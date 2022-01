”Jännitteet näyttävät valitettavasti jatkuvan, ja pidän tilannetta vakavana”, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoo.

Bryssel

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) toivoo EU:lle vahvempaa roolia Venäjän kanssa käytävissä neuvotteluissa.

”Ei Euroopan tulevaisuudesta voi mitään päättää tai sopia ilman Euroopan unionia. EU:n täytyy olla hereillä. Toki jäsenmaita on konsultoitu muilla tavoin, mutta itse toivoisin, että EU pystyisi ottamaan vahvempaa roolia näissä keskusteluissa.”

Kaikkonen osallistui keskiviikkona ja torstaina EU:n puolustusministereiden epäviralliseen kokoukseen Brestissä, Ranskassa. Torstaina ministereillä oli yhteiskokous EU:n ulkoministereiden kanssa, jotka jatkavat omaa kokoustaan vielä perjantaina.

Kaikkonen sanoo HS:lle, että puolustusministerikokouksen yleistunnelma oli ”vakavanpuoleinen”.

”Keskustelimme Ukrainan tilanteesta ja Venäjän vaatimuksista. Keskiviikkoiltana Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg oli illallisvieraana ja kertoi tuoreeltaan terveiset Nato–Venäjä-kokouksesta.”

Euroopassa on meneillään kiivas kokousviikko Ukrainan tilanteen ja Venäjän uhkavaatimusten takia. Alkuviikosta Yhdysvaltain ja Venäjän varaulkoministerit keskustelivat Genevessä, keskiviikkona koolla oli Nato–Venäjä-neuvosto ja torstaina Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) pysyvä neuvosto.

”Hyvä, että on edes istuttu saman pöydän ääreen, vaikka tällä viikolla ei valmista tullutkaan. Jännitteet näyttävät valitettavasti jatkuvan, ja pidän tilannetta vakavana. En näe muuta järkevää ulospääsyä kuin diplomatian tien.”

Ranska aikoo vuoden alusta alkaneella puheenjohtajakaudellaan ajaa eteenpäin EU:n puolustusyhteistyötä, jota ohjaava asiakirja on nimetty ”strategiseksi kompassiksi”. Sen yhtenä osana on tarkoitus muun muassa uudistaa nykyiset EU:n nopean toiminnan joukot, jotka eivät ole nopeat eivätkä ole olleet juuri toiminnassakaan.

Kompassi on vasta luonnos, eivätkä EU-maat ole vielä hyväksyneet sen sisältöä.

Politico-lehden näkemän tuoreimman luonnoksen mukaan muun muassa Venäjää koskevaa tekstiä on terävöitetty.

”Luonnos on mennyt parempaan suuntaan, se huomioi päällä olevaa tilannetta nykyistä paremmin ja kuvaa selkeämmin toimintaympäristöä. Tavoite on, että asiakirja saataisiin maaliskuussa hyväksyttyä. Tämä on Ranskan puheenjohtajakauden tärkeimpiä hankkeita, ellei tärkein”, Kaikkonen sanoo.

Politicon mukaan yhteistyöluonnoksessa tähdennetään, että Venäjän kanssa toimittaessa noudatetaan yhä maaliskuussa 2016 sovittuja periaatteita, joita on viisi.

Tuolloin sovittiin, että muutoksia suhtautumisessa Venäjään ei tule ilman Itä-Ukrainan konfliktia koskevien Minskin sopimusten täytäntöönpanoa. Lisäksi EU vahvistaa suhteita itäisiin kumppaneihin ja parantaa omaa selviytymiskykyään muun muassa energian toimitusvarmuudessa ja hybridiuhkien torjunnassa.

Periaatteiden mukaan valikoiva kanssakäyminen Venäjän kanssa on mahdollista EU:lle tärkeissä aiheissa. Sen lisäksi EU haluaa lisätä ihmisten välisiä yhteyksiä ja tukea Venäjän kansalaisyhteiskuntaa.