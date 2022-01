Venäjän antamien lausuntojen perusteella näyttävät sotilaalliset yhteenotot sille edelleen varteenotettavilta vaihtoehdoilta, kirjoittaa HS:n Moskovan-kirjeenvaihtaja Jenni Jeskanen.

Moskova

Venäjän ja sotilasliitto Naton edustajien tapaaminen keskiviikkona Brysselissä päättyi odottaviin tunnelmiin. Mitä seuraavaksi?

Tapaamisen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg toisti liiton pitävän tiukasti kiinni avoimien ovien politiikastaan eli kaikkien itsenäisten valtioiden oikeudesta liittyä Natoon.

Venäjän kannalta se tarkoittaa tyrmäystä sen tärkeimmälle vaatimukselle eli takeille Naton itälaajenemisen lopettamisesta. Nato ei antanut Venäjälle veto-oikeutta Ukrainan liittymispyrkimyksiin.

Mutta ei Venäjä sitä odottanutkaan. Vastapuolen erilainen näkökanta on sillä hyvin tiedossa. Venäjä on tyytyväinen, että keskustelut ovat käynnistyneet. Työ jonkinlaisen neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi on vasta aivan alussa.

Nato tarjosi Brysselissä Venäjälle mahdollisuutta neuvotella itälaajentumisen sijaan asevalvonnasta ja ohjussijoittelusta. Lisäksi Stoltenberg vakuutti tiedostustilaisuudessa pariinkin otteeseen, että sotilasliitto on valmis kuuntelemaan Venäjän huolia ja murheita.

Venäjälle Naton tarjoama kuunteleva korva tuskin riittää. Se ei ole tähän asti suostunut perääntymään omista vaatimuksistaan.

Keskiviikkona Venäjä ilmoitti miettivänsä, lähteekö se neuvottelemaan Naton kanssa. Neuvotteluviikon lopputulos vaikuttaa riippuvan Venäjästä ja siitä, mikä sille lopulta sopii parhaiten.

Naton ja Venäjän keskusteluissa Venäjän delegaatiota johtivat varaulkoministeri Aleksandr Gruško ja varapuolustusministeri Aleksandr Fomin.

Venäjä järjesti keskiviikkoiltana oman tiedotustilaisuutensa, jossa Gruško kuvaili keskusteluja avoimiksi ja suorasukaisiksi. Hänen mukaansa Naton politiikan ja sotilaallisen kehityksen päätarkoitus on suitsia Venäjää valtavin resurssein.

Gruško sanoi pitävänsä tätä tuhoisana yritykselle rakentaa yhteistä eurooppalaista turvallisuutta erilaisten periaatteiden pohjalta.

Fomin puolestaan kertoi Venäjän toistuvasti tarjonneen Natolle erilaisia toimia kiristyneen tilanteen lievittämiseksi, mutta sotilasliiton torjuneen Venäjän aloitteet.

”Tämä luo edellytykset välikohtauksille ja konflikteille, jotka heikentävät turvallisuutta”, Fomin sanoi Venäjän puolustusministeriön keskiviikkoiltana julkaisemassa tiedotteessa.

Jos Venäjä päättää pysytellä diplomatian polulla ja jatkaa neuvotteluja, voi niiden odottaa kestävän pitkään. Venäjän antamien lausuntojen perusteella näyttävät sotilaalliset yhteenotot sille edelleen varteenotettavilta vaihtoehdoilta.

Nato-keskustelujen aattona tiistaina Venäjän puolustusministeriö ilmoitti uusista sotaharjoituksista Ukrainan rajalla. Venäjä siirsi eri harjoitusalueille naapurimaansa tuntumaan läntisestä sotilaspiiristä noin kolmetuhatta sotilasta sekä panssarivaunuja.

Venäjä on sanonut, että sen vastaus neuvottelujen epäonnistumiseen on ”sotilastekninen”. Venäläisessä mediassa on arvioitu, että presidentti Vladimir Putin valaisee termin sisältöä tarkemmin viimeistään tammi–helmikuun vaihteessa.