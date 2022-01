Brittihovi on kiperän ongelman edessä: Minne loppu­sijoittaa prinssi Andrew, jolta on mennyt maine lopullisesti?

Prinssillä ei ole enää paluuta edustustehtäviin, vaikka oikeus päättäisi mitä. Andrew voi joutua loppu­elämäkseen ”maan sisäiseen maanpakoon”. Lempi­pojan häpeä uhkaa pilata kuningattaren platinajuhlavuoden.

Lontoo

Brittihovilla on tänä vuonna erityisen vaikea ongelma ratkaistavanaan: Mitä tehdä prinssi Andrew’lle, jonka sotkeutuminen seksuaalirikosvyyhtiin uhkaa huojuttaa jo itse monarkiaa.

Prinssin oma maine on yksiselitteisesti säpäleinä. Hovin kannalta ongelma on mutkikkaampi.

Minne loppusijoittaa 61-vuotias prinssi, joka kaveerasi vuosikausia sittemmin seksuaali­rikoksista tuomitun pariskunnan – edesmenneen liikemiehen Jeffrey Epsteinin ja äskettäin oman tuomionsa saaneen Ghislaine Maxwellin – kanssa?

Seksuaalirikoksista sittemmin tuomitut Jeffrey Epstein ja hänen puolisonsa Ghislaine Maxwell kuninkaallisilla tiluksilla Balmoralissa Skotlannissa viime vuosituhannen lopulla. Pariskunnan on raportoitu vierailleen Balmoralissa useasti prinssi Andrew’n kutsusta.

Mitä tehdä herttualle, jonka kanssa Virginia Giuffre väittää joutuneensa harrastamaan seksiä 17-vuotiaana vastoin tahtoaan?

Manhattanilainen tuomioistuin ilmoitti tiistai-iltana päättävänsä pian, eteneekö siviilikanne prinssiä vastaan jatkokäsittelyyn.

Yleinen tunnelma Britanniassa on kuitenkin se, että Andrew’lla ei tule enää koskaan olemaan paluuta julkisuuteen, tapahtuipa itse oikeuskäsittelyssä mitä tahansa.

”Niin sydäntä särkevää kuin se kuningattarelle onkin, pitää hänen toiseksi vanhin poikansa [Andrew] määrätä – eikä vain rohkaista – hylkäämään kaikki toivo maineen­palautuksesta”, brittiläinen laatulehti The Times kirjoitti pääkirjoituksessaan vuoden lopussa.

Prinssi Andrew’n on jo vaadittu luopumaan sotilasarvonimistään. Kuva sotilasmuistotilaisuudesta syyskuulta 2019.

The Timesin mukaan palatsin pitäisi lopettaa prinssin suojeleminen. Mitä enemmän oikeusprosessi pitkittyy, sitä suurempi siitä koituva haitta voi kuningashuoneelle olla.

Prinssi mainetta ei pysty palauttamaan edes hänelle myönteinen tuomioistuimen päätös.

”Herttua [Andrew] kieltää tehneensä mitään väärää, mutta jo se mitä [hän] myöntää tehneensä – täysin riippumatta siitä mitä hänen väitetään tehneen – riittää häätämään hänet lopullisesti julkisuudesta.”

Kuninkaallisasiantuntija Robert Laceyn tilannearvio on vain hieman armollisempi.

”On vaikea nähdä [Andrew’lle] mitään roolia sen enempää lähitulevaisuudessa kuin keskipitkälläkään ajalla”, Lacey sanoi BBC:lle.

Prinssi Andrew vetäytyi edustustehtävistään syksyllä 2019 annettuaan BBC:lle mahalasku­haastattelun Espstein-skandaalista.

Sen jälkeen hänet on nähty lähinnä vain autonsa ratissa, kirkonmenoissa tai ratsailla kuninkaallisilla tiluksilla. Andrew’ta ei kelpuutettu edes Beatrice-tyttärensä hääpotretteihin kesällä 2020.

Varsinaisia potkuja prinssille ei voi antaa. Sen sijaan nyt puhutaan ”maan sisäisestä maanpaosta”.

Andrew’n on myös vaadittu menettämään arvonimensä ”Yorkin herttua”. Päätösvalta asiassa on kuningattaren.

Prinssi Andrew’n sanotaan olevan kuningatar Elisabetin suosikkilapsi. Kuvassa kuningatar pitämässä perinteistä joulupäivän puhettaan viime vuonna.

Sotilaspiireistä on vaadittu, että Andrew’lta pitäisi viedä sotilaalliset arvonimet. Prinssin terveydeksi skoolaaminen tuntuu upseereista kiusalliselta, The Times -lehti uutisoi tammikuun alussa.

Prinssi Andrew on jo valmiiksi kuningasperheen vähiten suosittu henkilö.

Brittilehdet ovat kirjoittaneet prinssin arvostelukyvyn puutteesta, arroganssista ja ylellisestä elämäntyylistä.

Kritiikkiä on satanut sekä vasemmalta että oikealta laidalta, kuten kuninkaallis­kriittisestä The Guardian -lehdestä sekä monarkiamyönteistä The Daily Mail -iltapäivä­lehdestä.

Andrew’n sanotaan kuitenkin olevan kuningattar Elisabetin suosikkilapsi.

Nyt suosikkipoika uhkaa pilata 95-vuotiaan äitinsä platinajuhlat. Kuningattaren valtaannoususta tulee kuluneeksi tänä vuonna 70 vuotta.

Otsikkoja hallitsee kuitenkin äidin sijaan äidin nolo poika.