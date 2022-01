Yhdysvaltojen ja Venäjän neuvottelut päättyivät maanantaina. Osapuolet ovat yhä kaukana toisistaan ja pohtivat, miten tosissaan vastapuolen uhkaukset pitäisi ottaa, kirjoittaa HS:n kirjeenvaihtaja Elina Väntönen.

Washington

Siitä on lähes kahdeksan vuotta, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta. Seurasi kansainvälisten pakotteiden kimara, jolla ei ollut juuri vaikutusta.

Nyt länsimaat pelkäävät löytävänsä itsensä uudestaan samankaltaisesta tilanteesta. Venäjä on marssittanut joukkonsa Ukrainan rajalle ja vaatii loppua sotilasliitto Naton laajenemiselle. Yhdysvallat yrittää liittolaisineen keksiä, miten Venäjän saisi perääntymään.

Maanantaina tässä tavoitteessa ei juuri edistytty.

Kuvaavaa on, että kun osapuolet pitivät erilliset tiedotustilaisuudet lähes kahdeksan tuntia kestäneiden neuvotteluiden päätteeksi, niiden viesti oli hyvin erilainen.

Yhdysvallat painotti, ettei kenelläkään ole oikeutta ”lyödä kiinni Naton avointen ovien politiikkaa”.

Venäjä puolestaan totesi, että on ”hyvin tärkeää, että Ukraina ei voi koskaan tulevaisuudessa liittyä Natoon”.

Nyt siis odotetaan.

Molemmat osapuolet pohtinevat nyt kiivaasti, kuinka tosissaan toinen on.

Näissä tilanteissa ulkopolitiikan vanhat haamut tulevat kummittelemaan. Kriisin kärjistyttyä monien mielessä on käynyt Syyrian sota ja se, miten Yhdysvallat tuolloin jätti uhkauksensa toteuttamatta ja monien mielestä rapautti uskottavuuttaan.

Yhdysvaltain silloinen presidentti Barack Obama oli uhannut Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadia seurauksilla, jos tämä käyttäisi kemiallisia aseita kansaansa vastaan. Kun al-Assad ylitti tämän rajan vuonna 2013, Obama ei tehnyt mitään.

Tätä monet ovat Yhdysvalloissa pitäneet Obaman pahimpana ulkopoliittisena virheenä. Päätöstä kritisoi tuolloin sisäisesti myös Obaman varapresidenttinä toiminut Joe Biden. ”Suurvallat eivät bluffaa”, hänen kerrotaan sanoneen.

Tämä on ollut eräänlainen pyhä doktriini Yhdysvaltain ulkopolitiikassa: jos haluaa olla uskottava suurvalta, on uhkauksista pidettävä kiinni. Jos näin ei tee, menettää pelotevaikutuksen, jonka merkitys on keskeinen.

Yksi suuri kysymys Venäjän näkökulmasta on siis se, miten tosissaan Yhdysvallat nyt on uhatessaan ”vakavilla seurauksilla”.

Professori Chris Miller arvioi maanantaina Foreign Policy -lehdessä, että Bidenin esittämillä uhkauksilla on uskottavuusongelma. Useilla pakotteilla olisi Millerin mukaan haitallisia vaikutuksia myös länsimaihin ja osa niistä vaikuttaisi suoraan Kiinaan, mikä monimutkaistaisi asetelmia entisestään. Lisäksi ei ole selvää, ovatko eurooppalaiset liittolaiset todella valmiita järeisiin toimenpiteisiin Venäjää vastaan.

Yhdysvalloissa onkin pohdittu, onko Eurooppa yhtä valmis rankaisemaan Venäjää kuin Yhdysvallat. Bidenin hallinnon sanamuodot ovat myös olleet sellaisia, että ei ole selvää, mitä Yhdysvallat todella tekisi ja mihin se on vain ”valmis”.

Asetelman voi toki kääntää myös ympäri. Yhdysvallat liittolaisineen pohtinee nyt, mikä osa Putinin uhkauksista on bluffia ja mikä ei.

Hyvä uutinen maanantailta on joka tapauksessa se, että neuvottelut eivät kariutuneet alkuunsa. Niitä on tarkoitus jatkaa, vaikka aikataulu jäikin vielä auki.

Myönteisenä voinee pitää myös sitä – vaikka sanat vain sanoja ovatkin –, että Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov vakuutti maanantaina, ettei Venäjällä ole aikeita tai suunnitelmia hyökätä Ukrainaan.

Sen sijaan Naton laajentumisen pysäyttämisessä äänenpainot olivat kovat. Rjabkov vaati ”raudanlujia, vedenpitäviä, luodinkestäviä ja lain mukaan sitovia turvatakuita”, että Ukrainasta ja Georgiasta ei ”ikinä koskaan” tule sotilasliitto Naton jäseniä.

Mutta kuinka pitkälle Venäjä on valmis menemään saadakseen läpi haluamansa? Onko Venäjän synnyttämä mielikuva hyökkäyksen uhasta vain bluffia? Se on yhä kuumin kysymys, kun keskustelut keskiviikkona jatkuvat Naton Venäjä-neuvoston kokouksessa.