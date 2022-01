Idea Afrikan Suuresta vihreästä muurista sai alkunsa jo vuonna 2005. Nyt se on vihdoin saamassa tarvitsemansa rahoituksen.

Suuret ideat ovat vetoavia. Varsinkin jos ne lupaavat ratkaista kerralla monta monimutkaista ongelmaa.

Visio Afrikan Suuresta vihreästä muurista eli Great Green Wallista on saanut vuosien varrella paljon huomiota.

Tiivistetysti ajatus on tämä: Synnytetään Saharan autiomaan etelälaidalle metsien, savannien ja muun kasvillisuuden vihreä vyöhyke, joka estää autiomaan laajenemisen ilmaston lämmetessä. Aavikoitumista torjuessaan muuri sitoo valtavat määrät hiilidioksidia, viilentää paikallisilmastoja ja parantaa maaperää, vedensaantia ja ruokaturvaa.

Samalla kymmenet miljoonat ihmiset voisivat jatkaa asumistaan siellä, missä he nykyään asuvat, ja konfliktit vähenevät. Alueella eletään pääosin joko pienviljelystä tai karjanpaimennuksesta. Nämä kaksi ryhmää kamppailevat keskenään hupenevista luonnonvaroista. Aavikon leviäminen tappaa monella tavalla.

Noin 8 000 kilometriä pitkä viherpuskuri ulottuisi Atlantin rannikon Senegalista Intian valtamerelle Djiboutiin asti. Hankkeen kotisivuilla sitä kuvataan ”maailman suurimmaksi eläväksi rakennelmaksi”.

Suuret ideat usein myös lupaavat liikaa. Muuri on kasvanut hitaasti.

Saharan etelälaidan eli Sahelin alueen valtiot esittelivät ajatuksen vihermuurista jo vuonna 2005, ja vuonna 2007 se hyväksyttiin Afrikan unionin kokouksessa. Nyt 17 vuotta myöhemmin hanke sanoo saavuttaneensa alkuperäisestä tavoitteestaan noin 18 prosenttia.

Pienempiinkin prosentteihin voisi päätyä. Great Green Wall -järjestöä johtava senegalilainen geologi Abdoulaye Dia arvioi äskettäin uutistoimisto AFP:lle, että maaperää on onnistuttu palauttamaan kasvukelpoiseksi 4,7 miljoonaa hehtaaria vuodesta 2005 alkaen.

Se on yhä varsin pieni osuus 100 miljoonan hehtaarin tavoitteesta, johon vihreän seinän rakentajat pyrkivät vuoteen 2030 mennessä.

Vauhtia pitäisi kiristää.

Puiden istutusta Khartumin lähellä Sudanissa tammikuussa 2017. Tähän asti Suureen vihreään muuriin liittyvien hankkeiden onnistumisen seuranta on ollut puutteellista.

YK:n ja Afrikan unionin viime syksynä julkaistun raportin mukaan kaksi kolmasosaa Afrikan maa- ja karjatalousmaasta on kärsinyt eroosiosta ja tuottavuuden heikkenemisestä. Ylilaidunnus on yleistä.

Ilmastonmuutos lämpöaaltoineen ja rankkasateineen vaikeuttaa ongelmaa. Eikä tilannetta auta sekään, että ainakin vuoteen 2050 asti Sahelin alueen väkimäärä tulee kasvamaan voimakkaasti.

Ehkä juuri ilmasto- ja luontohuolien kärjistymisen vuoksi vanha suuri idea on saanut vuoden sisällä tuntuvan ruiskauksen tuoretta elinvoimaa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi Glasgow’n ilmastokokouksessa marraskuussa, että hankkeelle saatiin viime vuonna kerättyä lupaukset 19 miljardin dollarin lahjoituksista.

Rahoituslupauksiin laittoi vauhtia Macronin Pariisiin koolle kutsuma One planet -kokous vuosi sitten tammikuussa. Yksi suurimmista yksityisistä tukijoista on yhdysvaltalaisen Amazon-yhtiön upporikas toimitusjohtaja Jeff Bezos, joka lupasi Afrikan eroosion vastaisiin hankkeisiin miljardi dollaria.

Fakta Afrikan vihreän muurin tavoitteet 2030 mennessä 100 miljoonaa hehtaaria hedelmälliseksi palautettua maata eli kolme kertaa Suomen pinta-alan verran

250 miljoonaa tonnia sidottua hiilidioksidia eli Suomen viiden vuoden päästöjen verran

10 miljoonaa uutta työpaikkaa

Glasgow’ssa tukilupauksen antoi myös Euroopan unioni. Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan tukea unionilta tulee nykyisin 700 miljoonaa euroa vuodessa ja summaa aiotaan kasvattaa.

”Me tuemme paikallisia yhteisöjä, korjaamme ympäristön tilaa ja pysäytämme luontokatoa”, hän sanoi.

Aavikoituminen vaikuttaa jopa 45 prosenttiin Afrikan maa-alasta. ”Siksi eroosion vastainen taistelu on avain ruokaturvallisuuden varmistamisessa”, EU-johtaja sanoi.

Etelä-Kenian Taitavuorien läheisellä tasangolla savanni oli menettänyt kasvipeitteensä ja värinsä marraskuussa 2021 kuivuuden ja ylilaidunnuksen vuoksi. Ylilaidunnusta aiheuttavat alueella karjan lisäksi myös villieläimet kuten norsut ja puhvelit, joiden luonnolliset vaellusreitit ovat ihmistoiminnan vuoksi katkenneet.

Vihreää muuria rakentamassa – ja rakennustöitä valvomassa – on myös suomalaisvoimia.

