Wang-nimellä esiintyvä nainen on dokumentoinut elämäänsä treffiseuralaisensa luona viraalihiteiksi nousseissa lyhyissä videoissa.

Äkillinen sulkutila Kiinan Zhengzhoussa johti erikoiseen tilanteeseen Wang-nimellä esiintyvän naisen kohdalla, kertoo uutistoimisto AFP.

Wang nimittäin oli matkustanut Zhengzhouhun mennäkseen useille sokkotreffeille, joita hänen vanhempansa olivat järjestäneet. Wangin seuralainen oli kutsunut hänet luokseen, jotta mies sai osoittaa kokkaustaitojaan.

”Juuri kun saavuin Zhengzhouhun, alueella ilmeni tautitapauksia ja yhteisö asetettiin sulkutilaan. En siis voinut lähteä pois”, Wang kertoi kiinalaiselle The Paper -lehdelle tiistaina.

Sulkutila alkoi alueella viime viikon keskiviikkona. Wang on dokumentoinut elämäänsä treffikumppaninsa luona lyhyille videoille, jotka ovat levinneet laajasti internetissä.

Videoilla näkyy, kuinka mies tekee ruokaa Wangille ja hoitaa arjen askareita sekä työskentelee kotonaan. Huolimatta pitkittyneistä treffeistä ei lempi ainakaan vielä ole leiskahtanut parin välille.

”Huolimatta siitä, että hän on mykkä kuin kala, kaikki [muu hänessä] on ihan hyvää. Vaikka hänen tekemänsä ruoka on keskinkertaista, hän kuitenkin kokkailee, mikä on mielestäni mahtavaa”, Wang sanoi.

Wangin videoiden noustua hiteiksi hän kuitenkin päätyi poistamaan ne. Syynä oli miehen saama huomio, joka Wangin mukaan oli häiritsevää.

”Kiitos kaikille huomiostanne [...] toivon, että tautitapaukset väistyvät pian ja että kaikki sinkkusisareni löytävät parisuhteen pian”, Wang sanoi tiistaina julkaistulla videollaan.

Kiina on ottanut tavoitteekseen välttää koronavirustapauksia kokonaan, mikä on johtanut jopa kokonaisten kaupunkien ja laajojen alueiden asettamisen sulkutilaan sekä eristykseen. Ihmisiä on näillä keinoilla estetty muun muassa poistumasta kotoaan paitsi, jos se on täysin välttämätöntä. Myös ihmisten liikkumista kaupunkien ja alueiden välillä on rajoitettu ankarasti.