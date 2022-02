Politiikkaa aiemmin vieroksunut amerikansuomalainen Outi Papamarcos heittäytyi täysillä mukaan vuoden 2020 presidentinvaaleihin kaataakseen Trumpin. Nyt hän purkaa kirjassaan tuntojaan 40 vuodesta Yhdysvalloissa ja Trumpin ajasta.

On epämukavaa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, kun politiikka on silkkaa riitelyä. Vielä epämukavampaa on pukeutua paitaan, johon painettu teksti Make Lies Wrong Again väittää joidenkin omien naapureidenkin olevan myrkyllisiä valheita sylkevän miehen pauloissa.

Erityisen epämukavaa on ryhtyä vaalikampanjan aktivistiksi, jos pitää itseään syrjään vetäytyvänä epäpoliittisena introverttinä.

Outi Papamarcos päätti heittäytyä rajusti epämukavuusalueelleen vuonna 2020, kun Yhdysvallat valmistautui presidentinvaaliin republikaani Donald Trumpin ja demokraatti Joe Bidenin välillä. Papamarcosilla oli vaalissa vain yksi tavoite: pysäyttää Trump, jota hän piti uhkana maansa demokratialle.

Hän jakoi vaalimainoksia oville, lahjoitti tuhansia dollareita demokraateille, soitti ja kirjoitti kirjeitä äänestäjille ja toimi h-hetken koittaessa vaalitarkkailijana.

Motiivi osallistumiselle kuuluu näin: ”Pahuuden voittoon riittää se, etteivät hyvät tee mitään.”

Outi Papamarcos asuu Pennsylvanian osavaltiossa vajaan 3 000 asukkaan West Grovessa. Demokraatti Joe Biden löi republikaani Donald Trumpin vain noin 80 000 äänellä Pennsylvaniassa, joka on presidentinvaalien kannalta tärkeä vaa’ankieliosavaltio.

Pennsylvanian West Groven pikkukaupungissa asuva suomalaisamerikkalainen Papamarcos, 60, on kirjoittanut vimmaisen kirjan Ja sitten tuli Trump, jossa hän purkaa 40 vuoden elämäänsä Yhdysvalloissa. Se jakautuu kahteen aikakauteen: elämään ennen poliitikko-Trumpia ja sen jälkeen.

Papamarcos hankki nuoruudessaan insinöörin tutkinnon ja teki ennen eläköitymistään uran it-jätti IBM:n palveluksessa. Hän nai republikaaneja äänestävän Andyn, kasvatti kolme lasta ja kiinnitti vain vähän huomiota politiikkaan.

Jossain taustalla Reagan vaihtui Bushiksi, Bush Clintoniksi ja niin edelleen. Vaaleissa Papamarcos oli sitoutumaton äänestäjä ja valitsi ehdokkaansa pätevyyden perusteella, esimerkiksi vuonna 1992 hän äänesti republikaani George H. W. Bushia.

Kunnes tuli Trump.

Kuten miljoonat amerikkalaiset, Papamarcos oli aiemmin suhtautunut liikemiehenä tunnettuun Trumpiin uteliaasti. Mediassa Trump oli eksentrinen koheltaja, jonka rinnalla seisoi uhkeita vaimoja ja jonka kohuista riitti tarinaa.

”Donald oli mielestäni komea ja sympaattinen. Jos kampaajalla käteen sattui lehti, jonka juorupalstalla kirjoitettiin Trumpista, luin sen”, kirjoittaa Papamarcos.

Mutta kun sama mies astui politiikkaan, hän osoittautui mafiosomaiseksi vallankäyttäjäksi ja kansankiihottajaksi, jolle totuus, demokratia ja yhteiskunnan rakentaminen olivat sivuseikkoja.

”Trump lupaa tehdä kaiken paremmaksi ja Amerikan uudelleen mahtavaksi. Mutta mitä rakentavia ratkaisuja hän tarjoaa niille amerikkalaisille, joiden elämä on niin epävarmaa ja näköalatonta, että he etsivät pakoa todellisuudesta? (Spoiler alert: ei mitään.)”

