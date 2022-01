Presidentti Biden tuomitsi poikkeuksellisen vuolaasti ja kovasanaisesti edeltäjänsä toiminnan Capitolin valtauksen aikana ja sen jälkeen.

Washington

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on vältellyt puhumista edeltäjästään Donald Trumpista.

Hän ei ole taktiikkaansa julkisesti juuri avannut, mutta se on selvästi ollut harkittu. Jos Biden on puhunut Trumpista, hän on tehnyt sen yleensä sanomatta hänen nimeään. Johtava ajatus vaikuttaa olleen, ettei edelliselle presidentille kannata antaa enempää huomiota kuin on pakko.

Toki Biden on välillä kritisoinut Trumpia, mutta kongressitalon valtauksen vuosipäivän puheessa kuultiin jotain uutta. Biden tuomitsi poikkeuksellisen vuolaasti ja kovasanaisesti edeltäjänsä toiminnan valtauksen aikana ja sen jälkeen. Tavoilleen uskollisena hän ei tosin maininnut Trumpin nimeä kertaakaan.

Biden syytti Trumpia valheiden levittämisestä ja amerikkalaisen demokratian rapauttamisesta vain siksi, ettei tämä voinut sietää omaa tappiotaan. Lisäksi hän syytti edeltäjäänsä epäamerikkalaisuudesta ja siitä, että tämä laittoi omat etunsa Yhdysvaltojen edelle.

Biden myös pyrki maalaamaan kuvan Trumpista pikkumaisena, omaa etuaan ajavana miehenä, jota oma häviö harmittaa.

”Hänen mustelmilla oleva egonsa merkkaa hänelle enemmän kuin kansakuntamme”, Biden sanoi.

Huomionarvoista on myös se, että sillanrakentamiseen ja yhteistyöhön tähän asti pyrkinyt demokraatti­presidentti kritisoi myös koko republikaani­puoluetta.

Hän sanoi yhä kyllä yrittävänsä tehdä yhteistyötä niiden republikaanien kanssa, jotka vaalivat demokratiaa mutta totesi samalla, että ”liian monet muut yrittävät muuttaa puoluetta joksikin muuksi”.

Vielä puoli vuotta sitten, kun Capitolin valtauksesta oli puoli vuotta, Biden puhui paljon rauhallisemmin äänenpainoin.

”Vaikka se [valtaus] ravisti kansakuntaamme, voimme sanoa yksimielisesti, että demokratia selviytyi”, Biden tulkitsi tuolloin. Nyt hän purki yhteen puheeseen turhautumistaan vaalituloksen kyseenalaistamiseen sekä ”valheiden verkkoon”, johon Trump ja tämän kannattajat ovat jääneet jumiin.

Biden selitti puheensa jälkeen toimittajille, miksi hän valitsi olla käyttämättä Trumpin nimeä. Hän sanoi, ettei halunnut puhettaan tulkittavan pelkäksi ”poliittiseksi taisteluksi” itsensä ja edeltäjänsä välillä.

”Kyse on paljon suuremmasta asiasta”, Biden sanoi.

Hän myös kiisti lietsoneensa vastakkainasettelua syyttämällä niin suoraan Trumpia.

”Jotta voisi parantua, on tunnustettava, miten iso haava on. Se on kohdattava. Niin suuret kansakunnat tekevät.”

Vielä ei tiedetä, oliko puhe esimakua Bidenin uudesta Trump-taktiikasta.

Vuoden 2020 presidentinvaaleissa Bidenin taktiikkana oli näyttäytyä Trumpin vastavoimana ja hakea vastakkainasettelua tämän kanssa. Tästä Biden kuitenkin luopui tullessaan valituksi. Hän nosti teemakseen kansakunnan yhdistämisen.

Nyt hän ainakin yhdessä puheessa palasi kovempaan retoriikkaan. Uutiskanava CNN laski, että Biden viittasi Trumpiin puheensa aikana 16 kertaa.

Se voi olla esimakua siitä, mitä tämän vuoden välivaaleissa on edessä.