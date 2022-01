Noin 60 miljoonasta jääkalojen pesästä koostuva kutupaikka löytyi vahingossa, kun biologit tutkivat meren kohtaa jossa vesi on ympäröivää vettä lämpimämpää.

Weddellinmereltä Etelämantereella on löytynyt häkellyttävä lemmenpesä. Pinta-alaltaan alue vastaa noin kolmannesta Britannian pääkaupungista Lontoosta, kirjoittaa brittilehti The Guardian.

Kutupaikalla on noin 60 miljoonaa jääkalojen pesää. Suurimmassa aiemmin tunnetussa jääkalayhdyskunnassa on ollut 60 pesää.

Jääkalat ovat erityisesti Etelämantereen kylmiin vesiin sopeutuneita kaloja. Niiden veressä ei ole lainkaan hemoglobiinia, minkä vuoksi veri on väritöntä. Kalojen elimistö on kehittynyt tuottamaan glykoproteiineja, jotka estävät vaarallisten jääkiteiden muodostumista.

Uuden yhdyskunnan löysi napa-alueiden merien tutkimukseen erikoistunut tutkimusryhmä. Useiden saksalaisyliopistojen hankkeessa oli mukana myös napa-alueiden merentutkimukseen erikoistunut Alfred Wegener -instituutti sekä yliopistot Sveitsistä ja Etelä-Afrikasta.

Tieto julkaistiin ensimmäisenä Marine Biology -julkaisussa. Marine Biologyyn pääsee tästä linkistä. Julkaisussa tutkijat esittelevät löydöksestä myös videokuvaa.

Tutkijat olivat Weddellinmerellä Etelämantereen länsirannikolla tutkimassa vesialuetta, jossa kumpuamiseksi kutsuttu ilmiö aiheuttaa sen, että merivesi on kaksi astetta lämpimämpää kuin muualla.

He kuvasivat rutiininomaisesti merenpohjaa ja havaitsivat lukemattomia jääkalojen pesiä.

”On mahdollista että jääkalat käyttävät lämpimämpää vettä navigointiin”, sanoi The Guardianille Alfred Wegener -instituutin tutkija Autun Purser.

”Kun kalat päättävät lisääntyä, ne etsivät lämmintä vettä ja seuraavat sitä tänne.”

Tutkijoiden mukaan on hyvin todennäköistä, että alueella havaitut hylkeet syövät jääkaloja. Pesiä on niin paljon, että ne todennäköisesti vaikuttavat koko lämpimämmän veden alueen ekosysteemiin ehkä muillakin tavoin kuin hylkeiden ravintona.

Autun Purserin mukaan löytö osoittaa, kuinka vähän syvien merialueiden elämästä vielä tiedetään.

”Eivät ne ole mitään tyhjiä ja autioita paikkoja, vaan elämää on runsaasti. Se, että niissä on näin suuria ekosysteemejä, joista emme tienneet osoittaa, kuinka paljon niissä on vielä löydettävää.”

Nyt Weddellinmerelle asennetaan kamerat tarkkailemaan kaloja ainakin kahdeksi vuodeksi. Tutkijat yrittävät päästä palaamaan alueelle keväällä varmistaakseen havaintojaan ja selvittääkseen, käyttävätkö jääkalat samoja pesiä useammin kuin kerran.

