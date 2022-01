Ugandaa 36 vuotta hallinneen presidentti Musevenin on syytetty käyttäneen korona­rajoituksia opposition suitsimiseen.

Ugandassa oppilaat ovat palanneet kouluihin lähes 22 kuukauden koronasulun jälkeen. Maanantaina päättynyt koulujen sulkeminen on pisin YK:n tiedossa oleva keskeytys lähiopetuksessa, uutistoimisto Reuters kertoo.

Ugandan viranomaiset arvioivat, että oppilaista jopa joka kolmas jättää kuitenkin palaamatta kouluun, koska moni heistä on töissä auttamassa perheitään selviämään. Lisäksi monet tytöt ovat menneet naimisiin tai tulleet korona­virus­pandemian aikana raskaaksi.

Monet yksityiskoulut ajautuivat koronapandemian vuoksi konkurssiin, eikä niiden ovia avata myöskään sulun päättymisen jälkeen.

The New York Times -lehden mukaan Ugandassa tarjottiin etäopetusta koronasulun aikana, mutta siihen osallistui vain noin puolet runsaasta kymmenestä miljoonasta koululaisesta ja opiskelijasta.

Noin 89 prosenttia 15–24-vuotiaista ugandalaisista osaa lukea, kertoo YK:n lastenapujärjestön Unicefin tilasto.

Entinen opettaja Musa Kalema ruokki kanoja aiemmin luokkahuoneessa toimineessa tilassa Kampalassa maanantaina. Kaleman koulu muutettiin kanalaksi pitkään kestäneiden koronarajoitusten vuoksi.

Ugandan hallituksen kriitikot ovat arvostelleet maan tiukkoja sulkutoimia, koska niillä on syytösten mukaan pyritty nujertamaan oppositio erityisesti viime vuoden tammikuussa pidettyjen vaalien edellä. Vilpillisiksi sanotuissa presidentin­vaaleissa voiton korjasi murskaluvuin Ugandaa 36 vuotta autoritaarisesti hallinnut Yoweri Museveni.

Ugandan turvallisuusviranomaiset ampuivat kuoliaaksi kymmeniä ihmisiä mielen­osoituksissa kampanja-aikaan ja vaalien jälkeen. Euroopan unioni moitti viranomaisia tiedon­välityksen rajoittamisesta, väkivallasta, oppositiojohtajien häirinnästä, kansalais­yhteiskunnan toimijoiden ja median tukahduttamisesta sekä kotimaisen vaalitarkkailu­toimiston ratsiasta.

Koulutusasioista päättää Ugandassa opetusministeri Janet Museveni, joka on presidentti Musevenin vaimo. Janet Musevenin mukaan koulujen sulkemisella on pyritty suojaamaan koululaisten vanhempia koronavirukselta ja lapsia jäämästä orvoiksi.

Uutiskanava Al Jazeeran mukaan presidentti Museveni lopetti suuren osan korona­virukseen liittyvistä rajoitustoimista viime syyskuussa, mutta koulujen kiinni pitämistä jatkettiin tämän vuoden alkuun asti.

Museveni lupasi lokakuussa avata koulut, olipa rokotustilanne maassa mikä hyvänsä. Our World in Data -sivuston mukaan vain kolme prosenttia Ugandan noin 45-miljoonaisesta kansasta on saanut täyden rokotuksen koronaa vastaan.

Maassa on kirjattu virallisesti noin 155 000 koronatartuntaa ja runsaat 3 300 koronavirukseen liittyvää kuolemaa pandemian alkamisen jälkeen.