Ystävänsä murhasta tuomittu amerikkalaismiljonääri Robert Durst on kuollut, tunnusti useita murhia dokumentti­sarjassa

Durstin tapaus tunnetaan muun muassa HBO:n sarjasta The Jinx.

Ystävänsä murhasta syksyllä elinkautisen vankeustuomion saanut amerikkalaismiljonääri Robert Durst, 78, on kuollut, kertoo The New York Times.

Durst kuoli Stocktonin vankilassa Kaliforniassa. NYT:n mukaan Durstin sydän pysähtyi, eikä häntä kyetty elvyttämään.

Durstin oikeudenkäynti oli poikkeuksellinen, koska Durst tunnusti useamman murhan HBO:n suositussa dokumenttisarjassa The Jinx.

Oikeuden mukaan hän murhasi Susan Bermanin Los Angelesissa joulukuussa 2000. Syyttäjän mukaan Berman oli auttanut Durstia peittelemään miljonäärin vaimon katoamista ja kuolemaa. Valamiehistö katsoi Durstin tappaneen ystävänsä, sillä hän oli pelännyt tämän paljastavan tietojaan.

”Mitä helvettiä oikein tein?” Durst mutisi itsekseen vessassa HBO-dokumentin kuvaustauolla tajuamatta, että haastattelussa käytetty mikrofoni on yhä kiinni hänen vaatteissaan ja nauhoittaa mutinat.

Durst on miljonääriperijä, jonka isä teki rahansa kiinteistöalalla.