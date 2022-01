Yhdysvaltain ulkoministeriön matkustustiedotteen päivityksessä muistutetaan, että tilanteet voivat kehittyä Kazakstanissa nopeasti ilman ennakkovaroitusta.

Yhdysvaltain ulkoministeriö tiedottaa antaneensa maan Kazakstanin-konsulaatin muille kuin välttämättömille työntekijöille sekä kaikkien työntekijöiden perheenjäsenille luvan poistua maasta vapaaehtoisesti. Ministeriön matkustustiedotteen päivityksessä muistutetaan, että Kazakstanissa voi tapahtua mielenosoituksia ja lakkoja ja tilanteet voivat kehittyä nopeasti ilman ennakkovaroitusta.

Kazakstanin levottomuudet alkoivat vuodenvaihteen jälkeen maan länsiosissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua, ja nyt maa on poikkeustilassa. Sisäministeriön eilisten tietojen mukaan 26 mielenosoittajaa on tapettu ja yli 3 000 on otettu kiinni. Presidentti Kasym-Žomart Tokajev on torjunut kehotukset neuvotella mielenosoittajien kanssa.

Venäjän johtaman Ivy-maiden kollektiivisen turvallisuusjärjestön CSTO:n joukkoja on matkustanut Kazakstaniin. Tokajevin mukaan CSTO:n joukkojen tehtävänä on varmistaa strategisten kohteiden turvallisuus.

Monet ulkovallat ovat vedonneet kaikkiin osapuoliin, jotta nämä säilyttäisivät malttinsa ja tilanne saataisiin ratkaistua ilman väkivaltaa.