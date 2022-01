WHO: Yli puolet Euroopan väestöstä saattaa saada omikron­tartunnan seuraavien 6–8 viikon aikana

Euroopassa todettiin vuoden ensimmäisellä viikolla yli seitsemän miljoonaa koronavirustartuntaa.

Mahdollisesti jopa yli puolet Euroopan väestöstä tulee saamaan omikrontartunnan seuraavan 6–8 viikon aikana, sanoo Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan johtaja Hans Kluge.

Kluge sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että Euroopassa todettiin vuoden ensimmäisellä viikolla yli seitsemän miljoonaa koronavirustartuntaa, mikä tarkoittaa todettujen tautimäärien kaksinkertaistuneen kahden viikon aikajaksolla.

”Tämän tahdin perusteella Washingtonin yliopiston IHME-instituutti (The Institute for Health Metrics and Evaluation) ennustaa, että yli 50 prosenttia alueen väestöstä tulee saamaan omikrontartunnan”, Kluge sanoo.

Klugen mukaan käytettävissä oleva data osoittaa selvästi, että Etelä-Afrikasta marraskuussa 2021 löydetty virusmuunnos leviää erittäin herkästi.

”Mutaatioiden ansiosta se voi kiinnittyä ihmissoluihin helpommin ja tartuttaa jo heitä, jotka ovat aiemmin saaneet tartunnan tai rokotuksen”, Kluge sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän kuitenkin korosti, että käytössä olevat rokotteet antavat myös omikronin kohdalla edelleen hyvän suojan koronavirustaudin vakavia muotoja ja kuolemia vastaan.