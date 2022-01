Euroopan ihmisoikeustuomioistuin määräsi Liettuan maksamaan Abu Zubaidalle korvauksia maan annettua CIA:n käyttää alueellaan sijaitsevaa pidätyskeskusta kiduttamiseen.

Liettua on maksanut 100 000 euroa vahingonkorvauksena kidutuksesta Guantánamon vankileirillä olevalle Abu Zubaidalle, kertoo brittilehti The Guardian.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin määräsi vuonna 2018 Liettuan maksamaan Zubaidalle korvauksia, sillä maa antoi Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun CIA:n käyttää alueellaan sijaitsevaa pidätyskeskusta Zubaidan kiduttamiseen. Zubaida oli vangittuna Vilnan ulkopuolella sijaitsevassa keskuksessa vuosina 2005 ja 2006.

Tuomioistuin katsoi Liettuan olleen osasyyllinen CIA:n harjoittamaan terroriepäiltyjen kiduttamiseen ja näin rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimusta.

The GuaRdianin haastatteleman Zubaidan juristin mukaan on todennäköistä, että Liettua on maksanut korvauksen Yhdysvaltojen hallinnon suostumuksella.

”Valinta on johdonmukainen siihen nähden, että Yhdysvallat on pehmentämässä suhtautumistaan ikuisten vankien pitämiseen. Yhdysvallat olisi voinut estää Liettuaa maksamasta korvauksia, ja on kysyttävä, miksei se tehnyt niin”, sanoi asianajaja Mark Denbeaux.

Zubaidaa on kutsuttu ikuiseksi vangiksi, sillä hän on ollut kiinniotettuna lähes 20 vuotta ilman, että häntä vastaan on nostettu syytteitä. Zubaidan asianajajat ovat useasti vaatineet hänen vapauttamistaan.

Zubaidalla ei ole pääsyä hänelle maksettuihin korvausrahoihin, sillä Yhdysvallat on jäädyttänyt hänelle kuuluvat varat.

Yhdysvallat otti kiinni Zubaidan, oikealta nimeltään Zain al-Abidin Muhammad Husainin, Pakistanissa puoli vuotta syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen.

Ennen siirtämistä Kuubassa sijaitsevalle Guantánamon vankileirille häntä pidettiin CIA:n pidätyskeskuksissa muun muassa Thaimaassa, Romaniassa ja Puolassa.

CIA on perustellut Zubaidan vangitsemista ja kiduttamista sillä, että se epäili tämän olevan johtavassa asemassa terroristijärestö al-Qaidassa. Myöhemmin on selvinnyt, ettei Zubaida ole ollut terroristiverkoston jäsen eikä osallistunut vuoden 2001 syyskuussa Yhdysvalloissa tapahtuneiden terrori-iskujen suunnitteluun.