”Naton ovi on auki”, Blinken vastasi jatkokysymykseen Yhdysvaltain suhtautumisesta asiaan.

Washington

Suomi haluaa liittyä sotilasliitto Natoon, totesi Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken torstaina MSNBC-uutiskanavan haastattelussa.

Hän sanoi niin epäsuorasti mutta ilman epäselvyyttä vastauksena Morning Joe -aamu­ohjelman juontajalle. Haastattelu koski laajemmin Ukrainan kriisiä, Venäjän ja lännen kiristyneitä välejä ja Yhdysvaltain ja Venäjän neuvotteluja.

”Kuulemma Suomi ja ehkä toinenkin maa haluaa nyt liittyä Natoon”, ohjelman juontaja Joe Scarborough sanoi Blinkenille.

”Juuri niin [That’s right]”, Blinken vastasi.

Tämän jälkeen Scarborough kysyi Blinkeniltä, harkitsisiko Yhdysvallat asiaa.

”No, Naton ovi on auki, ja jos maat haluavat liittyä, on niillä täysi oikeus päättää haluta jäseneksi. Ja tietysti, jos ne täyttävät edellytykset ja Naton jäsenmaat ovat yhtä mieltä, kyllä, Naton ovi on auki. Se on perusperiaate, josta venäläiset yrittävät saada meidät perääntymään. Emme tee sitä”, Blinken sanoi.

Blinkenin haastattelu on nähtävissä MSNBC:n sivulla. Suomi-asia alkaa videolla ajassa 6.30. Haastattelun koko sisältö on litteroitu Yhdysvaltain ulkoministeriön sivulle.

Todellisuudessa Suomi ei ole ilmoittanut haluavansa liittyä Natoon. Se pitää perinteisesti kiinni Nato-optiosta eli mahdollisuudesta halutessaan liittyä Natoon.