Suomalaiselle Papamarcosin kirja on helposti lähestyttävä, koska hän soljuttaa sekaan omaa elämäntarinaansa ja tekee vertauksia amerikkalaisen ja suomalaisen yhteiskunnan välillä. Synkeäsävyistä tekstiä keventävät lainaukset Tove Janssonin Muumikirjoista ja Papamarcosin alleviivaamaton huumori.

”Trumpista on tullut mörkö, jonka pelkkä nimi tai kuva saa minut kavahtamaan. Mörkö, joka huutaa pitkään pimeässä ja jonka mörinä niin kauhistutti Muumilaakson Nyytin, että hän jätti kotinsa päästäkseen kuulemasta sitä.”

Haastattelin Papamarcosia vuoden 2020 vaalien edellä HS:n juttuun, jossa kerroin hänen pitämästään Raportteja Trumppilasta -blogista. Kirjassaan hän kertoo, että jutun tuoma näkyvyys lisäsi blogin lukijakuntaa tuhansilla ihmisillä.

SattumaLTA Papamarcos koki lapsena Pohjois-Karjalassa samanlaisen ilmapiirin kuin Trump-ajan Yhdysvalloissa: kärjekkään yhteiskunnan kahtiajaon.

Hän eli lapsuutensa Uimaharjun Honkavaaran kylässä, jonne metsäyhtiö Enso-Gutzeit rakensi sellutehtaan. Isä oli tehtaan johtaja ja kylän ainoita toimihenkilöitä. Perhe nähtiin herrasväkenä, jota duunareiden sopi sättiä. Outi-tyttö joutui vuosiksi kiusaamisen uhriksi.

”Päättelin, että politiikka on kieroa peliä ja myrkkyä, joka riitauttaa naapurit ja kaverit ja asettaa ihmiset toisiaan vastaan ’meiksi’ ja ’muiksi’.”

Optimismille rakennettu Amerikka oli raikas vaihtoehto 1970-luvun riitaiselle Suomelle. Mutta minkä taakseen jätti, sen edestään löysi.

Papamarcos olisi voinut tehdä kirjan omien kokemustensa varaan, mutta Ja sitten tuli Trump on kelpo pyrkimys analysoida, mikä Trump oikein on ja miten hän saattoi nousta valtaan. Insinöörin lisäksi Papamarcos on yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on ahminut kirjoja ja uutisia ymmärryksensä tueksi.

Parasta antia ovat Papamarcosin kokemusten ja kohtaamisten kautta marinoituneet näkemykset amerikkalaisarjesta ja huono-osaisten vaikeuksista, jotka Trump osasi valjastaa yksinkertaistavan iskulausepolitiikkansa raaka-aineeksi.

Papamarcos selittää, miten republikaanien ”arvojen sisällissota ja raivopolitiikka” sekä monien äänestäjien mukavuudenhalu saivat sekalaisen seurakunnan – herätyskristilliset evankelikaaliset sekä vähäosaiset että hyväosaiset valkoiset – tukemaan Trumpia.

Häntä palvottiin mutta äänestettiin myös nenästä pidellen. Trumpin puheista lumoutuneet ja itsetuntoa saaneet huono-osaiset äänestivät idoliaan omien taloudellisten etujensa vastaisesti, kun taas rikkaat tukivat Trumpia saadakseen alhaisempia veroja. Kristitty oikeisto himoitsi konservatiivisia tuomareita.

Papamarcos on hieman heikommilla jäillä, kun hän selittää Yhdysvaltain kahtiajaon aikaperspektiiviä. Kirjaan on jäänyt joitakin lapsuksia, kuten vuosilukuvirheitä. Kustantaja on harmillisesti poistanut alkuperäisessä käsikirjoituksessa olleet lähdeviitteet, vaikka runsas lähdeluettelo on kirjaan jätettykin.

