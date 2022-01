Venäjä ei suostu mihinkään myönnytyksiin, Yhdysvaltain ja Naton odotukset matalalla useiden eri kokoontumisten alla.

Yhdysvaltain ja Venäjän diplomatian superviikko on käynnistynyt. Maiden varaulkoministerit Wendy Sherman ja Sergei Rjabkov tapasivat jo sunnuntaina illallisella Genevessä, ja keskustelut olivat Rjabkovin mukaan ”vaikeat”, uutistoimisto AFP kertoo.

Shermanin ja Rjabkovin on määrä keskustella maiden välejä hiertävistä asioista koko maanantain ajan. Neuvottelujen keskiössä on Ukraina, jonka läheisyyteen Venäjä on keskittänyt merkittävästi joukkoja viime kuukausina.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Sherman sanoi sunnuntaina Rjabkoville, että Yhdysvallat painottaa kansainvälisissä suhteissa valtioiden suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta sekä maiden oikeutta valita itse omat liittolaisensa.

Venäjä on vaatinut Yhdysvalloilta ja sotilasliitto Natolta lupausta, ettei Nato enää laajene Venäjän vastaisilla rajoilla. Tämä ei Yhdysvalloille käy.

Yhdysvaltain varaulkoministeri Wendy Sherman (vas.) ja Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov Genevessä maanantaina.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken madalsi Geneven neuvottelujen odotuksia sunnuntaina CNN-kanavan haastattelussa, jossa hän sanoi, ettei hän odota ”mitään läpimurtoja” kahden suurvallan kohtaamisesta.

Blinkenin mielestä Venäjä ”pitää asetta Ukrainan ohimolla”. Yhdysvaltain mukaan Venäjän pitäisi liennyttää jännitteitä vetämällä joukkojaan Ukrainan läheisyydestä.

Venäjän Rjabkov puolestaan totesi sunnuntaina, ettei Venäjä aio tehdä ”mitään myönnytyksiä painostuksen alaisena”, venäläismediaa lainannut AFP kertoi. Hänen mukaansa Venäjä on pettynyt Yhdysvalloista ja Euroopan maista tuleviin signaaleihin neuvottelujen alla.

Geneven neuvottelujen lisäksi keskiviikkona järjestetään Brysselissä Naton ja Venäjän neuvoston kokous. Torstaina taas pidetään Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin kokous Wienissä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi viime perjantaina, että on hyvä, että Yhdysvallat ja Venäjä istuvat nyt samassa pöydässä. Hänen mukaansa on kuitenkin varauduttava siihen, että ”neuvottelut romahtavat ja diplomatia epäonnistuu”.

Stoltenberg tapaa Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban Brysselissä maanantaina.

Keskiviikkona EU-maiden ulkoministerit tapaavat epävirallisessa kokouksessaan Ranskan Brestissä.