Suomalainen maahantuoja toivoo materiaalipulan hellittävän helmikuun alussa.

Tatuointiliikkeet ympäri Eurooppaa ovat protestoineet voimakkaasti uusia EU-määräyksiä, jotka kieltävät monien suosittujen tatuointiväriaineiden ja apukemikaalien käytön.

Asiasta kertovat esimerkiksi Reuters ja BBC.

EU on kieltänyt Euroopan kemikaaliviraston tutkimustietoon vedoten tiistaista 4. tammikuuta lähtien noin 4 000 kemikaalia, joiden se katsoo lisäävän esimerkiksi syöpäriskiä ja aiheuttavan iho-ongelmia.

Laki hyväksyttiin jo joulukuussa 2020 ja siirtymäaika päättyi tiistaina. Tatuointiartistit sanovat kuitenkin, että vaihtoehtoisia tuotteita ei ole kehitelty siirtymäajan aikana tarpeeksi tai niiden saatavuus on heikkoa. Ala on muistuttanut kärsineensä pandemiasta ja toivonut siirtymäajan pidentämistä.

Tatuoijat ovat myös pelänneet, että suosikkiväreihin tottuneet asiakkaat hakeutuvat laittomien toimijoiden pakeille.

Euroopan komissio on huomauttanut, että valmistajilla ja tatuointiartisteilla on ollut vuosi aikaa valmistautua uuteen lainsäädäntöön. Lisäaikaakin on jo annettu eräiden yleisessä käytössä olevien sinisten ja vihreiden väriaineiden korvaamiselle.

”Suomessa ei ole niinkään protestoitu rajoituksia vaan turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hidasta tiedostuslinjaa”, Suomen tatuointiartistien liiton puheenjohtaja Laura Koski kertoo puhelimitse Helsingin Sanomille.

”Ihmetystä on kuitenkin herättänyt, että markkinoille saattamisen kielto ja käyttökielto tulivat samana päivänä. Tällä hetkellä saatavilla ei ole samanlaista valikoimaa ja värejä kuin aikaisemmin. Se herättää monia tunteita varsinkin tatuoijissa, joiden tyyli ja tekniikka perustuvat värikuviin”, Koski huomauttaa.

Laura Koski kuvattuna studiollaan helmikuussa 2019.

Maahantuoja Nordic Tattoo Suppliesin Juha Sihvo toteaa, että uusia värejä on ”jonkin verran” jo markkinoilla ja lisää saadaan lähiviikkoina.

”Tämänhetkinen ennusteemme on että saatavuusongelma poistuisi helmikuun alkuun mennessä”, Sihvo kertoo HS:lle sähköpostitse.

Euroopan kemikaaliviraston arvion mukaan noin 12 prosenttia eli noin 54 miljoonaa ihmistä EU:n alueella on ottanut tatuointeja.

Saksassa noin viidenneksellä kansasta on vähintään yksi tatuointi ja Suomessa tatuoitujen määräksi on arvioitu 15–20 prosenttia kansasta. Belgiassa otetaan jopa 500 000 tatuointia vuosittain.

Suomessa tatuointeja ei suositella alle 18-vuotiaille.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan erityisesti raskaana olevien, vakavaa perussairautta potevien ja immuunijärjestelmään vaikuttavaa lääkitystä saavien tulisi olla tietoisia tatuointiin liittyvistä terveysriskeistä.