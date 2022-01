Kiinan nollapolitiikka pelastaa kansaa, mutta yksilöt kärsivät: vauva kuolee kohtuun ja mies sydänkohtaukseen, kun sairaalat eivät jousta koronasäännöissään.

Kiina on pyrkinyt tukahduttamaan koronavirusinfektion leviämistä muun muassa laajalla testauksella. Lapselta otettiin 4. tammikuuta näytettä Xi’anissa Kiinassa.

Peking

Kiina elää jännittäviä aikoja.

Jos – tai ehkä ennemmin kun – omikron onnistuu ensimmäisen kerran pyrähtämään irti Kiinassa, saako Kiina torpattua koronatartunnat yhtä näppärästi kuin tähän asti?

Deltapurskaukset Kiina on saanut tehokkaasti nuijittua: Se on eristänyt kortteleita ja kaupunkeja yksittäistenkin tapausten takia. Omikron on kuitenkin kiusallisen nopealiikkeinen vihollinen verrattuna deltaan.

Toistaiseksi omikron on tiettävästi pysähtynyt Kiinassa maahan tulijoiden vähintään kahden viikon karanteeniin. Viranomaiset vakuuttavat, että toimet kyllä tepsivät uuteenkin taudinaiheuttajaan.

Näin toivottavasti myös on, sillä mikäli omikron pääsee 1,4 miljardin asukkaan Kiinassa valloilleen, sairaanhoito saattaa olla hetkessä polvillaan.

Maassa on tehohoitopaikkoja hyvin vähän asukasmäärään suhteutettuna, vain kymmenesosa esimerkiksi verrattuna Yhdysvaltain petipaikkoihin.

Kiinalaiset ovat sangen hyvin rokotettuja, mutta vielä ei ole selvyyttä, pärjäävätkö kiinalaisrokotteet omikronia vastaan.

Kun katsoo sairaanhoidon kapasiteettia, ymmärtää paremmin Kiinan korona-aikana noudattamaa intohimoista nollapolitiikkaa: rajojen yli päästetään vain vähän väkeä pitkän karanteenin kautta, ja maan sisällä tukahdutetaan tautitapauksia nopeasti.

Lue lisää: Maailman suurin maa uskoo yhä korona­epidemian totaaliseen tukahduttamiseen, mutta sillä on hintansa – HS:n kirjeen­vaihtaja vietiin lentokentältä 14 päivän outoon ihmis­kokeeseen

Tähän asti Kiinan nollapolitiikka on toiminut lukujen valossa erinomaisesti.

Valtavassa Kiinassa on sen omien virallisten lukujen mukaan alle 5 000 ihmistä kuollut covid-19-tautiin, ja lähes kaikki heistäkin kuolivat alkuvuonna 2020. Silloin uusi tauti ryöpsähti esiin Kiinan Wuhanissa.

Piskuisessa Suomessakin on kuollut koronavirukseen liittyen noin 1 600 ihmistä.

Myös Kiinan kansan tuki maansa toimille on ollut vahvaa.

Ihmiset arvostavat henkensä ja terveytensä lisäksi sitä, että heidän arkensa on toimivaa ja tavallista. Työt, koulut ja huvitukset ovat auki, paitsi siellä täällä silloin tällöin ilmenevissä tautipesäkkeissä. Noh, matkustelu, erityisesti ulkomaanmatkailu, on kaikille vaikeaa, jopa mahdotonta.

Kiinan talouskin on toistaiseksi kestänyt koronatoimia.

Suomi ei voisi toimia kuten Kiina. Muilla mailla ei ole edes resursseja Kiinan kaltaisiin tukahduttamistoimiin. Vain autoritaarisesti komenneltava ja vauras Kiina pystyy vaikkapa testaamaan miljoonakaupungin ihmiset parissa päivässä.

Sitä paitsi monessa muussa maassa kansalaiset tuskin nielisivät yhtä vähin protestein viranomaisten yhtäkkisiä ja jättimäisiä varotoimia. Yuzhoun kaupunki pantiin äskettäin täydelliseen sulkuun kolmen koronatapauksen vuoksi.

Kiinassa saattaa esimerkiksi joutua naapurin positiivisen testituloksen vuoksi epämääräiseksi ajaksi karanteenikeskukseen, jonka olosuhteet voivat olla todella ikävät.

Yksittäisille ihmisille Kiinan koronapolitiikan seuraukset ovatkin välillä hyvin karuja.

Nämä huonot puolet ovat tulleet näkyviksi viime päivinä 13 miljoonan asukkaan Xi’anin kaupungissa, joka on paikallisen epidemian vuoksi sulussa. Asukkaiden on pitänyt pysyä kotonaan jo yli kaksi viikkoa.

Lue lisää: Tuomas Harjumaaskola ja 13 miljoonaa muuta suljettiin taas kotiinsa Xi’anissa, vaikkei omikronista ole jälkeäkään: ”Sitä nillityksen määrää, jos oltaisiin Suomessa!”

Sosiaalisessa mediassa leviävät kauhutarinat kahdesta raskaana olleesta naisesta, jotka menettivät vauvansa, sekä miehestä, joka kuoli sydänkohtaukseen, koska Xi’anin sairaaloihin on ollut vaikea päästä sisälle sulun aikana.

Myös tämä johtuu Kiinan autoritaarisesta systeemistä. Sairaaloiden vartijat ja puhelinpäivystäjät ja lääkärit eivät uskalla käyttää omaa järkeään. He vain noudattavat ylempää tulevia käskyjä. Jos tekee varsinkin hankalina aikoina virheen, voi joutua viralta.

Ja näin kävikin sairaaloiden johtohenkilöille, kun kansaa raivostuttaneet kuolemantapaukset paljastuivat. Tämä on systeemin logiikka: joku pitää erottaa, jotta ylempänä olevat johtajat ja systeemi säilyttävät uskottavuutensa.

Potkuja jaettiin pikkupomoille siitäkin, kun ruokajakelu kaikkialla Xi’anin sulussa ei toiminut ja kaupunkilaisia oli nälissään.

Kiinalaiset ovat olleet valmiita kestämään paikallisia kompasteluja, koska nollapolitiikka on ainakin tähän asti suojellut kansakuntaa.