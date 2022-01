Liikenneruuhkaan iskeneessä lumimyrskyssä on kuollut jo ainakin 22 ihmistä Pakistanissa

Viranomaisia oli varoitettu aluetta uhkaavasta lumimyrskystä jo torstaina, kaksi päivää ennen onnettomuutta.

Ainakin 22 ihmistä on kuollut lumimyrskyn iskettyä Pakistanin pohjoisosissa sijaitsevaan Murreen vuoristokaupunkiin lauantaina kesken valtaisan liikenneruuhkan. Kuolleiden joukossa on kymmenen lasta, kertoo uutistoimisto AFP.

Jo ennen onnettomuuspäivää alueella oli satanut lunta useiden päivien ajan, mikä sai liikkeelle poikkeuksellisen määrän talvea ihmettelemään pyrkineitä turisteja.

Brittien 1800-luvulla rakentama pikkukaupunki Murree on tavallisestikin suosittu lomakohde, mutta viranomaisten mukaan tämänkertainen ryntäys oli ennennäkemätön. The New York Times kertoo, että lumimyrskyyn jäi jumiin viranomaisten mukaan vähintään 24 000 autoa.

Lämpötila laski alueella kahdeksan celsiusasteen pakkaslukemiin. Viranomaisten mukaan osa uhreista kuoli hypotermian sijaan häkämyrkytykseen, kun he yrittivät pysyä lämpiminä pitämällä autojaan käynnissä ja lämmittimet päällä.

Pakistanin armeija ja useita puolisotilaallisia joukkoja lähetettiin alueelle auttamaan teiden raivaamisessa ja ihmisten evakuoinnissa.

Armeijan tiedotusosasto kertoi AFP:n mukaan sunnuntaina, että kaikki loput jumiin jääneet oli saatu autoistaan turvaan ja vietyä kaupunkiin pystytettyihin väliaikaisiin suojarakennuksiin.

Pakistanin pääministeri Imran Khan totesi Twitterissä, että ennennäkemätön lumisade ja ihmisten ryntäys pääsivät yllättämään paikalliset viranomaiset.

Lumimyrskyn ei kuitenkaan olisi pitänyt tulla yllätyksenä, sillä maan säävirasto varoitti siitä ja teiden sulkemisen uhasta jo torstaina, kertoo AFP.

”Korkean tason tutkinta tullaan käynnistämään. Mikäli siinä havaitaan minkäänlaisia laiminlyöntejä, tullaan vastuussa olevia kohtaan aloittamaan vaadittavat toimet”, kertoi Punjabin provinssin tiedottaja Hasaan Khawar AFP:n mukaan.

Paikalliset ovat The New York Timesin mukaan kritisoineet viranomaisia jo pidempään siitä, että toistuvat ja ennakoitavissa olevat turistivirrat Murreen kaupunkiin tuottavat usein ongelmia.

”Nämä kuolemat olivat täysin vältettävistä, ja hallitus on vastuussa ihmisille tästä ylenkatsomisesta”, pakistanilainen kunnallispolitiikkaan erikoistunut asiantuntija Sarah N. Ahmad sanoi NYT:lle.

Nimettömänä pysytellyt hallinnon edustaja kritisoi AFP:lle myös Murreen asukkaita ja paikallisia hotellinpitäjiä hänen mukaansa olemattomasta yhteistyöstä hädän hetkellä.

Toisaalta AFP:lle kuitenkin kerrottiin myös joidenkin paikallisten majoittaneen koteihinsa jumiin jääneitä sekä tarjonneen heille ruokaa ja vilttejä.