Opettajaa puolustamaan asettui esimerkiksi naisten oikeuksia ajavan järjestön johtaja. Lopulta nainen sai palata työhönsä opettajana.

Tanssivideon vuoksi työstään irtisanotun egyptiläisopettajan tapaus on nostattanut maassa jälleen keskustelua naisten oikeuksien tilanteesta.

Arabiankielisessä sosiaalisessa mediassa laajalti levinneen videon tapauksesta kirjoittavat Britannian yleisradion BBC:n kirjeenvaihtaja Lähi-idässä ja egyptiläismedia Egypt Independent. Työpaikan matkalla kuvatussa, BBC:n ”länsimaisesta näkökulmasta hyvin kesyksi” kuvailemassa videossa opettaja nähdään miespuolisten kollegoiden lähettyvillä tanssimassa itämaista tanssia, johon viitataan toisinaan myös itämaisena vatsatanssina.

Videon seurauksena nainen irtisanottiin työstään arabian kielen opettajana Al-Daqahliyyan kuvernoraatissa. Myös hänen avioliittonsa päättyi eroon.

Naista puolustamaan asettui esimerkiksi naisten oikeuksia ajavan järjestön The Egyptian Centre for Women's Rights (ECWR) johtaja. Hän tarjosi opettajalle myös lainopillista apua.

Paikallisviranomaisten kerrotaan sallineen lopulta opettajan palaamisen opettajan työn pariin.

”Olin retkellä opettajien ja heidän perheidensä kanssa, ja me kaikki nauroimme, leikimme, tanssimme ja vitsailimme”, hän kertoi Egypt Independentin mukaan.

Opettaja on syyttänyt videon kuvaajaa häikäilemättömyydestä ja suunnitellut tätä vastaan oikeustoimia. BBC:n mukaan videon kuvasi naisen kollega.

”Kymmenen minuuttia veneessä Niilillä maksoi minulle koko elämäni”, nainen on itse kommentoinut tapahtumia BBC:n mukaan.

Egyptin tiedetään suhtautuvan konservatiivisesti naisten oikeuksiin, ja maassa on viime vuosina vahvistettu lakeja, joiden avulla on tiukennettu otetta internetiä käyttävistä.

Viime vuosina Egyptissä on annettu useita tuomioita siveettöminä pidettyjen sosiaalisen median julkaisujen vuoksi. Osassa tapauksista perusteena on ollut juuri itämaiseen tanssiin liittyvä video.

Brittisanomalehti The Guardianissa vuodenvaihteessa julkaistussa jutussa tanssija Amie Sultan arvostelee tanssin, jolla on maassa pitkät perinteet, seksualisoimista ja suoraviivaista liittämistä yöelämä- ja viihdyttämiskulttuuriin. Sultan on pyrkinyt saamaan tanssin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Naisten aseman Egyptissä on tuonut kansainvälisen huomion kohteeksi viime aikoina myös esimerkiksi tapaus, jossa Suezin kanavaan jumittuneen Ever Givenin tapauksesta syytettiin tekaistujen väitteiden pohjalta naispuolista kapteenia.

