Tanskan turvallisuuspoliisi on tapausta tutkiessaan kutsunut puhutteluun useiden medioiden päätoimittajia ja muistuttanut, että valtiosalaisuuksien julkaiseminen on rangaistavaa.

Tanskan sotilastiedustelun (FE) johtaja on vangittuna, ja häntä epäillään tietojen vuotamisesta.

Tapaus tuli julki joulukuussa, kun Tanskan turvallisuuspoliisi PET tiedotti pidättäneensä neljä tiedustelun työntekijää.

Tanskan yleisradioyhtiö DR kertoi maanantaina, että vangittuna on enää sotilas- ja ulkomaantiedustelun johtaja Lars Findsen. Tapausta käsitellään suljetuin ovin. Oikeuskäsittelyn alkaessa maanantaina oikeus myönsi erikseen luvan sille, että tieto Findsenin syytettynä olemisesta on julkista tietoa.

Findsenia epäillään valtiosalaisuuksien paljastamista koskevan pykälän nojalla. Rikoksesta määrätty maksimirangaistus on 12 vuotta vankeutta.

DR:n tietojen mukaan tapaus liittyy syksyn 2020 jälkeen useissa tanskalaisissa viestimissä ilmestyneisiin artikkeleihin. Elokuussa 2020 Tanskan tiedusteluvalvontaviranomainen kertoi tutkivansa FE:ssä ilmi tulleita väärinkäytöksiä. Lars Findsen pidätettiin tuolloin virasta, ja tanskalaiset viestimet ryhtyivät selvittämään, mistä on kyse.

Syyskuussa tanskalainen sanomalehti Berlingske julkaisi salaisia asiakirjoja, kertoo DR.

Näihin aikoihin Tanskan turvallisuuspoliisi PET perusti tutkintaryhmän selvittämään, mistä heidän tietonsa vuotavat.

Myöhemmin syksyllä DR kertoi yhteistyössä Ruotsin television kanssa, että Yhdysvaltain signaalitiedustelusta vastaava NSA oli tiedustellut ruotsalaista ja tanskalaista puolustusteollisuutta.

Keväällä 2021 DR kertoi yhteistyössä useiden suurten eurooppalaisten medioiden kanssa, että FE oli avustanut NSA:ta poliitikkojen viestiliikenteen tiedustelussa. Kohteina olivat esimerkiksi Saksan silloinen liittokansleri Angela Merkel ja presidentti Frank-Walter Steinmeier.

Tutkinnassa on DR:n tietojen mukaan ollut tietovuotoja useille tanskalaismedioille – mukana on esimerkiksi tapaus, jossa Berlingske kertoi, että terrorismitutkinnassa pidätetty Tanskan kansalainen olikin todellisuudessa Tanskan sotilastiedustelun peitetehtävässä.

Tutkinnan aikana useamman tanskalaismedian päätoimittajia on kutsuttu PET:n puhutteluihin. Heitä oli DR:n tietojen mukaan muistutettu siitä, että valtiosalaisuuksien julkaisemisesta voi seurata 12 vuoden vankeustuomio. Pykälä on DR:n mukaan sama, mitä Findseniin nyt sovelletaan.

Kuulusteluihin, jotka liittyvät FE:n johtaja Findseniin, tullaan DR:n tietojen mukaan jatkossa kutsumaan tanskalaisista viestimistä ainakin kahdeksan toimittajaa.

Lars Findsen pidätettiin joulukuussa Kööpenhaminan lentokentällä.

DR:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan vuodetuista tiedoista on voinut olla haittaa Tanskan kansainvälisille suhteille.

Hans Jørgen Bonnichsen on entinen turvallisuuspoliisi PET:n johtaja. Lars Findsen on aiemmin toiminut Bonnischenin esimiehenä.

”Pelkäänpä että tämä on tragedia kaikille, sillä yhteistyökumppaneiden kannalta on ennenkuulumatonta, että tanskalainen tiedustelupomo on telkien takana. Jos minä olisin joku kumppaneistamme, tekisin johtopäätöksen että Tanskan tiedustelussa on jotain pahasti pielessä”, Bonnischen sanoi DR:lle.

Maanantaina Lars Findsen kiisti kaikki syytteet puhuessaan lyhyesti oikeudessa.

”Kiistän kaiken syyllisyyteni. Tämä on täysin järjetöntä. Tätä lausuntoani voitte toki lainata”, Findsen sanoi medialle.