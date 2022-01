Euroopan keskuspankin entisen johtajan Mario Draghin toivotaan jäävän pääministeriksi, jotta Italian saamat elvytysvarat saataisiin käytettyä viisaasti.

Italiassa pidetään vuonna 2022 ainakin yhdet ja ehkä kahdetkin tärkeät vaalit. Välttämättömimmät ovat presidentinvaalit, jotta saadaan seuraaja Sergio Mattarellalle, jonka kausi päättyy 2. helmikuuta.

Presidentin mittavin tehtävä on katkaista nauhoja, ojentaa palkintoja ja pitää juhlapuheita. Tällä miehellä – Italiassa ei ole koskaan ollut naispresidenttiä – on kuitenkin huomattavasti valtaa. Presidentti hajottaa parlamentin ja nimittää pääministerin.

Kollegoiden mukaan nykyinen pääministeri Mario Draghi haluaisi presidentiksi.

Moni italialainen haluaisi, että Draghi pysyisi pääministerin pallilla. Italia joutuu käyttämään EU:n pandemiaelvytysvaroista saamansa 200 miljardia euroa paitsi viisaasti myös nopeasti. Kuka osaisi paremmin valvoa tätä prosessia kuin aiemmin Euroopan keskuspankin johtajana palvellut Draghi?

Ilmeettömästä mutta selväsanaisesta Draghista on tullut Italian suosituin poliitikko. Hän astui helmikuussa 2021 virkaansa johtamaan heterogeenistä, radikaali­vasemmistosta populistiseen oikeistoon venyvää koalitiota.

Draghin pääministeriyttä kannattaa kiivaimmin entinen pääministeri Enrico Letta. Hän palasi vapaaehtoisesta maanpaosta pian nykyisen hallituksen virkaan astumisen jälkeen johtamaan keskustavasemmistolaista demokraattista PD-puoluetta.

Enrico Letta demokraattisen PD-puolueensa tapaamisessa Roomassa 11. tammikuuta.

Jos Draghi pysyy pääministerinä seuraaviin eli maaliskuussa 2023 pidettäviin yleisvaaleihin saakka, ruori pysyisi vakaissa käsissä vähän pidempään. Näin Letta saisi aikaa parantaa puolueensa asemia.

Kyselyjen mukaan PD:llä oli vain 17 prosentin kannatus Lettan astuessa johtoon. Vuoden 2021 lokakuun paikallisvaaleissa keskustavasemmiston pormestariehdokas jo voitti melkein kaikissa suurimmissa kaupungeissa.

Draghin ylennystä kannatettiin lokakuun vaaleihin saakka äänekkäimmin oikealla, populistisen pohjoisen liigan Matteo Salvinista oppositiota edustavan Giorgia Melonin äärioikeistolaiseen Italian veljet -liikkeeseen. Kannatukseen liittyi kuitenkin ehtoja: Draghin valinnan piti johtaa varhaisiin vaaleihin.

Oikeiston vaalivoitto vaikutti varmalta kyselyjen 40 prosentin yhteiskannatuksen perusteella, ja niin vaikutti parlamenttienemmistökin, kun mukaan saatiin Silvio Berlusconin ammoin vallakas Forza Italia-puolue. Vaikka Draghi pysyisi pääministerinä, on hyvin mahdollista, että syksyllä pidetään joka tapauksessa yleisvaalit, koska italialaispoliitikot inhoavat talvikampanjointia.

