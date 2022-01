Netflixistä tutun ruotsalaisprofessorin mukaan on olemassa yhdeksän ”planetaarista rajaa”, joiden yli ihmiskunnan ei pidä astua – ”Tämä on viimeinen mahdollisuus”

Ruotsalaistiedemies Johan Rockström hahmottelee Maan kantokyvyn äärirajoja. Alkanut vuosi ratkaisee paljon.

Jos on saanut oman Netflix-dokumentin, jota juontaa BBC:n luontoelokuvien legenda David Attenborough, on varmaankin päässyt niin lähelle julkkiksen asemaa kuin se tieteen tekijänä on mahdollista.

Varsinkin jos leipätyönä on kertoa, että nykymeno on kestämätöntä useammalla tavalla kuin moni arvaakaan.

Sellainen tiedemies on ruotsalainen Johan Rockström. Viime vuonna julkaistussa Netflix-dokumentissa Breaking boundaries hän kertoo yhdessä sir Davidin kanssa, miten ihmiskunta koettelee maapallon asuinkelpoisuudesta huolehtivien järjestelmien rajoja.

Näitä turvarajoja on hänen jaottelussaan yhdeksän. Ne liittyvät ilmastonmuutokseen, luontokatoon, otsonikerrokseen, meren happamoitumiseen, liikalannoitukseen, maankäyttöön, juomaveteen, pienhiukkasiin ja saastumiseen.

Nykyään Rockström johtaa saksalaisen Potsdamin yliopiston ilmastonmuutoksen vaikutuksia tutkivaa keskusta (PIK), mutta yhdeksän ”planetaarista rajaa” hän määritteli kollegoidensa kanssa jo vuonna 2009.

Sen jälkeen Rockströmin rajat ovat saaneet lisää huomiota. Marraskuussa Glasgow’n ilmastokokouksessa juuri Rockström esitteli tiedeyhteisön ydinsanomat päättäjille.

Nyt HS:n haastattelussa tammikuussa 2022 hänellä on viesti suomalaisille lukijoille: tämä vuosi ratkaisee paljon, jos ihmiskunta haluaa palata elämään planeetan rajoissa.

Fakta Vakaan planeetan yhdeksän turvarajaa Johan Rockströmin mukaan Ilmastonmuutos (mittarina hiilidioksidin määrä ilmakehässä, raja ylitetty) Luontokato (raja ylitetty sukupuuttojen tahdin osalta, lisätietoa tarvitaan ekosysteemien tilasta) Otsonikato (turvarajan sisällä) Meren happamoituminen (lähellä rajaa) Ravinnekuorma (ylitetty sekä fosforin että typen osalta) Maankäyttö (mittarina metsäkato, raja ylitetty) Juomaveden käyttö (turvarajan sisällä) Ilmakehän pienhiukkaset (turvaraja määrittämättä) Saastuminen (mittarina ihmisen luomien uusien yhdisteiden kuten muovien päästäminen luontoon, raja ylitetty)

Videopuheluun vastaa jämptin oloinen mies. Rockström on luvannut kertoa HS:n haastattelussa, miltä alkanut vuosi näyttää planeetan rajojen näkökulmasta – ja myös niiden ulkopuolelta katsottuna.

Viiden rajan kohdalla on Rockströmin ja kollegoiden mielestä poistuttu turva-alueelta riskivyöhykkeelle, jossa systeemin vakautta on hankala ennustaa ja nopeatkin keikahdukset ovat mahdollisia.

Rajan ylittäminen ei merkitse astumista jyrkänteeltä, mutta se merkitsee astumista tuntemattomaan.

”Hetki on koittanut”, hän sanoo.

Stunden har kommit.

”Tämä on meidän viimeinen mahdollisuutemme.”

Professori Johan Rockström johtaa nykyään ilmastonmuutoksen vaikutuksia tutkivaa instituuttia Saksan Potsdamissa.

Sanankäänteet ovat dramaattisia, vaikka Rockström ei ole tiedemaailman synkin tuomionkellojen kumauttelija. Antaa hänen selittää.

”Me menetämme lajeja, me tuhoamme ekosysteemejä, ja me pilaamme meriä niin nopeasti, että me tarvitsemme lukuina ilmaistavia, tieteeseen perustuvia tavoitteita luonnon monimuotoisuuden varjelemiseksi.”

