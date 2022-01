Parlamentin jäsenille annettu varoitus koskee asianajajaa, joka on antanut yli 800 000 euroa poliittisina lahjoituksina. Asianajajan tarkoituksena väitetään olleen vaikutusvallan ostaminen Kiinan hyväksi.

Britannian ulkomaan tiedustelupalvelu MI6:n mukaan Kiina on noussut ”tärkeimmäksi yksittäiseksi prioriteetiksi” palvelun sisällä. Kuvassa MI6:n päämaja Lontoossa vuonna 2017.

Britanniassa MI5-turvallisuuspalvelu on antanut poikkeuksellisen varoituksen maan parlamentaarikoille vaikutusvallan ostamisesta Kiinan hyväksi, kertoo brittilehti The Guardian.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun niin sanottu häirintävaroitus on annettu koskien Kiinaa. Aiemmin vastaava varoitus on annettu vain kerran, jolloin se koski Venäjää.

Varoituksessaan maan sisäisestä turvallisuudesta vastaava MI5 väittää, että asianajaja Christine Lee pyrkii vaikuttamaan parlamentaarikoihin sopimattomasti Kiinan kommunistisen puolueen hyväksi.

Leen väitetään ”ottaneen tietoisesti osaa salassa tehtyyn poliittiseen häirintään [Kiinan kommunistisen puolueen alaisen jaoston] Yhteisrintaman työosaston puolesta”.

MI5:n mukaan työosasto pyrkii luomaan suhteita sekä vakiintuneiden että tulevien parlamentaarikoiden kanssa, tarkoituksenaan vaikuttaa salassa Britannian politiikkaan.

Leen nimeä kantava asianajotoimisto on antanut yli 800 000 euroa poliittisina lahjoituksina sekä Britannian työväenpuolueelle että liberaali­demokraattipuolueelle. Britannian silloinen pääministeri Theresa May myös myönsi Leelle Points of Light -palkinnon, joka tosin otettiin pois varoituksen tultua julki.

Suurimman summan poliittisina lahjoituksina asianajotoimisto on antanut työväenpuolueen kansanedustajalle ja entiselle varjohallituksen ministerille Barry Gardinerille. Lahjoitusten yhteissumma on ollut lähes 700 000 euroa.

Torstaina antamassa lausunnossaan Gardiner kertoo olleensa yhteydessä maan turvallisuuspalveluihin useiden vuosien aikana koskien Leetä. Turvallisuuspalvelut ovat Gardinerin mukaan olleet ”täysin tietoisia” tämän tekemisistä Gardinerin toimiston kanssa sekä Leen tekemistä lahjoituksista, joilla on rahoitettu tutkijoita Gardinerin toimistossa.

Gardiner myös painottaa, että hän ja hänen toimistonsa ovat seuranneet lakia ja hyviä toimintatapoja ottaessaan vastaan lahjoituksia.

Gardiner on myös palkannut Leen pojan työskentelemään hänelle. Poika kuitenkin erosi MI5:n varoituksen jälkeen, eikä Gardinerin mukaan ole näyttöä siitä, että pojalla olisi ollut mitään osuutta äitinsä tekemisissä.

Kiinan Britannian-suurlähetystö otti varoitukseen kantaa torstai-iltana, jolloin se kielsi väitteet vaikutusvallan ostamisesta missään vieraassa valtiossa.

”Vastustamme voimakkaasta tätä maineensuttaamis- ja pelottelutemppua, joka kohdistuu Britannian kiinalaisyhteisöön.”

Huoli Kiinan suorittamasta vakoilusta on kasvanut Britannian tiedustelupalvelun riveissä viime aikoina. Viime vuonna MI6-turvallisuuspalvelun johtaja Richard Moore sanoi, että Kiina on noussut palvelun ”tärkeimmäksi yksittäiseksi prioriteetiksi” ensimmäistä kertaa historiassa.