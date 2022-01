Syyttäjä hylkäsi New Yorkin entiseen kuvernööriin kohdistuneet seksuaali­rikos­syytteet

Syyttäjän mukaan syytettä ei voi nostaa, koska tapaukseen liittyvät todisteet eivät ole riittävän vahvoja. Andrew Cuomon piti olla tapauksen vuoksi kuultavana oikeudessa perjantaina.

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo ilmoitti erostaan elokuussa.

Yhdysvalloissa New Yorkissa syyttäjä päätti tiistaina, ettei aio nostaa seksuaalirikossyytettä osavaltion entistä kuvernööriä Andrew Cuomoa vastaan. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Syyttäjä kertoi pitävänsä Cuomon väitetystä ahdistelusta tehtyä ilmoitusta uskottavana. Syyttäjän mukaan syytettä ei kuitenkaan voi nostaa, koska tapaukseen liittyvät todisteet eivät ole riittävän vahvoja.

”Minä, kuten useimmat newyorkilaiset, olen edelleen syvästi järkyttynyt esitetyistä väitteistä”, päätöksen tehnyt Albanyn piirikunnan syyttäjä David Soares sanoi tiistaina antamassaan lausunnossa.

”Tällaiselle käytökselle ei ole sijaa hallinnossa tai millään työpaikalla.”

Cuomon piti olla tapauksen vuoksi kuultavana oikeudessa perjantaina.

Kymmenen vuoden ajan New Yorkin kuvernöörinä toiminut Cuomo erosi tehtävästään elokuussa, kun osavaltion tekemässä tutkinnassa todettiin, että hän oli häirinnyt seksuaalisesti 11:tä naista. Suurin osa naisista oli New Yorkin osavaltion työntekijöitä.

Tutkinnan yhteydessä Cuomon entinen avustaja kertoi tämän kourineen hänen rintojaan kuvernöörin Albanyssa sijaitsevassa virka-asunnossa.

Cuomo on kiistänyt syytökset.

Albanyn piirikunnan sheriffi teki entisen avustajan tapauksesta rikosilmoituksen lokakuussa. Nyt tiistaina syyttäjä kuitenkin kertoi, ettei syyteasia etene.

Kyseinen tapaus oli yksi näkyvimmin julkisuudessa esillä olleista Cuomoon kohdistetuista ahdistelusyytöksistä, jotka johtivat lopulta hänen eroonsa.

Kyseessä on jo kolmas Cuomoa koskeva syyte muutaman viikon sisällä, jonka piirikunnan syyttäjä on hylännyt.

The New York Timesin mukaan Albanyn piirisyyttäjän päätös saattaa maaliin räjähdysherkän tapauksen, jota ei määrittänyt ainoastaan sen saama suuri julkisuus vaan myös käsittelyprosessissa tehdyt virheet.

Avustajan kertomuksen perusteella tutkinnan aloittanut ja rikosilmoituksen tehnyt sheriffi kuvaili Cuomoa vastaan kerättyjä todisteita ”erittäin vakaiksi”.

Syyttäjä ei kuitenkaan pitänyt esitettyjä todisteita riittävinä.

”Vaikka monilla on mielipiteitä entiseen kuvernööriin liittyvistä syytöksistä, Albanyn piirikunnan poliisi on ainoa taho, jolla on tapauksessa taakka todistaa rikos kiistattomasti”, Soares sanoi.

”Vaikka pidimme ilmoittajaa yhteistyökykyisenä ja uskottavana, kaikkien saatavilla olleiden todisteiden tarkastelun jälkeen päädyimme siihen, että oikeudenkäynnin edellytykset eivät täyty.”