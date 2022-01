Yhdysvaltain sairaaloissa oli sunnuntaina ennätyksellisen paljon koronatartunnan saaneita potilaita. The New York Times -lehden mukaan potilaita oli 142 388, mikä rikkoi vuoden takaisen aiemman ennätyksen. Potilasmäärät ovat kasvaneet 83 prosentilla kahden viikon takaisiin lukuihin verrattuna.

Suomessa oli maanantain tietojen mukaan 620 koronatartunnan saanutta ihmistä sairaalahoidossa. Yhdysvalloissa asuu noin 330 miljoonaa ihmistä, joten maan sairaaloissa on asukasluku huomioon ottaen lähes nelinkertaisesti koronaviruksen saaneita potilaita Suomeen verrattuna.

The Washington Post -lehden mukaan tilanne saattaa pahentua hyvinkin nopeasti. Asiantuntijoiden ennusteiden mukaan potilasmäärät voivat kasvaa jopa 300 000:een tammikuun loppuun mennessä.

Tilastojen tulkitsemista hämmentää kuitenkin se, että sairaaloihin päätyy paljon koronatartunnan saaneita ihmisiä, jotka ovat menneet sairaalaan muusta syystä kuin koronataudin aiheuttamista oireista. New Yorkin osavaltiossa tällaisten potilaiden osuus on jopa yli 40 prosenttia tuoreiden tilastojen mukaan.

Business Insider -lehti kertoo kuitenkin, että myös koronaviruksen suhteen oireettomat potilaat aiheuttavat taakkaa sairaaloille: heidät pitää eristää muista potilaista, ja henkilökunta joutuu käyttämään suoja-asusteita, mikä hidastaa hoidon antamista ja syö resursseja muiden sairauksien hoidolta.

Ambulansseja Marylandin osavaltion Townsonissa viime viikon perjantaina. Maryland on yksi osavaltioista, joihin on julistettu koronaepidemian vuoksi hätätila.

Maanantaihin mennessä viidessä osavaltiossa oli julistettu kansanterveydellinen hätätila koronaepidemian aiheuttaman tautitaakan vuoksi. Hätätila antaa sairaaloille ja ambulansseille mahdollisuuden rajoittaa hoidon tarjoamista joidenkin potilaiden kohdalla.

The Washington Postin mukaan tilannetta pahentaa se, että monissa sairaaloissa henkilökunnan sairastumiset ovat vähentäneet kykyä hoitaa potilaita.

”Järjestelmämme ja henkilökuntamme ovat äärimmäisen rasittuneita. En ole varma, kuinka pitkään kestämme tilannetta”, totesi losangelesilainen lääkäri Russell Buhr lehdelle.

Yhdysvaltain terveysministeriön mukaan 24 prosenttia sairaaloista kärsii ”kriittisestä henkilökuntapulasta”, CNN-kanava kertoo. Osuus on korkein sitten epidemian alkamisen.

”Sairaalamme ovat todellakin kuilun partaalla”, totesi Brown-yliopiston terveydenhuoltoon keskittyvän tiedekunnan dekaani Ashish Jha CNN:lle.

Ihmiset odottivat koronatestiin pääsyä liittovaltion kongressitalossa Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa maanantaina.

Sairaaloiden tilannetta on vaikeuttanut nopeasti leviävä omikronmuunnos sekä suuri määrä rokottamattomia potilaita. Noin 63 prosenttia Yhdysvaltain koko väestöstä on saanut kaksi rokotusta koronavirusta vastaan. Suomessa vastaava lukema koko väestöstä on noin 75 prosenttia.

Jotain lohtua tilanteeseen tuo se, että omikronmuunnos aiheuttaa lievempää tautia ja johtaa siten harvemmin tehohoidon tarpeeseen. The Washington Postin mukaan maanantaina Yhdysvalloissa oli noin 23 500 koronapotilasta teho-osastohoidossa, kun vuosi sitten heitä oli ennätysmäiset 29 591.

Koronatautiin kuolleiden ruumiita hautaustoimiston kylmätilassa Farmingtonissa New Mexicon osavaltiossa joulukuussa.

Lievempi tauti näkyy myös kuolintilastoissa. Viime vuoden tammikuussa kirjattiin noin 3 000 kuolemaa päivittäin, kun tämän vuoden alussa luvut ovat olleet noin puolet siitä.

Tartuntoja kirjataan Yhdysvalloissa nykyisellään noin 600 000–700 000 päivittäin, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoden takaisiin lukuihin verrattuna.

Noin 840 000 amerikkalaista on kuollut koronatautiin pandemian alkamisen jälkeen. Suomessa kuolemia on kirjattu runsaat 1 650. Yhdysvalloissa kuolemia on ollut asukaslukuun suhteutettuna yli kahdeksankertaisesti Suomeen verrattuna.