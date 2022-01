Margareeta II on hallinnut Tanskaa 50 vuotta – Vuosien varrella otetuissa kuvissa monarkki nostaa maljaa Kekkosen kanssa ja tupakoi kuin kuningatar

81-vuotiaana Tanskan kuningatar Margareeta II on nykyään yksi maailman pisimpään hallinneista monarkeista.

Tanskan kuningatar Margareeta II viettää ensi viikolla valtaistuimelle nousunsa 50-vuotisjuhlaa. 81-vuotiaana hän on nykyään yksi maailman pisimpään hallinneista monarkeista.

Suositun kuningattaren merkkipäivää vietetään koronavirus­pandemian takia hillitymmin kuin aiemmin, ja monia ennakkoon suunniteltuja tapahtumia on lykätty. Vuosikymmen sitten lähes 10 000 ihmistä kerääntyi Amalienborgin linnan pihalle tervehtimään tuolloin 71-vuotiasta kuningatarta tämän valtakauden 40-vuotis­juhlallisuuksissa. Tuolloin juhlallisuudet jatkuivat gaalaillallisilla, jossa paikalla olivat muun muassa Ruotsin ja Norjan hallitsijaparit sekä Islannin ja Suomen presidentit.

Heinäkuussa 1987 kuningatar Margareeta saapui pitämään puheen Euroopan parlamentissa Ranskan Strasbourgissa.

Presidentti Urho Kekkonen tarjosi kuningatar Margareetalle ja prinssi Henrikille juhlapäivällisen Presidentinlinnassa syyskuussa 1973.

Rovaniemen-vierailulla vuoden 1985 lokakuussa kuningatar Margareeta tapasi Joulupukin. Keskellä hymyilee Tellervo Koivisto.

Kuningatarpari saapumassa Christiansborgin linnaan vuonna 1997.

Margareeta syntyi vuonna 1940 viikko sen jälkeen, kun natsi-Saksa oli miehittänyt Tanskan. Margareetan äidin prinsessa Ingridin nähtiin työntävän vastasyntynyttä tytärtään lastenvaunuissa pääkaupungissa, ja tämä tulkittiin protestiksi miehittäjiä vastaan.

Margareeta ei ollut syntyessään kruununperijä, vaan hänen setänsä otaksuttiin nousevan seuraavaksi valtaistuimelle. Vallan periytyminen naiselle sallittiin kuitenkin vuonna 1953.

Margareeta nousi Euroopan vanhimman monarkian valtaistuimelle 14. tammikuuta 1972 isänsä kuningas Fredrik IX:n kuoltua. Margareeta on Tanskan ensimmäinen hallitseva kuningatar.

Ollessaan kruununprinsessa Margareeta avioitui ranskalaissyntyisen prinssi Henrikin kanssa vuonna 1967. Pariskunta sai kaksi poikaa, kruununprinssi Fredrikin ja prinssi Joachimin.

Tanskan kruununprinsessa Margareeta ja hänen miehensä prinssi Henrik Suomen-vierailulla vuonna 1968.

Margareetan jälkeen valtaistuimelle on nousemassa kruununprinssi Fredrik. Kuningattaren nuorempi poika prinssi Joachim on Tanskan kruunun perimysjärjestyksessä kuudentena Fredrikin ja hänen lapsiensa jälkeen.

Kruununprinssi on jo 53-vuotias. Aika näyttää, kuinka kauan hänen on vielä odotettava hallitsijavuoroaan. Kuningatar Margareeta on vakuuttanut pitävänsä kiinni perinteestä, jonka mukaan hallitsija perii asemansa eliniäkseen.

Kuningattaren puoliso, prinssi Henrik jäi eläkkeelle vuoden 2016 alusta ja kuoli vuonna 2018. Prinssi Henrik oli kuollessaan 83-vuotias.

Henrikin kerrottiin olleen avioliiton alusta asti tyytymätön pitkäaikaiseen titteliinsä prinssipuoliso. Viimeiset vuotensa hän sai käyttää virallista titteliä prinssi.

Kuningatarta ja prinssi Henrikiä ei tulla hautaamaan vierekkäin, sillä prinssi Henrik ei hovin mukaan halunnut tulla haudatuksi Roskilden tuomiokirkkoon. Sen sijaan prinssin tuhkat levitettiin hänen toiveidensa mukaisesti mereen sekä Fredensborgin linnan puutarhaan.

Kuningattaren puoliso, prinssi Henrik kuoli vuonna 2018. Kuva on vuodelta 2012.

Kuningatar Margareeta ja presidentti Tarja Halonen Didrichsenin taidemuseossa vuonna 2002.

Kruununprinssi Fredrik ja kuningatarpari Tanskan kuningataräidin Ingridin hautajaisissa vuonna 2000.

Pitkän hallitsijauransa lisäksi kuningatar Margareeta on tunnettu taiteellisista lahjoistaan. Hän on maalannut tauluja, puvustanut näytelmiä ja kuvittanut satukirjoja. Margareeta on lisäksi useita kieliä hallitseva kääntäjä.

Harmaantuneella kuningattarella on myös tanskalaisia ihastuttava pahe, tupakoiminen.

”Polttaa kuin kuningatar”, tanskalaiset luonnehtivatkin ketjupolttajia.

