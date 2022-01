Herra Gao on Kiinan suuria taiteilijoita, mutta hänen töitään ei ole maassa juuri nähty, koska valtio ei siedä niitä – Nyt hän kertoo, kuinka on välttänyt pidätykset

Peking tyhjenee taiteilijoista, sillä viranomaiset työntävät heitä yhä kauemmas keskustasta. Gao, yksi viimeisistä mohikaaneista, muuttaa viereiseen maakuntaan.

Peking

Peking on taas hitusen tylsempi kaupunki, kun se työntää jälleen taiteilijan pois silmistään.

Gao Zhen, yksi Kiinan merkittävimmistä nykytaiteilijoista, kantaa maalauksiaan pois jättimäiseltä, jo lähes tyhjältä studioltaan. Muuttoa odottavat yhä seinänvierillä lapsenvartaloinen Lenin, sutattu Marx ja punainen Stalin, irvokaspiirteinen Jean-Paul Sartre ja terävä Raymond Aron.

Ranskalainen ajattelija Raymond Aron on Gaon veljesten uusimpia maalauksia. Gao Zhen on sangen tyytyväinen tähän työhön.

18 vuotta Gaon elämää ja työtä Pekingin kuuluisalla 798-taidealueella on ohi. Hänen on pakko muuttaa pois yhdistetystä työtilasta ja kodista, joka on remontoitu entiseen maalitehtaaseen.

”Olen kiintynyt tähän alueeseen”, taiteilija kertoo.

65-vuotias Gao tunnetaan erityisen hyvin Kiinan entiseltä johtajalta Mao Zedongilta näyttävistä teoksistaan, esimerkiksi Mao-naamaisista veistoksista, joilla on naisten rinnat. Pari niistä on edelleen täällä vanhalla studiolla.

Maon innostaman väkivaltaisen ja sekavan kulttuurivallankumouksen aikaan 1960-luvulla Gaon työläisisä vangittiin ja hän kuoli, mikä viiltää Gaoa ja hänen taidettaan. Virallisen selityksen mukaan isä teki itsemurhan, mutta kyse saattoi hyvinkin olla taposta.

Kiinan vallalle kriittiset – tai vain villit ja vapaamieliset – pääkaupungin taiteilijat on työnnetty viime vuosina Pekingin laitamille ja kauemmaksikin. Osa on hätistelty uhkailemalla, joidenkin studiot ja asuinpaikat on jyrätty maan tasalle.

Tai sitten heille on käynyt kuten Gaolle nyt: vuokra kaksinkertaistui mahdottomiin summiin. Korotuksessa ei tainnut olla mitään henkilökohtaista, sillä se kohdistui kaikkiin. Taidealueen uusi vuokraisäntä ei vain piitannut kuin rahasta.

”Emme arvanneet, että taloudellinen paine ajaa meidät pois”, Gao sanoo.

Moni ystävä on veikannut jo vuosia, että hänet häädetään ihan muista syistä. Gaon taide ei ole viranomaisten suosiossa, koska sitä pidetään liian poliittisena. Se pääsee Kiinassa harvoin nähtäväksi.

Vuosien varrella poliisit ovat käyneet penkomassa Gaon tilat moneen kertaan, hän on ollut hetken kotiarestissa ja hänen sosiaalisen median tilejään on jäädytelty.

Muuttokaaoksen viimeisiä hetkiä.

Gao Zhen on tunnettu myös pitämistään hatuista.

Edellisestä Gaon kunnon näyttelystä Kiinassa on yksitoista vuotta. Se oli taiteilija Ai Weiwein tiloissa. Euroopassa ja Yhdysvalloissa Gaon teokset ovat esillä tuon tuosta. Yhdysvalloissa Gaon pieni maalaus maksaa galleriassa 28 000 dollaria.

Räyhäkkä Ai Weiwei pidätettiin Kiinassa kymmenisen vuotta sitten, ja hän oli kadoksissa kuukausia. Sittemmin hän muutti ulkomaille.

Mikä on Gaon salaisuus – miten hän on pysynyt vapaalla jalalla?

Gao hymyilee vinosti.

”Ehkä en ole ollut tarpeeksi tärkeä viranomaisille.”

Gao Zhen puhuu mielellään politiikan teoriasta.

Hän istuu muuton tavararippeiden ja roskien keskellä pienellä jakkaralla monista kuvista tuttu hattu päässään. Hihassa on pikkiriikkisiä sinisiä maaliroiskeita, housuissa punaisia ja kengissä vihreitä.

