Kazakstanin presidentin Kasym-Zhomart Tokajevin mukaan Venäjän joukot poistuvat maasta ”pian”. Putinin mukaan joukot ovat Kazakstanissa ”rajoitetun ajan.”

Kazakstanin presidentti Kasym-Zhomart Tokajev on syyttänyt maan viime päivien levottomuuksia ”vallankaappaus­yritykseksi”. Tokajev sanoi myös, että Venäjän johtaman IVY-maiden kollektiivisen turvallisuus­järjestön eli KTSJ:n tai CSTO:n joukot poistuvat maasta pian. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt ajankohtaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi uutistoimisto AFP:n ja Reutersin mukaan maanantaina, että Venäjä on maassa ”rajoitetun ajan.” Putin sanoi CSTO:n joukkojen estäneen sitä, että aseelliset ryhmät olisivat saaneet horjutettua Kazakstanin valtiovaltaa. Hän totesi joukkojen lähtevän, kun niiden tehtävä on loppu.

Putin syytti samassa yhteydessä Kazakstanin joutuneen ”kansainvälisen terrorismin” kohteeksi ja että ”ulkoiset ja sisäiset toimijat” ovat käyttäneet hyväkseen Kazakstanin levottomuuksia.

Putin sanoi, että Venäjä ei tule hyväksymään ”värivallankumouksia” alueella.

Venäjän joukot, eli niin sanotut Kollektiivisen turvallisuus­sopimuksen järjestön rauhanturvaajat, matkustivat Kazakstaniin viime viikolla antamaan sotilaallista apua presidentille protestien tukahduttamiseksi.

Ulkopoliittisen instituutin Venäjän ulkopolitiikkaan erikoistunut tutkija Jyri Lavikainen arvioi viime viikolla HS:lle, että Kazakstaniin lähetettiin CSTO:n joukot, sillä kansainvälisen organisaation lähettämisestä tulee sisäsiistimpi vaikutelma.

Muun muassa Yhdysvallat on kertonut seuraavansa joukkojen toimintaa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin arvion mukaan nestekaasun paikallisten hintojen noususta alkaneiden mielenosoitusten syynä ovat kansalaisten perusoikeuksien laajat rikkomiset.

Maan viranomaisten mukaan ainakin 164 ihmistä on kuollut mielenosoitusten seurauksena ja lähes 8 000 on pidätetty.

Presidentti Tokajev torjui perjantaina kehotukset neuvotteluista mielenosoittajien kanssa. Sen sijaan hän vakuutti, että ”aseistetut bandiitit” tuhotaan ja valtuutti joukkonsa ampumaan tappavasti varoituksetta.

Kazakstanin protesteista on ollut vaikea saada kuvaa, sillä kansainvälisten toimittajien työtä maassa on rajoitettu. Tämä on johtanut siihen, että protesteista on saatu pääasiassa vain Kazakstanin hallinnon välittämää tietoa.

Internetyhteydet olivat Kazakstanin suurimmassa kaupungissa Almatyssa sekä useassa muussa kaupungissa viime viikolla poikki.

Nyt internet näyttää jälleen alkaneen toimia Almatyssa viiden päivän sulun jälkeen, kertoo uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja.

Myös internetin katkoksia monitoroiva NetBlocks kertoo, että internet näyttää palautuneen varsin laajasti koko Kazakstanissa. Internet oli poikki Almatyssa keskiviikosta lähtien samaan aikaan, kun kaupungissa nähtiin laajoja levottomuuksia ja protesteja. Samaan aikaan netin katkaisu vaikeutti tiedonkulkua maasta.