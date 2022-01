Ranska pyrkii EU-puheenjohtajuuskaudellaan edistämään EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.

Bryssel

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen korostivat perjantaina, ettei Euroopan turvallisuuteen liittyviä päätöksiä voi tehdä ilman, että myös EU niihin osallistuu.

Yhdysvaltain ja Venäjän delegaatiot tapaavat maanantaina 10. tammikuuta Genevessä keskustellakseen tilanteesta Ukrainan rajalla. Venäjä on koonnut rajan läheisyyteen joukkoja, mikä on herättänyt pelkoja hyökkäyksestä Ukrainaan. Samalla Venäjä on kovin sanoin varoittanut sotilasliitto Natoa laajenemasta edelleen itään.

Macron ja von der Leyen pitivät yhteisen lehdistötilaisuuden perjantaina. EU-komissio on vierailulla Ranskassa, koska tammikuun alussa Ranska aloitti puolivuotiskauden EU:n puheenjohtajana.

”Yksi asia on varma: ei ratkaisua ilman Eurooppaa. Mikä tahansa ratkaisu onkaan, Euroopan kuuluu olla mukana”, von der Leyen sanoi Ukraina-neuvotteluista.

Von der Leyenin mukaan EU on jo hyvin läsnä Ukrainassa muun muassa antamansa taloudellisen avun kautta. EU on tukenut Ukrainaa noin kuudella miljardilla eurolla.

Ukraina on Euroopan kannalta myös merkittävä maakaasun kauttakulkumaa.

Eurooppalaisittain Venäjän ja Yhdysvaltain keskustelut ovat herättäneet huolta siitä, sovitaanko Geneven keskusteluissa jotakin, jolla on välittömiä vaikutuksia Euroopan turvallisuuteen.

Presidentti Sauli Niinistö kertasi huolen uudenvuodenpuheessaan.

”Vaikka haaste on esitetty Yhdysvalloille ja Natolle, Eurooppa ei nyt voi olla vain kuulolla. Useamman jäsenmaan, myös Ruotsin ja Suomen, suvereniteettia on unionin ulkopuolelta kyseenalaistettu. Tämä tekee EU:sta asianosaisen. EU ei saa tyytyä vain tekniseen pakote­koordinaattorin rooliin”, Niinistö sanoi.

EU ja Yhdysvallat ovat varoittaneet Venäjää mittavista talouspakotteista, jos se hyökkää Ukrainaan.

Macronin mukaan on myönteistä, että Venäjä ja Yhdysvallat keskustelevat Ukrainasta.

”On kuitenkin meistä kiinni ehdottaa, millainen eurooppalaisen turvallisuus­arkki­tehtuurin tulisi olla”, Macron sanoi.

Macronin mukaan EU ja Yhdysvallat ovat ”esimerkillisesti” keskustelleet keskenään ja koordinoineet asioita, eli Macronin mukaan ainakaan Yhdysvaltain suunnasta Eurooppaa ei ole ohitettu. Von der Leyenin suhteet Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallintoon ovat tiiviit.

Macronin mukaan EU:n tulisi kuitenkin käydä myös omaa vuoropuhelua Venäjän kanssa.

”Dialogi ei tarkoita myönnytysten tekemistä”, Macron sanoi.

EU on pyrkinyt toimimaan niin sanotun Normandia-ryhmän kautta, jossa mukana ovat Venäjä, Ukraina, Saksa ja Ranska. Venäjä ei kuitenkaan ole ollut erityisen kiinnostunut osallistumaan ryhmän toimintaan.

Ranskan tarkoituksena on puheenjohtajakautensa aikana edistää EU:n ”strategista autonomiaa” eli riippumattomuutta, mikä tarkoittaisi esimerkiksi EU:n oman puolustuksen vahvistamista.