Gao on pohtinut, että hänet on voitu jättää ikään kuin näytteille, eräänlaiseksi esimerkiksi hyvästä kohtelusta. Silloin viranomaiset voivat aina osoittaa hänen suuntaansa, kun Kiinan sanotaan sortavan taiteilijoitaan.

Mutta ehkä tärkein syy on viestivälineessä.

”Olen vain taiteilija. Ilmaisen itseäni vain taiteen kautta.”

Tämä ei tarkoita, etteikö Gao puhuisi politiikasta. Puhuu nytkin, oma-aloitteisesti, pitkään ja intohimoisesti.

Ydinviesti on tämä:

Vaikka Kiina on pinnaltaan muuttunut ja vaihdellut Deng Xiaopingin ajoista lähtien, järjestelmän sisin on pysynyt samana. Gao ei ole koskaan uskonut, että se muuttuisi. Kiinan johtajat ovat poliittisesta mallistaan ylpeitä, eikä se länsimaistu koskaan.

Hän kutsuu Kiinan mallia super­totalitarismiksi.

”En sano, että tämä systeemi on paha, vaan että kiinalainen ja länsimainen systeemi ovat erilaisia. Puhun teoriasta.”

Teoriasta puhuminen on paljon sallitumpaa kuin järjestelmän arvottaminen.

Mao Zedong muuton kourissa.

Gao on tehnyt taulun myös Donald Trumpista.

Gao tuntuu osaavan luovia systeemissä.

Vuosina 2006–2007 viranomaiset panivat vartijat istumaan ja vahtimaan Gaon galleriaa kuukausiksi, jotta kukaan ei pääsisi katsomaan kiistanalaisia töitä.

Gao neuvotteli viranomaisten kanssa sopimuksen. Hän muutti avoimen gallerian yksityiseksi työtilaksi ja asunnoksi, ja vartijat lähtivät. Talon ulkoseinässä on edelleen Gaon kyltti, joten tutut ja tuttujen tutut ovat osanneet vuosien varrella tulla ovelle koputtelemaan.

Gaolla oli ei-julkiseksi muuttuneessa työtilassaan pitkään esillä poliittisesti herkimpiäkin teoksia, mutta jokunen aika sitten hän siirsi ne muualle. Tunnelma ovat kiristynyt niin paljon.

Kiinassa asiat ovat harvoin yksioikoisia taide-elämässäkään. Kulman takana Gaon studiosta, nykytaiteen keskus Uccassa, italialais-amerikkalaisen Maurizio Cattelanin iso näyttely ottaa vahvasti kantaa sortokoneistoa vastaan. Taiteen sensuroijilta on ilmeisesti mennyt sen kuvakieli yli hilseen.

Kun Gao muutti aikoinaan pikkuveljensä Gao Qiangin kanssa tänne 798:lle, vanhasta tehdasalueesta kuoriutuneeseen taiteilijakylään, se tuntui hyvältä.

”Tämä oli taiteilijalle ihanteellinen paikka. Alue ei ollut lainkaan siisti ja kaunis. Kaikki oli aika halpaa. Ja aika vapaata”, Gao muistelee.

Veljekset työskentelivät tuolloin rinta rinnan, kaikki työt yhteisissä nimissä. Edelleenkin jokainen jommankumman käsistä syntyvä taideteos merkitään ”Gaon veljesten” nimiin, vaikka Gao Qiang on ollut jo pitkään käymässä Yhdysvalloissa. Gao Brothers onkin ulkomaisissa taidepiireissä tuttu nimi.

Veljesten elämä on muuttunut, mutta niin on 798:kin. Alue on nyt puunattu suurille turistijoukoille sopivaksi. Pääkadun reunalla on rivi kahviloita, ja vinosti vastapäätä sijaitsevasta luomuravintolasta saa tapaksia ja viinejä.

Kaupallisuus häiritsee Gaoa, mutta toisaalta hän itse pyörittää yhtä alueen kahviloista. Korona-aikaan voittoa ei tule, mutta kahvilan suhteen hän ei vielä luovuta.

Uusi koti ja työtila on 40 kilometrin päässä, eräässä taiteilijakylässä toisessa maakunnassa mutta aivan Pekingin rajalla.

Sen Gao osti jo paljon aiemmin varmuuden vuoksi, kun ei tiennyt, milloin lähtö tulee.