Lue lisää: Luonnolta loppuu tila – hätkähdyttävät grafiikat näyttävät, kuinka ihminen dominoi planeetta Maata

Rockström viittaa maailman maiden luontokokoukseen Kiinan Kunmingissa. YK-kokous siirtyi koronaepidemian vuoksi heinäkuuhun. Rockströmin mukaan siellä täytyy saada sovittua tavoitteista, jotka vastaavat luonnonsuojelussa sitä mitä lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen on merkinnyt ilmastotyössä.

”2022 on vuosi, jolloin meidän täytyy tehdä suuri päätös ekosysteemien suojelusta planeetta Maalla.”

Päätavoitteesta on tieteessä laaja yksimielisyys: nettonolla luontokadossa vuodesta 2020 eteenpäin. Olisi pitänyt aloittaa eilen, mutta nyt on toiseksi paras aika, kuuluu Rockströmin viesti.

”Tästä hetkestä lähtien meidän täytyy pysäyttää kaikki luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja lopettaa ennen kaikkea koskemattomien ekosysteemien tuhoaminen.”

Kun jostain häviää lisää luontoa, se pitää korvata palauttamalla jossain muualla luontoa ennalleen.

Lue lisää: Väestöräjähdys peruttu? Väestön­kasvun loppu on näköpiirissä myös niillä maailman alueilla, jotka on totuttu yhdistämään suurperheisiin

Kiire syntyy siitä, että kaikki kytkeytyy kaikkeen.

Rockströmin mukaan ihmiskunta tulee epäonnistumaan yrityksessään rajata maapallon kuumeneminen 1,5 asteeseen, vaikka kaikista fossiilisista polttoaineista luovuttaisiin, jos samaan aikaan ei pysäytetä luontokatoa, pelasteta maaperää ja varjella vesivaroja.

Elävän luonnon hiilinieluja tarvitaan tulevaisuudessa vähintään nykyisessä mitassaan.

Lennokkikuvassa näkyy maanviljelijöiden polttamaa sademetsää lähellä Apuin kaupunkia Brasiliassa Amazonasin sydämessä. Kuva elokuulta 2020.

Rockström selittää asian maailman ylivoimaisesti suurimman sademetsän kautta.

”Jos meillä ei olisi 60 000 lajia Amazonin sademetsässä, ei meillä olisi sademetsää. Ja jos meillä ei olisi sademetsää, ei meillä olisi hiilinielua. Ja jos meillä ei olisi sitä hiilinielua, olisi meillä epävakaa ilmasto.”

Lajit ovat ruuveja ekosysteemien taloissa.

”Eliölajeista rakentuvat ekosysteemit, joista rakentuvat suuret hiilinielut, jotka ratkaisevat planeetan tilan.”

Lue lisää: Kuivuus yltyy Keniassa katastrofaaliseksi, mutta suomalaistutkijoilla on ratkaisu, joka piili jo savannin perimätiedossa

Ekosysteemi tarkoittaa jonkin alueen eliöiden ja elottoman ympäristön muodostamaa kokonaisuutta. Sana voi viitata vaikka tiettyyn metsään tai järveen mutta myös jopa avaruudesta näkyvään luonnonjärjestelmään.

Jos asiaa katsotaan riittävän korkealta, ei suuria ekosysteemejä Rockströmin mukaan ole kovin montaa: On valtameret. On pohjoiset, lauhkeat ja trooppiset metsät. Lisäksi on vielä esimerkiksi tundra, kosteikot ja savannit.

”Nämä kaikki yhdessä muodostavat työkalupakin, joka määrittää, onko planeetta asuttavassa kunnossa vai ei.”

Japanilainen kuvausryhmä haastatteli Johan Rockströmiä Glasgow’n ilmastokokouksessa marraskuussa.

Turvarajojen veto ei tule ikinä olemaan yksiselitteistä. Kukaan ei tiedä, kuinka moni vaikka Amazonin 60 000 lajista saa hävitä ennen kuin niiden muodostama elämän verkko hapertuu ja hajoaa.

”Mutta koulupoikakin ymmärtää, että jossain kohtaa se raja kulkee. Siksi hyvä lähestymistapa on nöyryys.”

Ruotsissa ja Suomessa keskustelua luontokadosta käydään paljon metsien ympärillä.

Suomessa metsälajien uhanalaistuminen jatkuu, vaikka puun määrä kasvaakin. Tämä kohdistaa katseen metsätalouteen, joka on molemmissa maissa edelleen iso vientitulojen tuoja.

