Kazakstanin kymmenen päivää sitten alkaneet levottomuudet ovat vaatineet vähintäänkin toistasataa kuolonuhria ja keskiviikon tiedon mukaan lähes kymmenentuhatta ihmistä on pidätetty. Keskiviikkona näytti selvältä, että presidentti Kasym-Žomart Tokajev on selvinnyt kriisistä voittajaksi.

Tokajev ilmoitti keskiviikkona nimittäneensä virkaa tekevän hallituksen, jota johtaa ex-valtiovarainministeri Alihan Smailov. Samalla presidentti kertoi viikko sitten maahan tulleiden Venäjän erikoisjoukkojen poistuvan maasta torstaina.

Tokajev hahmotteli samalla uudistusohjelmaa, joka rahoitettaisiin pakottamalla maan luonnonvaroilla rikastuneita oligarkkeja tekemään sijoituksia uuteen kehitysrahastoon, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tokajev nousi presidentiksi 2019 edeltäjänsä, Kazakstania kolme vuosikymmentä hallinneen Nursultan Nazarbajevin suosikkina. Nazarbajev itse vetäytyi turvallisuusneuvoston elinikäiseksi johtajaksi.

Tokajev ilmoitti viime keskiviikkona eli neljäntenä mielenosoituspäivänä, että Nazarbajev on eronnut tehtävästään.

Nasarbajev itse ei ilmoittanut mitään. Hänet on nähty viimeksi julkisuudessa joulukuun lopussa, kun hän osallistui Ivy-maiden johtajien kokoukseen Pietarissa. Tiedotusvälineiden mukaan Nasarbajev, Tokajev ja Venäjän presidentti Vladimir Putin neuvottelivat tuolloin kolmistaan suljettujen ovien takana osana Putinin tapaamisia naapurimaiden johtajien kanssa.

Nazarbajevin lehdistösihteeri on vakuuttanut koko ajan, että Nazarbajev on Kazakstanin pääkaupungissa Nur-Sultanissa eli entisessä Astanassa. Nazarbajevin entinen neuvonantaja Jermuhamet Jertysbajev kertoi televisiokanava Doždin haastattelussa tiistaina puhuneensa seuraajansa kanssa puhelimessa maanantaina. Tämä oli vakuuttanut, että Nazarbajev on yhä pääkaupungissa.

Viralliset väitteet ovat saaneet monet arvelemaan, että Tokajev on pannut edeltäjänsä kotiarestiin tai että 81-vuotias Nazarbajev on kuollut. Hänen kerrottiin sairastaneen covid-19-taudin toissa kesänä ja hänelle tehtiin selkäleikkaus vuosia sitten. Nazarbajevin mahdollisesta syövästä on huhuttu pitkään.

Huhuja ”Elbasyn” eli maan isän pakenemisesta ulkomaille on riittänyt yli viikon ajan. Hurjimman väitteen esitti venäläinen, Kazakstanin tapahtumiin perehtynyt veteraanijournalisti Andrei Karaulov Youtube-kanavallaan viime viikonvaihteessa.

Hänen mukaansa Nazarbajev matkusti Pietarista suoraan kiinalaisten lääkäreiden hoidettavaksi Hainanin saarelle Kiinaan ja on siellä edelleen. Kiinan ulkoministeriö kiisti väitteen keskiviikkona.

Muitakin mahdollisuuksia on, sillä kansainvälisen lentoliikenteen seurantatietojen mukaan Nazarbajevin perheen ja lähipiirin käytössä olevat liikelentokoneet ovat tehneet runsaasti lentoja Kazakstanin sisällä, Kirgisiaan ja Eurooppaan.

Venäläiset sotilaskoneet taas ovat liikkuneet vilkkaasti Kazakstanin ja Venäjän väliä. Niiden paluulennoilla on voitu viedä maasta pois pyrkiviä henkilöitä.

Ensimmäisissä huhuissa mielenosoitusten puhjettua Nazarajevin arveltiin paenneen Kirgisiaan. Ainoa, joka sinne näyttää melko varmasti paenneen, on kuitenkin Nazarbajevin pikkuveli Bolat Nazarbajev, 69.

Kazakstanilainen uutissivusto 24kg julkaisi keskiviikkona rajaviranomaisten vahvistaman tiedon, jonka mukaan Bulat Nazarbajev ylitti maiden rajan tammikuun 6. päivänä autolla. Sivuston tietojen mukaan ikihallitsijan veli jatkoi kuitenkin matkaansa Manasin lentokentältä Dubaihin.

Venäläistietojen mukaan Dubaihin olisi paennut muitakin: Nazarbajevin klaaniveli, miljardööri Kairat Satybaldy olisi näiden tietojen mukaan pidätetty Dubaissa. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoa.

Nazarbajevin perheen käytössä olleita liikelentokoneita on nähty myös Sveitsissä ja Britanniassa, kertoo puolestaan tutkivan kansalaisjournalismin sivusto Bellingcat.

Bombardier Challenger 604 -liikekone lensi viime viikon tiistaina Nur-Sultanista Geneveen. Seuraavana päivänä Bombardier Global 6 000 -kone puolestaan lensi Nur-Sultanista Farnboroughin kentälle Lontooseen.

Rahaa Nazarbajevin lähipiirissä riittää.

Nazarbajevin esikoistyttärellä Dariga Nazarbajevilla on Britanniassa 140 miljoonalla dollarilla hankittu maaseutukartano ja 214 miljoonan dollarin hintainen kerrostalo Lontoossa, selviää Radio Free Europen runsaan vuoden takaisesta selvityksestä. Nursultan Nazarbajevin vävyllä Timur Kulibajevilla on yli sadan miljoonan kiinteistöomistukset Britanniassa.

Ex-presidentin keskimmäisellä tyttärellä Dinara Kulibajevilla ja tämän Timur-miehellä on Genevejärven rannalla kaksi loistohuvilaa.

Timur Kulibajev nyhti Radio Free Europen tietojen mukaan yksistään Keski-Aasiasta Kiinaan vedetyn kaasuputken rakennustöistä kymmenien miljoonien eurojen kynnysrahat.

Nazarbajevin perheen kiinteistöomistukset ulottuvat Tšekkiin, Espanjaan, Italiaan ja Yhdysvaltoihin. Esikoistytär Dariga Nazarbajeva on ollut Kazakstanin parlamentin jäsen vuodesta 2004 muttei uutistoimisto Interfaxin mukaan ilmestynyt alahuoneen istuntoon keskiviikkona.

Kazakstan on Keski-Aasian tasavalloista ylivoimaisesti rikkain. Sen öljykentillä puuhaavat valtiollisen öljy-yhtiön lisäksi Yhdysvaltain, Venäjän ja Kiinan öljyjätit. Maa on kerännyt Neuvostoliitosta itsenäistymisensä jälkeen suoria sijoituksia 120 maasta.

Kaasun tuotannosta kertoo, että ex-presidentin vävy Timur Kulibajev on istunut Venäjän kaasujätin Gazpromin hallituksessa. Valtiollinen Kazatomprom on maailman suurin uraanin tuottaja.

”Kiitos Nazarbajevin, maahamme on syntynyt joukko erittäin tuottoisia yrityksiä ja samalla joukko erittäin hyvinvoivia ihmisiä, jopa kansainvälisen mittapuun mukaan”, presidentti Tokajev arvioi keskiviikkona parlamenttipuheessaan uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Mielestäni heidän on aika maksaa velkansa Kazakstanin kansalle ja auttaa kansaa järjestelmällisellä tavalla.”