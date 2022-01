Joe Biden julisti heinäkuussa Yhdysvaltojen ottaneen niskalenkin korona­viruksesta. Nyt hän joutuu miettimään, mitä koronastrategialle pitäisi tehdä.

Washington

Kun Joe Biden tuli valituksi Yhdysvaltojen presidentiksi, hän julisti liittovaltion ryhtyvän rajuun hyökkäykseen koronaviruksen nujertamiseksi. Viime heinäkuussa hän ehti iloita, että viruksesta on saatu niskalenkki.

Tämä näkemys osoittautui nopeasti ennenaikaiseksi. Tilanne alkoi pahentua syksyn edetessä, ja omikronmuunnos muutti pelin lopullisesti.

Nyt yhteiskunta on jälleen monilta osin koronaviruksen halvaannuttama. Työvoimapula riivaa, kuljetusketjut tökkivät, sairaaloihin ei riitä henkilökuntaa. Osa kouluista on palannut etäopetukseen. Koronavirustestiin on monin paikoin vaikea päästä, pikatesteistäkin on pulaa.

Ei ole näkymää ulos. Vaikka omikron hiipuisi, saattaa kehittyä jälleen uusi variantti.

”Elämme pandemian kuuminta hetkeä”, kuvaili lääketieteen professori Jonathan Reiner perjantaina CNN:lle. ”Tällaista viruskuormaa emme ole kohdanneet kertaakaan aikaisemmin.”

Jos loppua ei näy, pitäisikö suhtautumista virukseen muuttaa?

Tätä esitettiin kuluneella viikolla kolmessa The Journal of the American Medical Associationissa julkaistussa artikkelissa. Artikkelien kirjoittajat ovat Bidenin entisiä terveysneuvonantajia ja lääketieteen tutkijoita.

Heidän keskeinen viestinsä on, että Yhdysvallat tarvitsee täysin uuden strategian.

”Covid-19 on täällä jäädäkseen. On määriteltävä uudet tavoitteet normaalille elämälle”, yhdessä artikkeleista kirjoitetaan ja todetaan, ettei nykytiedon valossa ole järkevää pyrkiä viruksen tukahduttamiseen.

Toinen keskeinen viesti on, ettei Yhdysvallat saisi jäädä jumiin ”ikuiseen hätätilaan”. Kirjoittajien mielestä olisi syytä ajatella, että koronavirus on yksi monista hengitystieviruksista, joita väestössä kiertää – ja kaikkia niitä vastaan pitäisi kehittää yksi yhteinen strategia.

Jotta elämä voisi joskus jatkua kuin pandemiaa ei olisi ollutkaan, pitäisi kirjoittajien mielestä esimerkiksi panostaa vielä uuden, tehokkaamman rokotteen kehittämiseen. Pahasti yskivää testausta pitäisi myös kehittää vauhdilla.

Osaa ehdotetuista toimista – esimerkiksi nykyistä laajempaa rokotepakkoa – Biden on pyrkinyt jo edistämään. Esitys on kuitenkin jumissa korkeimmassa oikeudessa.

Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Jen Psaki on toistaiseksi kiertänyt kysymyksen siitä, onko Biden omaksunut koronavirusstrategialleen uuden lähtökohdan. Kysyttäessä hän totesi vain, että ”presidentin tavoite on peitota virus” ja ”säästää niin monta henkeä kuin mahdollista”.

Jotkut käyttävät maskeja myös ulkotiloissa ehkäistäkseen viruksen leviämistä. Kuva on New Yorkista, missä todetaan päivittäin kymmeniätuhansia uusia tartuntoja.

Pohdittavat kysymykset ovat suurelta osin samoja kuin Suomessa: Jos omikronin oireet ovat lievempiä kuin deltan, miten tiukat rajoitukset ovat perusteltuja? Yli­kuormittuvatko sairaalat joka tapauksessa, jos tartuntoja tulee valtavasti? Mikä ylipäätään pitäisi olla tavoitteena viruksen suhteen?

Tiukat sulut ovat Yhdysvalloissa kuitenkin myrkkyä, ja niiden asettaminen olisi poliittisesti hyvin vaikeaa. Valkoinen talo onkin sivuuttanut tarpeen suluille ja kehottanut tiukasti erityisesti kouluja pysymään auki.

Keskustelua ravintoloiden tai liikuntapaikkojen sulkemisesta ei oikein edes käydä – koronapassi avaa ovet jopa New Yorkissa, jossa raportoitiin pelkästään torstaina yli 80 000 uutta tartuntaa. Maskipakko on toki monissa osavaltioissa tiukka ja osa ravintoloista tarjoaa vain noutoruokaa, mutta siinä se.

Rokotukset ovat olleet Bidenin strategian keskiössä, mutta läpäisyinfektioiden vuoksi tarvitaan muutakin. Lisäksi rokottamattomia on niin paljon, että terveydenhuollon kantokyky on rajusti leviävän omikronin vuoksi kasvava huoli.

Jotkut yhdysvaltalaismediat, muun muassa The Wall Street Journal ja Politico, ovat tulkinneet, että Bidenin hallinnossa on käynnissä jo selvä strategian muutos.

Sitä ei vain vielä ole ainakaan vielä suoraan viestitty amerikkalaisille, joita ajatus loputtomiin jatkuvasta pandemiasta ei tietenkään ilahduta.