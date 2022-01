Ainakin 19 ihmistä on kuollut kerros­talo­palossa New Yorkissa

Bronxin sunnuntaisen asuntopalon uhreista yhdeksän on lapsia.

Paloa sammuttamassa on ollut noin 200 palomiestä.

Ainakin 19 ihmistä on kuollut asuntopalossa sunnuntaina New Yorkin Bronxissa Yhdysvalloissa, kertovat muun muassa uutistoimistot Associated Press (AP), Reuters ja AFP.

AP:n tietojen mukaan kuolleiden joukossa on yhdeksän lasta.

Tulipalossa on myös loukkaantunut useita kymmeniä ihmisiä, joidenkin lähteiden mukaan yli 60. Ainakin 32 ihmistä on viety sairaalaan, ja viranomaisten mukaan heillä on vakavia vammoja.

Paloa sammuttamassa on ollut noin 200 palomiestä. Kaupungin palopäällikön mukaan palo on yksi viime aikojen tuhoisimmista kaupungin alueella.

Palo sai alkunsa kaksikerroksisesta huoneistosta 19-kerroksisessa Twin Park -asuin­rakennuksessa hieman ennen yhtätoista aamupäivällä, The New York Times kertoo.

Palopäällikkö Daniel A. Nigron mukaan palomiehet saapuivat paikalle kolmessa minuutissa. He havaitsivat koko rakennuksen olevan savun peitossa.

”Savun määrä rakennuksessa oli lähes ennennäkemätön”, palopäällikkö Nigro kertoi The New York Timesille.

Palomiesten mukaan kuolleita tai loukkaantuneita oli rakennuksen jokaisessa kerroksessa.

Isossa kerrostalossa New Yorkissa syttyi sunnuntaina tulipalo.

Palopäällikön mukaan kuolonuhrien määrä voi vielä nousta, sillä osa asukkaista on jäänyt loukkuun koteihinsa.

New Yorkin pormestari Eric Adams piti tulipaloon liittyvän tiedotustilaisuuden iltapäivällä paikallista aikaa.

"Tämä on yksi pahimmista tulipaloista, joita nykypäivänä on nähty”, Adams sanoi medioiden mukaan tiedotustilaisuudessa.