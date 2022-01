Etyj-puheenjohtajamaa Puola ryhtyy jatkamaan tunnusteluja Euroopan turvallisuuteen liittyvien keskustelujen jatkamiseksi. Torstain kokouksessa Suomi painotti yhdessä Ruotsin kanssa, että kansainvälistä lakia ja Etyjin sitoumuksia on kunnioitettava.

Meidän täytyy nyt varautua siihen mahdollisuuteen, että jännitteet Venäjän kanssa eskaloituvat, sanoo Michael Carpenter, Yhdysvaltojen pysyvä edustaja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (Etyj).

Venäjän turvallisuusvaatimuksia Yhdysvalloille ja Natolle käsiteltiin torstaina Etyjin pysyvässä neuvostossa Wienissä. Läsnä oli 57 valtion edustajia, heidän joukossaan myös Venäjä itse sekä Suomi, Ruotsi ja Ukraina.

Aiemmin kuluvalla viikolla Venäjä on neuvotellut maanantaina Yhdysvaltojen edustajien ja keskiviikkona Naton jäsenmaiden kanssa.

Neuvottelut eivät ole sujuneet Venäjän kannalta toivotusti. Se esitti joulukuussa Yhdysvalloille ja Natolle listan vaatimuksia, joista suurin osa on tyrmätty.

”Emme aio elätellä etupiirijakoja. Emme aio rajoittaa valtioiden itsemääräämisoikeuteen kuuluvaa oikeutta valita liittolaisensa”, Yhdysvaltojen Etyj-edustaja Carpenter sanoi toimittajille pidetyssä Zoom-puhelussa torstai-iltana.

”Euroopan turvallisuus on kriisissä, sotarummun pauhu on kova”, Carpenter viittasi Venäjän joukkoihin Ukrainan rajojen tuntumassa ja muistutti ”massiivisista seurauksista”, joihin Yhdysvallat varautuu, mikäli Venäjä ryhtyisi eskaloimaan tilannetta.

Etyjin pysyvän neuvoston torstainen kokous oli vuoden 2022 ensimmäinen. Niissä vuosittain vaihtuva Etyjin puheenjohtajaa esittäytyy. Tänä vuonna Etyjin puheenjohtajana toimii Puola, jonka johdosta kokouksessa puhui Puolan ulkoministeri Zbigniew Rau. Myös Rau varoitti sodan uhasta.

Etyjin uuden puheenjohtajamaa Puolan ulkoministeri Zbigniew Rau Wienissä torstaina.

Carpenterin mukaan huomattavan suuri osa 57:stä paikalla olleesta valtiosta kannatti sitä, että dialogia Euroopan turvallisuustilanteesta jatketaan. Yksi näistä maista oli Suomi, joka esitti yhteisen lausunnon Ruotsin kanssa.

”Olemme yhtä mieltä puheenjohtajamaan kanssa siitä, että mitkä tahansa tällaiset keskustelut tulee käydä sopusoinnussa kansainvälisen lain sekä yhteisten periaatteidemme ja sitoumustemme kanssa, mukaan lukien Helsingin päätösasiakirja sekä Pariisin Uuden Euroopan peruskirjan kanssa”, lausunnossa sanotaan.

Helsingin päätösasiakirja on turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön perustamissopimus vuodelta 1975 ja Uuden Euroopan peruskirja sen päivitetty versio vuodelta 1990, kun Neuvostoliitto oli romahtamassa.

”Näistä periaatteista ei voi neuvotella. Niistä lipeäminen rapauttaa niin Euroopan turvallisuutta kuin sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä sekä tuloksellista monenvälisyyttä, minkä tulisi olla huolenaihe kaikille maille.”

Yhteislausunnon esitti kokouksessa Suomen Etyj-suurlähettiläs Vesa Häkkinen.

Lausunnossa Suomi ja Ruotsi myös kiittelivät sitä, että Etyj on oikea paikka käydä Venäjän kanssa keskustelua. Samaa painotti myös Yhdysvaltain Etyj-lähettiläs Michael Carpenter.

”Etyj on oikea paikka, sillä se on inklusiivinen ja mukana ovat kaikki Venäjän naapurit. Ukraina on mukana neuvottelupöydässä, ja sillä on aivan erityistä arvoa.”

Carpenterin mukaan Puola ryhtyy tekemään tunnusteluja, jotta saataisiin käyntiin kokeileva dialogi Euroopan turvallisuudesta.

”Olen ollut neuvotteluissa tarpeeksi kauan tietääkseni, että ensin pitää olla tunnustelevaa keskustelua. Etyjissä prosessit ovat pitkiä, mutta tällainen dialogi voitaisiin saada alulle ehkä viikoissa.”

Carpenter sanoi odottavansa, että keskustelut jatkuvat.

”Me olemme mukana, mutta tangoon tarvitaan kaksi. Me tarvitsemme vastinparin.”

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov tosin sanoi torstaina, ettei näe edellytyksiä keskustelujen jatkamiselle lähipäivinä.

Lue lisää: Venäjä näkee jo merkkejä suhteiden katkeamisesta länteen – näin Venäjän mediassa uutisoidaan diplomatian super­viikon tapahtumista

Samalla Venäjä on edellyttänyt Yhdysvalloilta ja Natolta kirjallisia vastauksia sille, miksi ne eivät voi suostua Venäjän vaatimuksiin. Vastauksia edellytetään jo seuraavalla viikolla.

Venäjän Etyj-edustaja Aleksandr Lukaševitš totesi torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa, ettei Venäjä ole luopunut diplomatiasta.

”Olemme pettyneitä. Kollegoillamme oli paljon aikaa valmistautua. Odotimme hedelmällisempää keskustelua, mutta sitä ei tullut”, Lukaševitš sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Lukaševitš ei nähnyt Etyj-kokouksen jälkeen aihetta optimismiin.

”Käsillä on totuuden hetki. Neuvotteluratkaisu on saatava, tai tilanne johtaa katastrofiin”, hän sanoi.

Mitä seuraavaksi tapahtuu, riippuu Lukaševitšin mukaan heidän kumppaneistaan.