Soilwatch-yrityksen perustajat Eero Wahlstedt ja Joona Mikkola vastaavat videopuheluun Sudanin pääkaupungissa Khartumissa.

Soilwatch ohjaa rahoitusta kestävään maankäyttöön liittyviin hankkeisiin. Se myös arvioi niiden onnistumista muun muassa satelliittikuvien ja koneoppimisen avulla sekä auttaa löytämään maanviljelyyn ja karjatalouteen toimintatapoja, jotka eivät johtaisi aavikoitumiseen.

Työ keskittyy nimenomaan Saharan etelälaidalle eli Sahelin alueelle.

Wahlstedt ja Mikkola ovat molemmat iloisia vihreän muurin henkiin herättämisestä.

”Näen sen äärimmäisen positiivisena hankkeena”, Mikkola sanoo. Myönteistä on hänen mielestään etenkin se, että idean ytimessä on luonnon kunnioittamisen ja ihmisen taloudellisen selviytymisen kohtalonyhteys.

”Edelleen saattaa kuulla avustuspiireissä sanottavan, että ei tässä ole aikaa ajatella luontoa, kun ihmisillä menee niin huonosti. Mutta jos alueella valtaosa ihmisistä saa elantonsa suoraan luonnosta, niin ei köyhyyttä voida ikinä vähentää, jos maan kantokyky heikkenee.”

Maanviljelijä istui Suuren vihreän muurin nimissä istutetun puun varjossa Nigerissä marraskuussa 2021. Projektit menestyvät yleensä sitä paremmin, mitä enemmän niissä hyödynnetään paikallisia kasvilajeja ja paikallisten ihmisten tietämystä.

Sen sijaan yhtiökumppaneita hieman jopa huvittaa hankkeen markkinoinnin keskittyminen nimenomaan metsien istuttamiseen. Saharan reunan muuttaminen metsäksi on pohjoisesta tulevalle rahoittajalle helposti myytävä ajatus. Se ei kuitenkaan vastaa paikallista todellisuutta.

”Sahel on arabiaa ja tarkoittaa rannikkoa”, Mikkola taustoittaa. Se on alue, jossa Saharan hiekkavaltameri vaihtuu asteittain vihreämmäksi mantereeksi. ”Pääasiassa siellä on puu- ja ruohosavanneja.”

Sahelin sademäärät ovat sen verran niukkoja, että sankka metsä on harvoin realistinen tavoite. ”Metsääkin voidaan istuttaa, mutta paikat täytyy valita tarkkaan, ja puulajien pitää olla paikallisia”, Wahlstedt sanoo.

Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö todella paljon muuta olisi tehtävissä, jotta Saharan alareuna alkaisi näyttää vihreämmältä avaruuteen asti.

Etelä-Kenian Taitavuorilla peltometsäviljely on yleistynyt, mikä auttaa sitomaan kosteutta vuorten rinteille.

Yksi esimerkki on agroforestry eli peltometsäviljely. Siinä peltoa hyödynnetään yhtä aikaa ruokakasvien ja puiden kasvattamiseen. Puut sitovat maata ja kosteutta sekä suojaavat paahteelta.

Wahlstedt on ollut mukana hankkeissa, joissa pienviljelijöiden peltomaalle istutetaan kumiakaasioita. Niiden tuottamaa arabikumia käytetään lisäaineena muun muassa elintarvikkeissa, kosmetiikassa ja lääkkeissä.

”Sellainen puu tuottaa enemmän rahaa pystyssä kuin hakattuna, ja se on tässä olennaista”, Wahlstedt selittää.

Beth Katusabe ja Kenedy Ssenoga tarkastelivat tekemäänsä miilua Masindin alueella Keski-Ugandassa helmikuussa 2018. Miilu oli määrä peittää hiekalla ja sytyttää kytemään hiilen valmistamiseksi. Puiden polttaminen puuhiileksi on yksi aavikoitumisen syistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Yksinkertainen keino on myös suojella niitä puita, jotka savannilla yhä ovat pystyssä. Sahelin alueella puita hakataan paljon puuhiileksi, jota sitten käytetään ruuanlaitossa. Siksi esimerkiksi hyötysuhteeltaan aiempaa parempien eli vähemmän hiiltä syövien liesien tarjoaminen paikallisväestölle on tehokas tapa vihreän muurin ylläpidossa.

Anton Mussaka (kesk.) ja Bennet Waski paistoivat puuhiilillä "rolexeja" eli pizzataikinasta tehtyjä lättyjä Ugandan pääkaupungissa Kampalassa helmikuussa 2018.

Yläasteen maantiedon tunneilla opittiin, että lähellä päiväntasaajaa eroosio on usein peruuttamatonta. Orgaanisen maa-aineksen kerros on monta kertaa ohuempi kuin meillä havumetsävyöhykkeellä. Kun se kerran huuhtoutuu pois, on sitä vaikea palauttaa.

Mikkolan ja Wahlstedin mukaan tässä noidankehässä on tiettyä perää, mutta todellisuus on itse asiassa optimistisempi.

”Maaperällä ja luonnolla on uskomaton kyky palautua, jos sen rappiota ei ihminen jatkuvasti ylläpidä”, Mikkola toteaa.

Hiekkamaahan jää ruohokasvien siemenpankkia. Kun ylilaidunnus, kaskiviljely tai muu kestämätön toiminta loppuu, ruohopeite kasvaa takaisin hyvin pienilläkin sademäärillä. Ruohot taas alkavat maatuessaan synnyttää uutta maaperää, joka luo pohjaa jykevämmillekin kasveille.

Mikkola on mukana projektissa, jossa Sudanin hiekka-aavikon laidalle kasvatetaan perunaa. ”Ne ovat kasvaneet huikeasti jo kymmenessä päivässä.”