Liki 100 000 lasta on menettänyt vanhemman koronan takia Perussa

Vaatimaton koronaeläkekin jää monelta perheeltä saamatta puuttuvien paperien vuoksi.

Liki 100 000 lasta on menettänyt vähintään toisen vanhempansa tai perheen pääasiallisen elättäjän tämän kuoltua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoivat viranomaiset perjantaina.

Perun hallinto yrittää tukea koronavainajien perheitä 200 solin (vajaan 45 euron) eläkkeellä, joka maksetaan kahden kuukauden välein. Perheasioista vastaavan ministerin Anahi Durandin mukaan tämänkin vaatimattoman summan saaminen on monille perheille mahdotonta, koska heillä ei ole tarvittavia asiakirjoja.

”Monilta perheiltä puuttuu lääkärintodistus, jossa kuolinsyyksi on merkitty korona. Ensimmäisen ja toisen koronavirusaallon aikana ihmiset kuolivat kotonaan, joten he eivät saaneet todistusta”, Durand sanoi.

Perussa on kuollut asukaslukuun nähden eniten ihmisiä koronaan pandemian aikana. Perussa, jossa on 33 miljoonaa asukasta, yli 200 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen seurauksena pandemian aikana.

Perua koettelee parhaillaan koronan kolmas aalto ja maassa on rekisteröity yli kaksi miljoonaa tartuntaa.