Donald Trumpin kannattaja Floridassa pidetyssä vaalitilaisuudessa lokakuussa 2020.

Analyysiä ryydittää sopivin väliajoin ajattelijoita Aristoteleestä totalitarismia pohdiskelleeseen Hannah Arendtiin. Katse on usein siinä, millaista tuhoa Trump teki totuuskäsitykselle, ja Papamarcos näkee pelottavia yhtäläisyyksiä Trumpin sekä Stalinin ja Hitlerin välillä.

Papamarcosin mielestä yksi riskitekijä amerikkalaisille on halu kokeilla aina jotain uutta. Presidentiksi on kelvannut maapähkinäfarmari Jimmy Carter, elokuvatähti Ronald Reagan ja tosi-tv-tähti Trump.

”Amerikkalaisten optimismissa ja innokkuudessa kokeilla kaikkea uutta piilee naiiviuden vaara: diktatuuriakaan ei osata pelätä, vaan sitä ollaan valmiita kokeilemaan.”

Aiemmin pragmaattisista poliitikoista tunnetussa maassa ei ole enää edes yhteisiä faktoja, vaan on ”meidän ja muiden” totuudet kuin 1970-luvun Honkavaarassa. Trumpin viljelemä totuus vaalien alla oli se, että hänet voi päihittää vain vilpin avulla.

Kun Trump hävisi, hänen kannattajansa näkivät profetian toteutuneen, vaikka vaalit sujuivat moitteettomasti. Tuiki tavalliset amerikkalaiset nielivät Trumpin valheet ja lähtivät jopa kongressitalon väkivaltaiseen valtaamiseen kumotakseen vaalituloksen.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump puhui kannattajilleen ”Pelastakaa Amerikka” -tilaisuudessa 15. tammikuuta Arizonan osavaltion Florencessa. Hän ei ole koskaan onnitellut Joe Bidenia vaalivoitosta vaan väittää yhä, että vuoden 2020 presidentinvaalit olivat petos.

Liberaalien pelko on, että Trump ei ole mennyt mihinkään, vaikka presidenttinä onkin nyt Biden ja Trump asuu kartanossaan Floridassa. Republikaanit kun sitovat yhä kohtalonsa Trumpiin.

”Trump lähti, Trumppila jäi. Maanpaossa oleva kuningas jatkaa kansansa hallitsemista Floridasta käsin.”

Suurta huolta aiheuttaa se, että republikaanit ajavat lainmuutoksia ja henkilövaihdoksia, jotka vaikeuttavat äänestämistä ja tekevät tulevien vaalitulosten haastamisen helpommaksi.

”Siinä missä ensimmäinen yritys [voittaa vaalit vilpillä] perustui lähinnä Trumpin sekavaan sooloiluun, republikaanipuolue varustautuu nyt määrätietoisesti uuteen yritykseen vuonna 2024”, Papamarcos uskoo.

Papamarcos lainaa historioitsija Timothy Snyderin synkkää toteamusta: ”Historia näyttää, että epäonnistunut vallankaappausyritys on harjoitusajo onnistuneelle vallankaappausyritykselle.”

Papamarcosin oli eläkkeelle päästyään aikomus jäädä elämään ”muumilaaksolaista kuistielämää”, mutta hänestä tulikin yksi miljoonista amerikkalaisista demokratia-aktivisteista. Siitä roolista ei pääse välttämättä kovin pian eroon.

”Jotain suurta pitäisi tapahtua, jottei Trump pyrkisi presidentiksi uudestaan”, Papamarcos arvioi kirjansa lopussa.

Kun kysyn viestissä, onko Papamarcos valmis taistoon myös vuonna 2024, hän vastaa:

”Jos Trump – tai Trump Jr. tai joku muu Trumpin valheita julistava republikaani – pyrkii presidentiksi, on minunkin noustava taas barrikadeille.”

Outi Papamarcos: Ja sitten tuli Trump. Aviador. 240 s.