Kazakstanin mukaan YK-kypärien käyttö osana sotilaiden varustusta oli pyritty estämään. YK:n mukaan varusteita tulisi käyttää kuin virallisiin YK:n rauhanturvatehtäviin.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvia, joissa useiden Kazakstanin hallinnon sotilaiden on nähty sonnustautuneen viime viikon levottomuuksien aikana maastopukuun ja sinisiin kypäriin, joissa on YK:n merkit.

Keski-Aasiassa sijaitseva Kazakstan julkaisi aiheesta lausunnon, jota uutistoimisto AFP kuvailee kiusalliseksi. Lausunnon mukaan kypärät olivat ainoat YK:n varusteet, joita paikalliset sotilaat käyttivät osana virallista varustustaan.

”Itse asiassa, kaikkiin tarvittaviin toimiin tartuttiin YK:n tekstiä kantavien varusteiden käytön estämiseksi terrorismin vastaisessa operaatiossa Almatyssa”, Kazakstanin pysyvän YK-edustajan Twitter-tilillä julkaistussa lausunnossa painotetaan.

YK kritisoi maata tapauksesta maanantaina ja järjestön edustaja painotti, ettei YK:n varusteita tulisi käyttää kuin virallisiin YK:n rauhanturvatehtäviin.

YK:n edustaja Stephane Dujarric kertoi toimittajille, että järjestö on ilmaissut huolensa Kazakstanin pysyvälle edustustolle YK:ssa.

”Olemme saaneet heiltä vakuutuksia, että tämä ongelma on otettu puheeksi”, Dujarric kertoi.

Kazakstanin lausunnossa YK:n tunnusmerkein varustettuja kypäriä käyttäneitä sotilaita kuvaillaan paikallisiksi rauhanturvaajiksi. Lausunnon mukaan joukot ovat olleet osa Kazakstanin puolustusministeriön rauhanturvayksikköä.

YK:n sittemmin esittämien lausuntojen pohjalta näyttäisi kuitenkin siltä, ettei kyseisillä sotilailla ole ollut valtuuksia käyttää varusteita, joissa on YK:n tunnusmerkit.

Venäjän johtama IVY-maiden kollektiivinen turvallisuusjärjestö CSTO lähetti myös sotilasapua Kazakstaniin levottomuuksien aikana. CSTO kuvaili niin ikään näitä vieraan vallan sotilasjoukkoja rauhanturvaajiksi.

Kazakstanissa kuoli viime viikon levottomuuksissa ainakin reilusti toistasataa ihmistä ja tuhansia mielenosoittajia otettiin kiinni.

Levottomuudet alkoivat Mangistaun alueella Länsi-Kazakstanissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua vuodenvaihteessa. Protestit laajenivat laajemmaksi tyytymättömyyden osoitukseksi muun muassa maan presidenttiä vastaan.

Levottomuuksien aikana viranomaiset kertoivat, että Kazakstanin suurimmassa kaupungissa Almatyssa järjestettiin terrorismin vastainen operaatio.

Maan presidentti Kasym-Zhomart Tokajev on syyttänyt levottomuuksia vallankaappausyritykseksi ja kuvaillut mielenosoittajia muun muassa terroristeiksi. Kazakstanin tärkeän liittolaisen Venäjän presidentti Vladimir Putin on niin ikään arvioinut Kazakstanin joutuneen ”kansainvälisen terrorismin” kohteeksi.

Presidentti Tokajev torjui jo perjantaina kehotukset neuvotteluista mielenosoittajien kanssa. Sen sijaan hän vakuutti, että ”aseistetut bandiitit” tuhotaan ja valtuutti joukkonsa ampumaan tappavasti varoituksetta.

Kazakstanin protesteista on ollut vaikea saada kuvaa, sillä kansainvälisten toimittajien työtä maassa on rajoitettu. Tämä on johtanut siihen, että protesteista on saatu pääasiassa vain Kazakstanin hallinnon välittämää tietoa.

Internet oli myös useita päiviä poikki, mutta maanantaina verkkoyhteyksien kerrottiin palautuneen varsin laajasti normaaliksi koko maassa.