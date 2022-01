Naton Stoltenberg: Ukrainan polku sotilas­liittoon on avoin, Venäjä maksaa ”kovan hinnan”, jos hyökkää

Stoltenbergin mukaan Nato ei tee kompromisseja uusien jäsenten suhteen minkään ulkopuolisen tahon toiveista.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi maanantaina, että Venäjä maksaisi ”kovan hinnan” poliittisesti ja taloudellisesti, mikäli maa ryhtyy aggressiivisiin toimiin Ukrainaa vastaan.

Stoltenberg puhui maanantaina Brysselissä tavattuaan Ukrainan varapääministerin Olga Stefanišynan. Samanaikaisesti Genevessä käytiin Yhdysvaltain ja Venäjän varapääministereiden Wendy Shermanin ja Sergei Rjabkovin johdolla neuvotteluja Ukrainaan liittyvien jännitteiden tiimoilta.

Stoltenbergin mukaan sotilasliitto ei peräänny vuonna 2008 antamastaan lupauksesta, jonka mukaan Ukraina voi liittyä Natoon.

”Olemme lausuneet hyvin selvästi, että emme koskaan tee kompromisseja siitä, että jokainen maa Euroopassa voi valita oman tiensä myös sen osalta, millaiseen turvallisuusjärjestelyyn se haluaa kuulua”, Stoltenberg sanoi.

Stoltenbergin mukaan Ukrainan jäsenyys on riippuvainen maan tekemistä reformeista ja päätös jäseneksi ottamisesta kuuluu ainoastaan Naton 30 jäsenmaalle.

”Kenelläkään muulla ei ole oikeutta sanoa siihen mitään”, Stoltenberg totesi tiedotustilaisuudessaan.

Ukrainan varapääministeri Olga Stefanišyna (vas.) tapasi Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin Naton päämajassa Brysselissä maanantaina.

Venäjä on vaatinut Yhdysvalloilta ja Natolta vakuutusta siitä, ettei Nato laajene enää maan rajoille. Vaatimus on esitetty samaan aikaan, kun Venäjä on siirtänyt kymmeniätuhansia sotilaita Ukrainan rajan tuntumaan ja Venäjän pelätään valmistelevan hyökkäystä.

Yhdysvaltain ja Venäjän Geneven-keskustelujen lisäksi keskiviikkona osapuolet kohtaavat Naton ja Venäjän neuvoston kokouksessa Brysselissä.

Stoltenbergin mukaan Nato haluaa kuunnella Venäjän huolenaiheita mutta vaatii myös, että Venäjä ottaa huomioon sen omista toimista johtuvat muiden huolet. Stoltenberg sanoi, että Nato pitää läheistä yhteyttä Ukrainan lisäksi muihin Naton ulkopuolisiin tahoihin: Georgiaan, Moldovaan, Suomeen, Ruotsiin ja Euroopan unioniin.

Presidentti Sauli Niinistö ja Stoltenberg keskustelivat puhelimessa Venäjän ja Ukrainan kiristyneestä tilanteesta viime perjantaina. Presidentinkanslian mukaan aloite puhelulle tuli Stoltenbergilta.

Puhelun yhteydessä Stoltenberg vahvisti, että Nato harjoittaa jatkossakin avoimien ovien politiikkaa.

Viime perjantaina Stoltenberg sanoi, että Natossa valmistaudutaan myös siihen vaihtoehtoon, että tämän viikon neuvottelut romahtavat.