 internetiin artikkelin siitä, kuinka tätä nykyä tunnettu toimittaja Deng Fei oli houkutellut harjoittelijana toimineen Hen aikoinaan hotellihuoneeseen, riisunut hänet alasti ja kourinut. Deng haastoi Hen ja tämän kanssa artikkelin kirjoittaneen naisen oikeuteen kunnian­loukkauksesta. Tammikuun alussa oikeus totesi naiset syyllisiksi ja määräsi heidät maksamaan Dengille korvauksia 1 600 euroa.

Vaikka #metoo-liike on saanut Kiinassa aika tavalla köniinsä, se on myös muuttanut Kiinaa.

Sen seurauksena Kiinan lakiin kirjattiin naisille vahvempaa suojaa seksuaaliselta häirinnältä. Yliopistot ja monet muut työpaikat ovat parantaneet käytäntöjään.

Moni aktivisti jatkaa yhä onnistuneesti häirinnänvastaisessa työssä mutta ei vain enää käytä sanaa #metoo.

Vaikka #metoo on ehkä painettu Kiinassa pinnan alle, se nousee yhä pintaan uusina tapauksina.