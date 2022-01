Kiina on käynnistänyt pientä Liettuaa vastaan kauppasodan – nyt Liettuan presidentti kutsuu kynnyskysymystä ”virheeksi”

Nimikiista Taiwanin edustustosta on kärjistänyt Kiinan ja Liettuan suhteet. Edustustoa ei saisi Kiinan mielestä kutsua taiwanilaiseksi.

Liettuan presidentti Gitanas Nausėdan mukaan oli virhe, että Taiwan sai avata Liettuaan oman edustuston juuri Taiwanin nimellä.

Kiinan ja Liettuan kahdenväliset suhteet ovat eskaloituneet asian takia jo viime kesästä lähtien. Taiwanin edustusto Liettuassa aloitti toimintansa pääkaupunki Vilnassa marraskuussa.

Viimeisimpänä käänteenä Kiina päätti muuttaa Pekingissä sijaitsevan lähetystön statuksen lähetystöstä asiainhoitamisen edustustoksi, eli käytännössä se lopettaa Liettuan diplomaattistatuksen.

Tämän vuoksi Liettuan lähetystön väki poistui Kiinasta joulukuun puolivälissä. Kiina on myös ryhtynyt vaikeuttamaan niin liettualaisten tuontia kuin vientiäkin. Lisäksi se on painostanut kansainvälisiä yrityksiä lopettamaan alihankintatyön Liettuassa sekä sulkenut liettualaisten yritysten pankkitilejä esimerkiksi Hongkongissa.

Kiinan ja Liettuan välinen eripura ei koske pelkästään varsinaista edustustoa vaan sen nimeä. Kiina on vastustanut Liettuassa sijaitsevan edustuston nimeämistä taiwanilaiseksi.

Koska Taiwanilla ei ole virallisia diplomaattisia suhteita useimpien maailman maiden kanssa, sen edustustot ovat suurlähetystöjen sijaan kaupallisia ja kulttuurisia toimistoja ja käyttävät yleensä nimeä ”Taipein edustusto” saaren pääkaupungin mukaan. Myös Helsingissä toimii Taipein edustusto.

Kiina vahtii piinallisen tarkasti, ettei Taiwania tunnusteta Kiinasta erillisenä valtiona. Tämä tarkoittaa sitä, että Kiina ei hyväksy Taiwanin kanssa solmittavia erillisiä diplomaattisuhteita ja voi katkaista suhteensa sellaisiin maihin, jotka solmivat vastaavat suhteet Taiwaniin.

Politiikkaa kutsutaan nimellä ”yhden Kiinan politiikka”, ja Kiinan näkemyksen mukaan Liettua solmi diplomaattisuhteet Taiwanin kanssa.

Liettuan presidentti Gitanas Nausėda käytti tiistaina liettualaiselle radiokanava Ziniu radijasille antamassaan haastattelussa edustustosta kuitenkin nimeä "taiwanilainen”, kertoo uutistoimisto Reuters.

”Minusta taiwanilaisen edustuston avaaminen ei ollut virhe. Virhe oli edustuston nimessä, ja asiaa ei koordinoitu minun kanssani”, presidentti Nausėda sanoi. Hänen mukaansa juuri edustuston nimestä on tullut kynnyskysymys kiistassa, joka haittaa voimakkaasti Liettuan ja Kiinan välisiä suhteita.

Kiinan ja Liettuan suhteet alkoivat kuitenkin rakoilla jo ennen kuin Taiwan sai luvan avata edustustoa millään nimellä – nimittäin kun Liettua vetäytyi Kiinan 17+1-ryhmästä. 17+1 on Kiinan vetämä yhteistyöryhmä, jonka avulla se edistää omia intressejään pääasiassa entisen Neuvostoliiton maissa.

Liettua on kokenut Kiinan uhmaavan itsemääräämisoikeuttaan. HS kysyi asiasta Liettuan ulkoministeriöltä joulukuussa. Tuolloin Liettuan ulkoministeriö huomautti lausunnossaan, että kyse on muustakin kuin Taiwanin edustustosta.

”Kiinan tämänhetkinen painostus ei johdu pelkästään Taiwanin kysymyksestä vaan myös siitä, että me emme ole halunneet joustaa useissa muissakin kysymyksissä, jotka meidän nähdäksemme kuuluvat meidän suvereeneihin oikeuksiimme”, Liettuan ulkoministeriö kommentoi joulukuussa.

Tilanteesta on kärsinyt erityisesti liettualainen elinkeinoelämä. Liettuan valtio on räätälöimässä liettualaisille yrityksille arviolta noin 130 miljoonan euron tukipakettia Kiinan tekemisten takia.

Myönnytyksiä Kiinalle ei haluaisi antaa Liettuan presidenttikään.

”Liettuaa vastan on ryhdytty kohdistamaan epäkonventionaalisia toimia. Tästä syystä meidän on oltava äärimmäisen aktiivisia ja välitettävä Euroopan unionille hyvin selkeä signaali, että tässä on kyseessä hyökkäys yhtä EU:n jäsenvaltiota vastaan”, presidentti Nausėda sanoi radiohaastattelussa tiistaina.