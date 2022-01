”Pelkästään se, että osapuolet ovat istuneet alas ja keskustelleet kahdeksan tuntia, ja että on jatkettu diplomatian keinoin, on myönteistä”, Linde sanoo HS:lle Tukholmassa.

Yhdysvaltain ja Venäjän välisissä neuvotteluissa ei ole toistaiseksi otettu merkittäviä askeleita, mutta on tärkeää, että neuvottelut jatkuvat, sanoo Ruotsin ulkoministeri Ann Linde.

”Pelkästään se, että osapuolet ovat istuneet alas ja keskustelleet kahdeksan tuntia, ja että on jatkettu diplomatian keinoin, on myönteistä”, Linde sanoo HS:lle Tukholmassa.

Venäjä on muun muassa vaatinut Yhdysvalloilta ja sotilasliitto Natolta lupausta, ettei Nato enää laajene Venäjän vastaisilla rajoilla. Lisäksi se on keskittänyt suuren määrän joukkoja Ukrainan rajan tuntumaan. Linden mukaan Euroopan turvallisuustilanne on tällä hetkellä vakava.

”Venäjä on käyttänyt epätavallisen kovaa ja aggressiivista retoriikkaa. Venäjän vaatimuksia ei voi hyväksyä”, Linde sanoo.

Ulkoministerin mukaan nyt on tärkeää, että Yhdysvallat, Nato ja Eurooppa pysyvät yhtenäisinä. Lisäksi Suomen ja Ruotsin suhde on nyt erityisen tärkeä. Suomea Linde kutsuu Ruotsin ”tärkeimmäksi kumppaniksi”.

”Emme voi hyväksyä, että Euroopassa palattaisiin takaisin kylmän sodan aikaiseen etupiiri­ajatteluun, jossa suurvallat päättävät, millaisen turvallisuus­poliittisen linjan pienemmät maat valitsevat.”

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist.

Kiristynyt turvallisuuspoliittinen tilanne on käynnistänyt Suomessa ja Ruotsissa vilkkaan keskustelun sotilasliitto Natosta ja mahdollisesta liittymisestä sotilasliittoon.

Ulkoministeri Linden kanta on selvä.

”Sotilaallinen liittoutumattomuus on palvellut Ruotsia hyvin, ja se jatkuu.”

Ruotsin Nato-kannan paalutti myös puolustusministeri Peter Hultqvist, joka kommentoi Nato-keskustelua suomalaismedian yhteishaastattelussa maanantaina.

”Me pysymme liittoutumattomana. Ei ole syytä luoda epävarmuutta sen linjan ympärille. Suomi on muotoillut linjansa toisella tavalla, ja minulla on täysi kunnioitus sitä kohtaan”, Hultqvist sanoi.

Ruotsissa valtiopäivillä on enemmistö, joka kannattaisi Suomen mallin mukaista Nato-optiota. Hallitus ei kuitenkaan ole sen kannalla.

Linden mukaan kannan muuttaminen vaikuttaisi koko Ruotsin turvallisuuspoliittiseen linjaan, jonka vakauden ulkoministeri näkee tärkeänä.

”Jos me yhtäkkiä muuttaisimme linjaamme, se voitaisiin käsittää muissa maissa, että me muutamme turvallisuus­politiikkaamme. Suomella on ollut Nato-optio pitkään, eikä Suomikaan muuta linjaansa. Hallitus katsoo, että liittoutumattomuus on parasta Ruotsin turvallisuudelle.”

Linde toistaa vielä, että yhteistyö Suomen kanssa on Ruotsille tärkeää. Sekä Suomi että Ruotsi ovat syventäneet yhteistyötä Naton kanssa, mutta pysyneet jäsenyyden ulkopuolella. Molemmat maat ovat myös tehneet kumppanuuksia monien muiden maiden kanssa.

”Ruotsin turvallisuus rakentuu sekä liittoutumattomuudelle että myös vahvalle ja vahvistuvalle puolustukselle. Rakennamme turvallisuutta muiden kanssa, ja tärkein kumppanimme on Suomi”, Linde sano.

Ulkoministeri Linde osallistui tiistaina Ruotsin perinteiseen Sälenin turvallisuus­konferenssiin, jonka virallinen nimi on Folk och Försvar. Normaalisti kokous pidetään Sälenin tunturihotellissa. Tänä vuonna konferenssi järjestettiin virtuaalisena, ja puhujat osallistuivat keskusteluun Tukholmassa.

Tiistaina Sälenissä puhui myös muun muassa Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén. Myös Bydén korosti kansainvälisen yhteistyön merkitystä Ruotsin turvallisuudelle ja nosti erikseen esille Suomen kanssa tehtävän yhteistyön.