Raportti: Kiina on pakottanut tuhansia ulkomaille muuttaneita ihmisiä takaisin Kiinaan, jossa he joutuvat yleensä vankilaan

Lukema saattaa olla vain jäävuoren huippu, sillä harva kertoo avoimesti kokemuksistaan.

Peking

Kiina on etsinyt ja palauttanut Kiinaan 10 000 eri puolille maailmaa muuttanutta ihmistä sitten vuoden 2014. Osa heistä on luovutettu, mutta valtaosa on pakotettu palaamaan erilaisin uhkauksin tai jopa sieppaamalla. Kiinassa heitä on odottanut yleensä vankila.

Näin väittää Aasiaan keskittyvä kansalaisjärjestö Safeguard Defenders tiistaina julkaistavassa raportissaan

Lukema on ”luultavasti vain jäävuoren huippu”, sillä tuon määrän palautuksia järjestö on löytänyt Kiinan virallisista dokumenteista. Harva palautuskohteista haluaa tai uskaltaa kertoa julkisesti kohtalostaan.

Palautuksia on tehty 120 maasta, ja osalla palautetuista on ollut jonkun muun maan kuin Kiinan kansalaisuus.

Vuonna 2014 Kiina aloitti operaatio Kettujahdin. Sen tarkoituksena oli palauttaa Kiinaan tuomittavaksi korruptiosta epäiltyjä viranomaisia. Heitä oli Kiinan mukaan paennut ulkomaille 18 000.

Kiinan johtajan Xi Jinpingin ajamassa korruptiokampanjassa on varmasti tuomittu oikeastikin korruptoituneita viranomaisia, mutta kampanjaa on epäilty käytettävän myös valtapelin välineenä. Oikeuslaitos on tiukasti poliittisten vallanpitäjien näpeissä.

Kettujahdin aikana korruptioepäiltyjen lisäksi on ”kotiutettu” myös Kiinan hallinnon kriitikkoja.

Kiinalla on ollut hankaluuksia saada muita maita luovuttamaan Kiinan rikollisiksi väittämiä ihmisiä Kiinaan. Niinpä Kiina kehitteli kolme vaihtoehtoista tapaa saada sen tahtomat muuttajat takaisin, raportti kertoo.

Kiinan mukaan kyse on suostuttelusta, joka johtaa ihmisten vapaaehtoiseen palaamiseen. Raportin mukaan kyse on uhkailusta ja sen seurauksena paluuta pitäisi kutsua sanalla involuntary eli vasten tahtoa tehdyksi.

Operaatio Kettujahdin varjolla on epäilty ”kotiutetun” Kiinaan muitakin kuin korruptioepäiltyjä.

Ykkönen – se yleisin – vaihtoehtoisista tavoista toimii raportin mukaan yleensä näin:

Lähes kaikilla ulkomailla olevilla kiinalaisilla on perhettä tai sukua Kiinassa. Poliisi vierailee näiden luona. Heitä uhkaillaan erilaisilla seurauksilla, jos etsitty tapaus ei suostu palaamaan.

Yhdysvalloissa asuva entinen valtionyhtiön johtaja Peng Xufeng on kertonut, kuinka viranomaiset yrittivät saada hänet takaisin Kiinaan: Hänen Kiinassa isovanhemmilla asunut lapsensa vietiin orpokotiin. Veli, sisko ja kaksi serkkua pidätettiin.

Toinen ulkomaille muuttanut väittää Kiinassa asuvan veljensä menettäneen palkkansa, kolmas kertoo vanhempiensa saaneen potkut töistä.

” Poliisi on verrannut kohteita leijoihin, joiden naruista Kiina pitelee.

Jos sukulaisten uhkailu ei toimi, käyttöön voidaan ottaa toinen vaihtoehto:

Kiinalaiset viranomaiset tai näiden palkkaamat paikalliset vierailevat ulkomailla asuvan luona ja uhkailevat häntä kasvokkain sukulaisten kohtalolla. Hänelle voidaan myös luvata lievä tuomio tai jopa rahaa, jos hän suostuu palaamaan tuomittavaksi.

Kettujahtiin osallistunut shanghailainen poliisi kuvasi kerran kiinalaismediassa, kuinka karkulainen ”on kuin leija. Vaikka hän on ulkomailla, Kiinassa pidellään narusta. Hänet voi aina löytää hänen perheensä kautta”.

Kettujahdin tarkoitus on tehdä kiinalaisille selväksi, että valtion koura yltää kaikkialle eikä sitä ole pakeneminen, raportti selittää.

Joskus Kiina tähtää uhkailulla ennen kaikkea siihen, että ulkomailla asuva lopettaa Kiinan julkisen arvostelun – tai alkaa vakoilla muita ulkomailla olijoita. Silloin voidaan puhua pakolaisvakoilusta.

Lue lisää: Monet pakolaiset Suomessakin epäilevät Kiinan varjostavan heitä – ”Turisteja” ilmestyy kummallisesti valokuvaamaan ja tapahtumia häiriköidään

Jos Kiina ei saa haluamaansa muuten, se voi jopa järjestää ihmisten sieppauksia ulkomailta, raportti kertoo. Tämä on se kolmas vaihtoehtoinen keino.

Osa on ollut suoraviivaisia sieppauksia. Niissä Kiinan järjestämät henkilöt sieppaavat ihmisen vaikka kadulta asuinmaassaan ja kuljettavat tämän Kiinaan.

Toinen sieppaamisen tapa on raportin mukaan sellainen, jossa sieppausmaan viranomaiset auttavat Kiinaa vastoin lakeja viemään ihmisen pois maasta.

Tunnetuin sieppaustapaus on vuodelta 2015, kun ruotsalais-kiinalainen kirjakauppias Gui Minhai hävisi Thaimaasta hotellistaan ja ilmestyi yhtäkkiä Kiinan televisioon tunnustamaan rikoksiaan. Kyseessä oli ilmeisesti pakotettu tunnustus.

Raportti on jäljittänyt 18 onnistunutta sieppausta, joista 7 on tapahtunut Thaimaassa. Vain yksi niistä on tehty vahvan demokratian maassa eli Australiassa.

Nimeämättömien tiedustelulähteiden mukaan Kiina on saattanut kuitenkin siepata pelkästään Australiasta yli kymmenen ihmistä ja kuljettaa heidät vesiteitse pois maasta.

Kiina on säätänyt kotiuttamiselle lain vuonna 2018. Raportin mukaan lain tulkintaosiossa sanotaan, että epätavalliset keinot voivat rikkoa kohdemaan lakia ja että ”käytännössä sieppausta tai ansan asettamista ja kiinniottamista käytetään harvoin”.

Raportin tulkinnan mukaan tämä ilmaus on omiaan houkuttamaan keinon käyttöön.