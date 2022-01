Yhdysvaltojen Nato-edustaja keskiviikon Venäjä-neuvotteluista: ”Vaatimus joustaa avoimien ovien politiikasta on yritys, joka on tuomittu epäonnistumaan”

Kukaan ei tiedä varmuudella, mitä neuvotteluissa Venäjän kanssa tulee tapahtumaan. ”Ei meillä ole kristallipalloa”, sanoo Yhdysvaltojen Nato-edustaja Julianne Smith.

Venäjä on luonut Euroopan geopoliittiseen tilanteeseen jännitteitä, joita yritetään nyt purkaa korkean tason neuvotteluilla.

Neuvotteluihin päädyttiin, kun Venäjä joulukuussa esitti yksityiskohtaisen vaatimuslistan Yhdysvalloille ja Natolle. Mahdollisesti vaatimuksiaan tehostaakseen Venäjä on tuonut asevoimiaan Ukrainan rajojen tuntumaan. Venäjä vaatii, ettei Nato saa harkita Ukrainan ottamista jäseneksi, eikä Nato saisi muutenkaan laajentua ainakaan maantieteellisesti kohti Venäjää.

Venäjä neuvotteli maanantaina Yhdysvaltojen kanssa. Keskiviikkona on luvassa neuvottelu Naton kanssa ja torstaina Euroopan yhteistyö- ja turvallisuusjärjestön (Etyj) kanssa.

Venäjän varaulkoministeri Alexander Gruško puhui uutistoimisto AFP:n mukaan keskiviikkona edessä olevista Nato-neuvotteluista ”totuuden hetkenä”.

Yhdysvaltain varaulkoministeri Wendy Sherman ja Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov avasivat kuluvan viikon neuvotteluputken maanantaina Sveitsin Genevessä.

Neuvottelujen keskeisimmäksi menestysaskeleeksi jäi, että neuvotteluja jatketaan.

Sotilasliitto Nato nousi neuvottelujen keskiöön jo maanantaina. Yhdysvaltain Sherman painotti tehneensä selväksi, ettei kenelläkään ole oikeutta ”lyödä kiinni Naton avointen ovien politiikkaa”. Samalla Venäjän Rjabkov edellytti, että neuvotteluissa tarvitaan vastaantuloa – jonkinlainen askel – juuri Natolta.

”Vaatimus joustaa Naton avointen ovien politiikasta on yritys, joka on tuomittu epäonnistumaan, nonstarter. Kaikilla Naton 30 jäsenvaltiolla on tästä yhtenäinen linja”, sanoo Yhdysvaltain pysyvä Nato-edustaja Julianne Smith.

”On ihan kristallinkirkasta, ettei kukaan jäsenmaa ole valmis neuvottelemaan jäsenhakemusten rajoittamisesta.”

Julianne Smith on Yhdysvaltojen pysyvä Nato-edustaja. Hän aloitti tehtävässä marraskuussa. Tätä ennen hän toimi tammikuusta 2021 alkaen Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinkenin neuvonantajana.

Yhdysvaltain Nato-edustaja Julianne Smith.

Smith puhui toimittajille Brysselistä järjestetyssä verkkoseminaarissa tiistai-iltana Suomen aikaa.

Venäjä on vaatinut, että Nato peruu vuonna 2008 Bukarestin-kokouksensa päätös­lauselmassa antaman lupauksen siitä, että Ukraina ja Georgia ovat tervetulleita tavoittelemaan Naton jäsenyyttä.

Smithin mukaan on selvää, että tästä Nato-maat eivät suostu Venäjän kanssa keskiviikkona neuvottelemaan. Sehän olisi avoimien ovien politiikan rajoittamista.

”Me kaikki olemme sitoutuneet dialogiin ja siihen, että tämä haaste on kohdattava yhdessä”, Smith viittasi Yhdysvaltojen Nato-kumppaneihin ja korosti, ettei kenestäkään sovita heitä itseään kuulematta – oli kyse Ukrainasta, EU-maista tai vaikka Naton pienemmistä jäsenmaista, kuten Baltian maista.

Mistä keskiviikkona sitten neuvotellaan? Venäjä on esittänyt useita kohtia sisältävän listan vaatimuksistaan. Niiden joukossa on muun muassa vaatimus, ettei Nato saisi tuoda aseistustaan riittävän lähelle Venäjän rajoja ja järjestää harjoituksia Venäjän rajojen lähellä.

Smithin mukaan Nato-neuvottelijat ovat odottavalla kannalla. Katsotaan, mitä venäläiset sanovat, kun istutaan neuvottelupöytään, Smith muotoilee.

”Mitä tapahtuu, sitä ei kukaan tiedä varmuudella. Ei meillä ole kristallipalloa. Mutta olemme valmistautuneita.”

Smithin mukaan Naton erilaisissa asemissa olevilla jäsenmailla ei ole neuvotteluja varten erilaisia linjoja. Varsinaista eripuraa ei siis ole esimerkiksi Naton ja EU:n jäsenien ja esimerkiksi Nato-jäsen Turkin välillä.

”Toki aina kun on 30 jäsenmaata, on myös vähän erilaisia perspektiivejä. Mutta erimielisyyksistä niissä ei ole kyse. Meillä on laaja yksimielisyys.”

Smithin mukaan Venäjän ja Naton välillä käytävissä neuvotteluissa on kolme katto­teemaa: riskien vähentäminen, asevalvonta ja läpinäkyvyys. Varsinkin riskien vähentämisessä on mahdollista päästä Venäjän kanssa eteenpäin, Smith arvioi. Varmaa se ei kuitenkaan ole.

”Yritämme pysyä tarkkoina. Emme ole kovin optimistisia, mutta emme varsinaisesti pessimistisiäkään.”