Georgian osavaltiossa elinkautiset vankeustuomiot saaneita miehiä syytetään liittovaltion oikeudessa viharikoksista ja kaappausyrityksestä. Uhri Ahmaud Arberyn perhe ei suostunut asian sopimiseen ilman uutta oikeudenkäyntiä.

Perjantaina Yhdyvalloissa elinkautiset vankeustuomiot mustan lenkkeilijän Ahmaud Arberyn murhasta saaneita miehiä odottaa helmikuussa liittovaltion oikeudenkäynti.

Lue lisää: Yhdysvalloissa kolme valkoista miestä sai elinkautisen vankeus­tuomion mustan lenkkeilijän murhasta

Heitä syytetään vielä viharikoksista ja kaappausyrityksestä. Tulevan oikeudenkäynnin odotetaan nostavan selkeämmin esille Arberyn murhaoikeudenkäynnissä lyhyesti mainitut rasistiset motiivit.

Gregory McMichael, tämän poika Trevor McMichael ja heidän naapurinsa William Bryan todettiin syylliseksi Arberyn murhaan marraskuussa. Arbery murhattiin helmikuussa 2020.

Tapauksesta uutisoivat muun muassa The New York Times, The Washington Post ja BBC.

Ahmaud Arberyn murhasta tuomitut William Bryan, Gregory McMichael ja Travis MicMichael.

Uhrin äiti Wanda Cooper-Jonesin asianajaja Lee Merritt kertoi perjantaina The Washington Postin mukaan, että liittovaltion syyttäjät olivat kysyneet perheen kantaa asian sopimiseen ilman oikeudenkäyntiä.

Cooper-Jones oli kuitenkin torjunut idean. Merrittin mukaan perhe ei halunnut neuvotella asiasta.

Asianajajat totesivat, että liittovaltion oikeudenkäynti on tervetullut tilaisuus käsitellä rasismin roolia Arberyn murhasta tuomittujen teoissa.

Ahmaud Arberyn äiti Wanda Cooper-Jones.

Georgian tuomioistuimen murhaoikeudenkäynnissä syyttäjät nostivat The New York Timesin mukaan rasismin esille odotettua pienemmin. Ennen oikeudenkäyntiä sen oli annettu ymmärtää olevan merkittävä osa oikeusjuttua.

Valamiehistölle ei kuitenkaan juuri esitelty rasismisyytöksiä, vaan heihin vedottiin yleisen reiluuden ja terveen järjen nimissä. The New York Times toteaa, että tämä oli mahdollisesti strateginen päätös tai johtui todisteisiin liittyvistä haasteista. Oikeudenkäynnin valamiehistössä oli vain yksi musta ihminen.

Lue lisää: Mustan lenkkeilijän surmaa käsittelevä oikeudenkäynti alkoi Yhdysvalloissa – valamiehistön 12 jäsenestä vain yksi on musta ihminen

Rasismi mainittiin ohimennen esimerkiksi syyttäjän päätöspuheenvuorossa, jossa hän totesi, että Arberyn kimppuun hyökättiin ”koska hän oli musta mies juoksemassa kadulla”.

Tulevassa liittovaltion oikeudenkäynnissä voidaan The New York Timesin mukaan nostaa esille todistusaineistoa, jota ei nähty Georgiassa. Siihen lukeutuu esimerkiksi Travis McMichaelin kiistelyllä, rasismisymbolina nähdyllä Etelävaltioiden lipulla koristeltu auto.

Syyttäjät olivat harkinneet myös esimerkiksi rasistisia ilmaisuja sisältävien Facebook-päivityksien ja tekstiviestien käyttöä todistusaineistona.

Oikeudenkäyntiä edeltäneessä kuulemisessa syyttäjät lukivat Travis McMichaelin tekstiviestin, jossa hän käytti rasistista ilmaisua mustasta miehestä kuvaillessaan ideaa ”kultahampaisen narkkarin” ampumisesta.

McMichaelien naapuri Bryanin kerrotaan lähettäneen rasistisia tekstiviestejä Martin Luther King Jr.:lle omistettuna juhlapäivänä. Lisäksi todistajanlausunto viittaa siihen, että Bryan ei hyväksynyt adoptoidun tyttärensä seurustelua mustan miehen kanssa.

Nainen piteli Ahmaud Arberyn ja George Floydin kuvia Floydin muistotilaisuudessa Minneapoliksessa, Yhdysvalloissa 23. toukokuuta 2021. Arberyn tapaus ja siihen liittyvät oikeudenkäynnit ovat herättäneet laajaa huomiota koko maassa.

The New York Times kertoo, että Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan yli 90 prosenttia viharikoksista liittovaltion alioikeudessa vuosina 2005–2019 syytetyistä tuomittiin.

Lehden haastatteleman asianajajan Page Paten mukaan tuleva oikeudenkäynti saattaa kuitenkin olla haasteellinen syyttäjille. Pelkät rasistiset lausunnot eivät riitä tuomitsemiseen.

”Jonkun todistaminen rasistiseksi ei tarkoita viharikosta. On näytettävä, että rikos liittyi noihin tunteisiin”, Pate sanoo The New York Timesille.