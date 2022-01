Kiinan ulkoministeriön mukaan taiwanilaisten ”dollaridiplomatia” on tuomittu epäonnistumaan.

Taiwan aikoo rahoittaa yhteistä yritystoimintaa Liettuan kanssa miljardin dollarin (noin 900 miljoonan euron) luotolla, kertoo uutistoimisto Reuters.

Taiwanin myöntämällä luotolla rahoitetaan muun muassa puolijohteiden valmistusta ja kehitystä, bioteknologiaa ja satelliitteja.

Viikko sitten Taiwan kertoi investoivansa 200 miljoonaa dollaria maiden välisten kauppasuhteiden ja Liettuan teollisuuden kehitykseen.

”Investointi ja luottovarat auttavat meitä vahvistamaan yhteistyötä”, Taiwanin kansallisen kehityksen neuvoston ministeri Kung Ming-hsin kertoi verkkolähetyksessä.

Liettuan talous- ja innovaatioministeri Aušrinė Armonaitė on kertonut, että Liettua suunnittelee avaavansa keväällä Taiwaniin toimiston edistämään maiden välisiä kauppasuhteita.

Taiwanin ja Liettuan suhteiden lämpeneminen on aiheuttanut suuttumusta Kiinassa.

Taiwan on käytännössä itsenäinen, mutta Kiinan mielestä se on osa Kiinaa. Kiinaa johtavan kommunistisen puolueen suurimpia haaveita on saada liitettyä Taiwan jonakin päivänä manner-Kiinaan.

Viime kesänä Liettua antoi Taiwanille luvan perustaa oman edustuston Vilnaan. Tämä raivostutti Kiinan hallinnon.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Wang Wenbin kommentoi keskiviikkona Taiwanin rahoitussuunnitelmia. Wenbin sanoi, että taiwanilaisten ”dollaridiplomatia” on tuomittu epäonnistumaan.

Kiina on käynnistänyt kauppasodan Liettuaa vastaan. Suurvalta on muun muassa estänyt liettualaisen rahdin pääsyn maahan, jäädyttänyt liettualaisten pankkitilejä ja vetänyt diplomaattejaan pois maasta.

Liettuan presidentti Gitanas Nausėda on sittemmin yrittänyt pehmitellä suhteita. Hänen mukaansa oli virhe, että Taiwan sai avata Liettuaan oman edustuston juuri Taiwanin nimellä.

Lisäksi Kiina on yrittänyt painostaa länsimaisia yrityksiä, kuten saksalaista Continentalia, lopettamaan liettualaisten komponenttien käytön. Yhdysvallat on antanut tukensa Liettualle ja kehottanut EU:ta vastaamaan Kiinan toimiin.

Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis on kertonut ottavansa Kiinan painostuksen puheeksi EU:n ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa perjantaina.