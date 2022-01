Satiirikko ja radioääni Šenderovitš kertoi, että hänen henkeään on uhattu.

Tunnettu venäläinen satiirikko Viktor Šenderovitš on lähtenyt Venäjältä.

Šenderovitš tunnetaan parhaimmin hänen käsikirjoittamastaan televisiosatiirista Kukli eli Nuket. Hän on myös toiminut radiokanava Eho Moskvyn radioäänenä.

Nuket-satiiri lopetettiin vuonna 2002. Putinista tuli Venäjän presidentti vuonna 2000.

Viktor Šenderovitš on 63-vuotias Venäjän kirjailijaliiton jäsen, joka on kirjoittanut lukuisia kirjoja.

Viimeisimpänä Šenderovitšia on painostanut ainakin lempinimellä Putinin kokki tunnettu monialayrittäjä ja oligarkki Jevgeni Prigožin. Prigožininilla on Kremliä palvelevan catering-yrityksen lisäksi omistuksia yksityisarmeija Wagnerissa ja trollifarmiksi kutsutussa yhtiössä, joka levittää verkossa propagandaa.

Prigožinin yhtiö Concord ilmoitti joulukuussa haastavansa Šenderovitšin oikeuteen tämän Eho Moskvy -radiokanavalla lausumien kommenttien takia. Šenderovitš on jo aiemmin määrätty oikeudessa maksamaan Prigožinille korvauksia.

Šenderovitš kirjoitti tiistaina Facebookissa, että hänen kohdistuu vankeuden uhka. Šenderovitš kertoi poistuneensa Venäjältä, muttei kertonut, minne. Šenderovitšin mukaan häntä on häiritty ja vainottu jo kaksi vuosikymmentä. Myös hänen henkeään on uhattu.

Šenderovitšin mukaan joulukuussa annettu määräys vieraan vallan agentiksi julistamisesta on nimenomaan tarkoitettu siihen, että hän itse poistuisi Venäjältä.

Uustistoimisto AFP kertoo, että Kreml kommentoi Šenderovitšin lähtöä arvioiden, että tämä pakoilee oikeutta. Kremlin mukaan ”ulkomaiseksi agentiksi” listaaminen ei liittyisi miehen lähtöön mitenkään.

AFP:n mukaan Prigožin kommentoi Šenderovitšin lähtöä toteamalla, että Šenderovitš ”paskoi pelosta housuunsa”.

Šenderovitš on viimeisin lähtijä jatkumossa, jossa useat vieraan vallan agenteiksi julistetut ovat poistuneet kotimaastaan Venäjältä. Šenderovitšin toivotti Facebook-kirjoituksen kommenteissa tervetulleeksi esimerkiksi tutkivan journalismin sivuston The Insiderin päätoimittaja Roman Dobrohotov. The Insider julistettiin ulkomaiseksi agentiksi kesällä, minkä jälkeen Dobrohotovin kotiin tehtiin kotietsintä.

Myös Projekt-sivusto on julistettu vieraan vallan agentiksi. Sen päätoimittaja Roman Badanin on paennut Yhdysvaltoihin.

Vieraan vallan agentiksi julistaminen tarkoittaa virallisesti sitä, että listalla olijat joutuvat raportoimaan tarkasti taloudellisista tekemisistään viranomaisille. Lisäksi heidän täytyy alustaa kaikki sosiaalisen median sisältönsä virkkeellä, josta käy ilmi heidän näennäinen statuksensa.

AFP rinnastaa agentti-ilmoituksen suoraan Neuvostoliiton aikaiseen lainsäädäntöön, jossa ihmisiä tai muita oikeushenkilöitä voitiin julistaa valtionvihollisiksi.

Venäjällä on myös kielletty erilaisia järjestöjä, viimeisimpänä vainojen uhrien kohtaloita tutkiva muistojärjestö Memorial.

Šenderovitš on esimerkiksi kutsunut Putinia diktaattoriksi jonka ”arkkityyppi on jossain [Slobodan] Milosevicin ja [Muammar] Gaddafin välissä” sekä Venäjää ”Venezuelaksi, jolla on ydinase”.

Kommentit ovat Ylen Ulkolinja-dokumentista vuodelta 2015.