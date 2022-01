Omikrontapaukset löytyivät Tianjinin suurkaupungista kymmenvuotiaalta tytöltä ja 29-vuotiaalta iltapäiväkerhon työntekijältä, kertoo The Guardian.

Kiinassa on havaittu tiettävästi ensimmäistä kertaa koronaviruksen omikronmuunnosta muilta kuin maahan saapuvilta ihmisiltä. Uutistoimisto AFP kertoo, että Tianjinin suurkaupungissa on todettu kaksi omikrontartuntaa.

Omikrontartunnat löytyivät brittilehti The Guardianin mukaan kymmenvuotiaalta tytöltä ja 29-vuotiaalta iltapäiväkerhon työntekijältä. Tartuntojen toteamisen jälkeen tehdyissä testeissä löydettiin lisäksi 18 uutta tartuntaa. Niistä ei kuitenkaan kerrottu, ovatko ne omikronmuunnosta.

Tianjinin asukkaita on kehotettu välttämään kodeistansa poistumista. Kaupungin lähes 14 miljoonaa asukasta on The Guardianin mukaan määrä testata koronaviruksen varalta.

Aiemmin omikrontartuntojen leviäminen maahan on pystytty pysäyttämään maahantulijoiden kahden viikon karanteenijakson avulla.

Deltamuunnoksen leviämistä Kiina on taltuttanut kortteleiden ja kaupunkien eristämisellä jo yksittäisten tapausten ilmaannuttua. Esimerkiksi Xi’anin 13 miljoonan asukkaan metropoli on ollut sulkutilassa jo joulukuun 23. päivästä lähtien.

Kiinassa viruksen leviämisen estäminen on erityisen tärkeää siksi, koska maassa on asukaslukuun suhteutettuna hyvin vähän tehohoitopaikkoja.

Lue lisää: Pureeko Kiinan vahva korona­puolustus myös omikroniin vai ajautuuko 1,4 miljardin asukkaan maa sairaala­kaaokseen?

Lue lisää: Tuomas Harjumaaskola ja 13 miljoonaa muuta suljettiin taas kotiinsa Xi’anissa, vaikkei omikronista ole jälkeäkään: ”Sitä nillityksen määrää, jos oltaisiin Suomessa!”

Satamakaupunki Tianjin sijaitsee Kiinan rannikolla. Tianjinin ja pääkaupunki Pekingin välinen noin 120 kilometrin junamatka on saatu lyhennettyä vuonna 2008 avatulla suurnopeusradalla vain puolen tunnin kestoiseksi.

Kaupunkien välillä onkin paljon työmatkaliikennettä, mikä tarkoittaa myös sitä, että Tianjinista omikronmuunnos voisi levitä Pekingiin ennen kuin viranomaiset ehtisivät edes ryhtyä kovempiin toimenpiteisiin.

Yli 21 miljoonan asukkaan Peking on koronatilanteen kannalta kaiken lisäksi poikkeuksellisen räjähdysherkässä tilanteessa. Kaupungissa on tarkoitus järjestää 4. helmikuuta alkaen talviolympialaiset, jotka ovat aiheuttaneet paikallisissa pelkoa ja ärtymystä.

Lue lisää: Kiina ryhtyi kasvattamaan kansalaisiaan talvilajien harrastajiksi hyvissä ajoin ennen olympialaisia, ja nyt murtuneista sääristä ja ranteista on tullut puhuttu aihe – Kisoihin on vain kuukausi, mutta Pekingin katukuvasta sitä tuskin huomaa