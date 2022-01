”Perustuslaillinen järjestys on enimmäkseen palautettu”, Kazakstanin presidentti Kasym-Žomart Tokajev väittää.

Kazakstanin presidentti Kasym-Žomart Tokajev väitti varhain perjantaiaamuna, että ”perustuslaillinen järjestys on enimmäkseen palautettu”, hänen kansliansa kertoi uutistoimistojen Reuters ja AFP mukaan.

”Terroristit” käyttävät presidentin mukaan kuitenkin yhä aseita ja ”tuhoavat kansalaisten omaisuutta”. Hän sanoi turvallisuusjoukkojen operaatioiden jatkuvan, kunnes ”militantit” on saatu ”täysin tuhottua".

Presidentin kerrotaan antavan lisätietoja televisiopuheessa myöhemmin perjantaina.

Sisäministeriö kertoi erillisessä tiedotteessa, että 26 ”aseistettua rikollista on eliminoitu” ja yli 3 000 on pidätetty. 18 poliisin ja kansalliskaartin jäsentä on tapettu.

Maan suurimman kaupungin Almatyn viranomaisten mukaan 748 poliisia ja kansalliskaartin jäsentä oli loukkaantunut. Loukkaantuneiden mielenosoittajien määrä lasketaan tuhansissa.

Kazakstanin presidentti Kasym-Žomart Tokajev.

Poltettuja autoja Almatyssa torstaina 6. tammikuuta.

Perjantaiaamuna Almatyn keskusaukiolla näkyi useita panssaroituja ajoneuvoja ja sotilaita, Reuters kertoo. Toisella aukiolla nähtiin noin sata sotilasta. Tunnelmat vaikuttivat ainakin varhain aamulla näillä aukioilla rauhallisemmilta kuin kaoottisena torstaina.

Esimerkiksi The Guardianin mukaan hallintorakennuksiin tunkeuduttiin ja niitä sytytettiin tuleen torstaina Almatyssa. Presidentin asunnon kerrottiin palaneen täysin. Myös ryöstelyn sanottiin olleen yleistä.

Internet- ja puhelinyhteydet olivat poikki suuressa osassa maata torstaina eivätkä pankkiyhteydet toimineet luotettavasti. Valtiollinen televisio pystyi kuitenkin jatkamaan oman versionsa välittämistä tapahtumista.

Myöhemmin torstaina sotilasajoneuvoja nähtiin Almatyn kaduilla ja ”antiterroristisen operaation” sanottiin olevan käynnissä.

Torstai-iltana viranomaiset sanoivat palauttaneensa hallintaansa Almatyn kaikki hallintorakennukset.

Mielenosoitukset alkoivat viikonloppuna läntisessä Žanaozenin öljykaupungissa lähellä Kaspianmeren rantaa. Syynä oli autojen polttoaineena käytetyn nestekaasun hinnan nousu.

”Alueella on paljon öljyteollisuutta, ja protestit ovat syntyneet siellä eriarvoisuudesta”, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvan kertoi Helsingin Sanomille.

”Vierastyöläisiä on paljon, ja heille maksetaan parempaa palkkaa kuin kazakstanilaisille, ja ruoka on kallista, sillä se tuodaan muualta. Alue tuottaa vaurautta, mutta vauraus ei jää sinne, vientitulot tulevat valtion kassaan.”

Ilmakuva Aktaun mielenosoituksesta torstailta 6. tammikuuta.

Mielenosoitukset levisivät nopeasti ympäri maata. Tiistaina tuhannet ihmiset osoittivat mieltään Almatyn kaduilla. Nyt kyse ei ollut enää vain nestekaasun hinnasta.

”Protestit ovat osoitus tyytymättömyydestä kleptokratiaa ja korruptiota kohtaan, ja ne ovat protestien suurin syy. Kazakstan on rikas maa, jolla on paljon öljyä ja kaasua, mutta hyödyn kerää pieni taloudellinen eliitti”, Silvan kertoi HS:lle.

Presidentti Tokajevin mukaan tuhannet mielenosoittajat ympäri maata ovat ”ulkomailla koulittuja terroristeja”. Tästä ei kuitenkaan ole todisteita.

Tokajev julisti hätätilan keskiviikkoaamuna, jolloin viranomaisten kovat otteet olivat osaltaan lisänneet myös mielenosoittajien väkivaltaisuutta.

Hän myönsi eron maan hallitukselle ja myös maan turvallisuuskomitean johtajalle Nursultan Nazarbajeville.

Nazarbajev johti maata noin 30 vuotta, kunnes hän astui sivuun presidentin tehtävistä vuonna 2019 ja jatkoi turvallisuuskomiteassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin on usein ylistänyt Nazarbajevia mutta suhtautunut viileämmin Tokajeviin.

Myöhemmin keskiviikkona Tokajev pyysi kuitenkin Venäjän johtamaa sotilasliittoa ODKB:tä eli Kollektiivisen turvallisuussopimuksen järjestöä apuun.

Venäjän valtiollisen uutistoimiston Ria Novostin mukaan venäläisiä sotilaita kuljettaneet koneet olivat torstaina laskeutuneet Kazakstaniin.

Venäläisten jälkeen maahan luvattiin myös Valko-Venäjän, Armenian, Kirgisian ja Tadžikistanin joukkoja, uutistoimisto kertoo. Joukkojen yhteismääräksi kaavailtiin noin 2 500 sotilasta.

Tokajevin hallinnon mukaan ulkomailta kutsutut sotilaat eivät olisi perjantaiaamuun mennessä osallistuneet taisteluihin tai ”militanttien eliminoimiseen”.

Hallinnon mukaan Venäjän ja muiden maiden joukot ovat maassa “rajoitetun ajan” lähinnä taatakseen strategisten kohteiden turvallisuuden

Poliisi ja kansalliskaarti ottivat yhteen mielenosoittajien kanssa torstaina 6. tammikuuta Almatyssa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken soitti torstaina Kazakstanin ulkoministerille Mukhtar Tleuberdille ja vaati tilanteen rauhanomaista ratkaisemista ja kunnioittamaan median vapauksia, ulkoministeriön tiedottaja Ned Price kertoi.

Yhdysvallat varoittaa Kazakstaniin saapuneita venäläisjoukkoja ottamasta valvontaan Kazakstanin instituutioita.

Price sanoi torstaina maansa ja maailman tarkkailevan myös mahdollisia ihmisoikeusloukkauksia.

Suomen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr) mukaan Suomi seuraa huolestuneena tilannetta Kazakstanissa ja kehottaa kaikkia osapuolia pidättäytymään väkivallasta.

Haaviston mukaan ihmisoikeuksia ja median vapautta on kunnioitettava. Neuvottelut ovat ainoa tie ulos tilanteesta, hän lisää.

Suomen suurlähetystö Kazakstanissa on ohjeistanut maassa olevia suomalaisia noudattamaan viranomaisten ohjeita ja ottamaan hätätapauksessa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen.

”Maassa olevia kehotetaan varovaisuuteen ja välttämään väkijoukkoja”, torstaisessa Facebook-päivityksessä kirjoitetaan.

Ulkoministeriö päivitti torstaina matkustussuosituksensa ja kehotti välttämään turhaa matkustamista Kazakstaniin.

Lue lisää: Protestit ja niiden nujertaminen lisäävät Putinin sananvaltaa Kazakstanissa, arvioi tutkija: ”Rikas maa, mutta hyödyn kerää pieni eliitti”

Lue lisää: Ulkoministeri Haavisto: Suomi seuraa huolestuneena Kazakstanin tilannetta, maassa olevat suomalaiset turvassa