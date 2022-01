Yhdysvalloissa rekisteröitiin yli miljoona korona­tartuntaa maanantaina – New Yorkin kohtalo saattaa ennustaa pandemian jatkoa laajemminkin

Tällä hetkellä koronaan kuolee New Yorkissa yli sata ihmistä päivässä ja sairaalahoidon tarve nousee.

Ihmiset jonottivat koronatestiin Times Squarella New Yorkissa 20. joulukuuta.

Yhdysvalloissa rekisteröitiin yli miljoona koronatartuntaa maanantaina. Kyseessä on uusi päiväkohtainen maailmanennätys. Edellinen ennätys oli 590 000 tartuntaa Yhdysvalloissa neljä päivää aikaisemmin.

Aiheesta kertovat esimerkiksi Bloomberg ja USA Today.

Yhdysvalloissa tehdään yhä enemmän kotitestejä, joiden tiedot eivät välity näihin tilastoihin, joten todennäköisesti tartuntaluvut ovat suurempia.

Dataan voi toisaalta liittyä uudenvuoden ja viikonlopun aikana kertynyttä viivettä, joka purkautui maanantain lukuun. Varmaa kuitenkin on, että tartuntojen määrä on hurjassa kasvussa.

Omikronmuunnoksen leviämisen myötä covid-19-sairauden vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden määrä on ylittänyt 103 000 ihmistä Yhdysvalloissa. Määrä on suurin lähes neljään kuukauteen, kertoo CNN. Vielä marraskuun alussa koronaviruksen vuoksi sairaalassa oli vähemmän kuin puolet nykytilanteesta eli 45 000 yhdysvaltalaista. Noin seitsemän kahdeksasta sairaalahoitoon joutuneesta aikuisesta ei ole ottanut yhtään rokotusta.

Samalla lapsia joutuu omikronmuunnoksen levitessä sairaalahoitoon entistä enemmän. Tämän pelätään jatkuvan, kun kevätlukukausi alkaa. Joissakin kouluissa on päätetty siirtää kevätlukukauden aloitusta tai palata toistaiseksi etäopetukseen.

Osa tutkijoista ja mediasta tarkkailee erityisesti New Yorkin tilannetta, koska käänteet niin huonompaan kuin parempaan näkyvät siellä usein nopeammin kuin muissa suurkaupungeissa. Myös uusi omikronmuunnos levisi siellä aikaisemmin kuin muissa kaupungeissa.

Tällä hetkellä New Yorkissa kuolee koronaviruksen aiheuttamaan tautiin yli sata ihmistä päivässä, mikä ylittää viime talven korkeimmat päiväkohtaiset luvut. Myös sairaalahoidon tarve kasvaa jyrkästi, kertoo The New York Times.

Sairaalahoidon tarve ei kuitenkaan ole ainakaan vielä noussut yhtä jyrkästi kuin tartuntojen määrän perusteella voisi arvella. Tämä johtunee siitä, että omikronmuunnos ei näyttäisi vaikuttavan keuhkoihin yhtä usein yhtä tuhoisasti kuin aikaisemmat muunnokset vakavissa tapauksissa.

New Yorkin suhteen pientä toivoa antaa tilastoanalyyseistään tunnettu FiveThirtyEight-yhtiön perustaja Nate Silver.

Hänen mukaansa New Yorkissa tehtiin viime viikolla vähemmän covid-19-sairauteen ja koronavirukseen liittyviä Google-hakuja kuin sitä edellisellä viikolla.

Se voisi hänen mukaansa tarkoittaa, että tartuntojen huippukohta ollaan kaupungissa tällä erää saavutettu.