Venäjän ja Yhdysvaltain neuvottelut maanantaina eivät poistaneet jännitteitä Ukrainan ympärillä, mutta takasivat diplomatian jatkumisen.

Venäjän ja sotilasliitto Naton edustajat ovat aloittaneet neuvottelunsa Brysselissä. Asiasta tviittasi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, joka totesi istumisen saman pöydän ääreen olevan tärkeää jännittyneessä tilanteessa.

Tapaamisessa on tarkoitus keskustella osapuolten välillä kasvaneista jännitteistä, jotka liittyvät etenkin kiristyneeseen tilanteeseen Ukrainassa. Venäjä on koonnut noin satatuhatta sotilasta Ukrainan rajojen tuntumaan ja esittänyt samaan aikaan Natolle pitkälle meneviä vaatimuksia.

Keskiviikon tapaaminen on osa neuvottelujen sarjaa tällä viikolla. Maanantaina Venäjän ja Yhdysvaltain edustajat keskustelivat Genevessä, ja torstaina Ukrainan tilannetta puidaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) kokouksessa.

Maanantain tapaaminen ei tuonut suuria läpimurtoja, mutta ainakaan diplomaattinen prosessi ei kariutunut, vaan osapuolet kertoivat vuoropuhelun jatkuvan.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja muutamat yksittäiset jäsenmaat ovat etukäteen viestineet, ettei myöskään keskiviikon keskusteluilta odoteta suuria läpimurtoja. Nato on kertonut haluavansa kuunnella venäläisten huolia ja toivovansa, että jatkoneuvotteluille löydetään yhteistä pohjaa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu sanoi STT:lle Geneven tapaamisen annin olleen sen verran epämääräinen, että siitä ei voi tehdä suuria päätelmiä viikon muiden neuvottelujen luonteesta.

Venäjälle Geneven tapaaminen oli luultavasti viikon tärkein, koska Venäjä on koko ajan tehnyt selväksi haluavansa sopia asioista nimenomaan Yhdysvaltojen kanssa. Kremlin näkökulmasta nimenomaan Yhdysvalloilla on todellinen vaikutusvalta Euroopan puolustuksessa.

”Yhdysvalloille tuo Nato-tapaaminen on tärkeä, koska he ovat viestittäneet, että Euroopan asioista ei puhuta ilman heidän liittolaisiaan. Nyt siinä on kokoonpano, jossa myös Yhdysvaltain liittolaisilla on ääni”, Pesu sanoi.

Venäjän ja lännen neuvotteluasetelmat ovat Pesun mukaan erilaiset. Venäjä haluaa keskustella perustavanlaatuisista Euroopan turvallisuusjärjestykseen liittyvistä asioista, kun taas Yhdysvallat ja Nato pyrkivät ohjaamaan keskustelua asevalvontaan, sotaharjoitusten läpinäkyvyyteen ja muihin luottamusta lisääviin toimiin.