Lue lisää: Ari Aalto käveli läpi valtion metsät ja etsi niistä suojeluun kelpaavia kohteita – Johtopäätös: ”Nyt hakkaillaan viimeisiä rippeitä”

Metsävaatimuksia tulee yhä enemmän Euroopan unionilta. Suomessa asiasta kiisteltiin loppuvuodesta, kun EU:ssa määriteltiin luokittelua siitä, millaisia sijoituksia voi kutsua vihreiksi. Ruotsi ja Suomi vastustivat tätä niin kutsuttua taksonomiapäätöstä. Rockström ymmärtää vastareaktiota osittain.

”Kun Bryssel ja EU määrittelevät kestävää metsänkäyttöä, ne ovat työssään liian voimakkaasti asiantuntijoiden hallinnassa – asiantuntijoiden, jotka ovat sellaisista Euroopan maista, joissa ei ole rikkaita ja istutuksiin perustuvia metsäekosysteemejä.”

Rockströmin mielestä liian helposti vedetään johtopäätös, että metsä on mustaa tai valkoista: joko suojeltua tai sitten jotakin, mikä ei ole kestävää.

Töyhtötiainen on yksi Suomen vanhojen metsien tunnuslajeista, joka on luokiteltu vaarantuneeksi. Se pysyttelee Suomessa vuoden ympäri.

Toisaalta hän asettuu Brysselin taakse vaatimuksissa iäkkäiden luonnonmetsien suojelusta. Vaatimus sisältyy EU:n metsästrategiaan.

”On yksi asia laittaa piste hakkuille jäljellä olevissa ikimetsissä. Se täytyy ehdottomasti tehdä”, hän sanoo.

”Mutta lisäksi täytyy olla eturintamassa modernissa ja kestävässä sekametsiin perustuvassa metsätaloudessa.”

Lue lisää: Taivaalta saapuu pelottava viesti: Suomen eteläisimmässä kärjessä on yleisöltä suljettu paikka, jossa Suomen luonnon hälytystila näkyy ehkä selvemmin kuin missään

Hän ei mainitse sekametsiä sattumalta. Hänestä luonnon monimuotoisuuden suojeluun pitäisi suhtautua kuin sijoitusten hajauttamiseen.

”Tuskin kukaan laittaisi kaikkia eläkesäästöjäänkään yhteen osakkeeseen.”

Esimerkiksi pohjoismaisessa talousmetsässä yksipuolisuus voi johtaa siihen, että kaikki on liiaksi yhden kortin varassa.

”Ajatellaan vaikka jotakin yksilajista mäntytalousmetsää, joka altistuu kaarnakuoriaisen hyökkäykselle ja koko hiton metsä kuolee. Niin, silloin se ei olekaan enää hyvä metsä.”

Ilmaston lämpeneminen lisää tuholaisriskejä.

Rockströmin mukaan tieteen yksi selkeimmistä viesteistä on, että luonnon järjestelmät ovat olosuhteiden muuttuessa sitä vastustuskykyisempiä, mitä monipuolisempi lajisto niissä on.

Haastatteluaika alkaa loppua, mutta vielä voidaan käsitellä yksi aihe. Yksi ratkaisu, joka veisi ihmiskuntaa takaisin turva-alueelle kaikissa yhdeksässä rajassa.

Se on kulutuksen vähentäminen.

”Se on ehdottoman tarpeellista. Teknologiset keinot eivät tule riittämään”, Rockström sanoo.

Hän aloittaisi muutoksen tuotantopuolelta, talousjärjestelmästä. ”Meidän täytyy siirtyä kiertotalouteen. Lopettaa se, että otamme luonnonvaroja yhdeltä planeetan kulmalta ja muutamme ne jätteeksi jossakin toisella puolen maapalloa.”

Kulutustapojen hän uskoo muuttuvan, jos asiat maksaisivat sen, mitä niiden pitäisi maksaa. Nykyään luontotuhoja ei edelleenkään yleensä hinnoitella mukaan mihinkään. Siksi yritykset voivat yhä tehdä voittoja luonnon kustannuksella.

Lue lisää: Cambridgen tähti­ekonomisti varoittaa: Länsi­maiden elintaso tulee laskemaan, koska pumppaamme tyhjiin tärkeintä pää­omaamme.

Rockströmin mielestä on liian halpaa esimerkiksi ostaa puolen maapallon yli matkanneita vaatteita, jotka on tuotettu ympäristöä saastuttaen alipalkatulla työvoimalla.

”On myös liian halpaa syödä prosessoitua, kestämätöntä ja epäterveellistä ruokaa, joka tulee soijalla ruokitusta lihateollisuudesta, joka vahingoittaa ilmastoa ja rehevöittää Itämerta”, hän toteaa.

”Me sallimme planeetan sabotoinnin ilman hintalappua, jotta mahdollistaisimme halvan kulutuksemme.”