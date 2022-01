Ilmaiskuja on osunut esimerkiksi maan sisäisten pakolaisten leiriin, jauhomyllyyn sekä valtion omistamaan ammattioppilaitokseen.

Etiopian Tigrayssa tehdyissä ilmaiskuissa on tammikuun alun aikana kuollut yli sata siviiliä, kertoo YK.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) tiedottaja Liz Throssell kertoi perjantaina toimittajille Genevessä ainakin 108 siviilin kuolleen ja 75:n loukkaantuneen Etiopian ilmavoimien tekemissä iskuissa vuodenvaihteen jälkeen. Throssell sanoi pitävänsä tilannetta hälyttävänä.

Ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on vedonnut Etiopian viranomaisiin, jotta ne suojelisivat siviilejä, sillä YK:n näkemyksen mukaan suhteettomat hyökkäykset muihin kuin sotilaallisiin kohteisiin voivat olla sotarikoksia.

Pohjois-Etiopian Tigrayssa on taisteltu marraskuusta 2020 lähtien. Tuolloin presidentti Abiy Ahmed lähetti alueelle joukkoja syytettyään Tigrayn johtavaa puoluetta hyökkäyksistä armeijan leireille.

Throssellin kuvailemia ilmaiskuja on osunut esimerkiksi maan sisäisten pakolaisten leiriin, jauhomyllyyn sekä valtion omistamaan ammattioppilaitokseen.

YK on varoittanut, että alue on humanitaarisen katastrofin partaalla ja ruokajakelu on vaarassa keskeytyä. Maailman ruokaohjelma WFP on kertonut ruokajakelunsa olevan matalimmalla tasolla koskaan.

Konfliktin kiihtymisen vuoksi WFP:n saattueet eivät ole päässeet Tigrayn pääkaupunkiin Mekeleen joulukuun puolivälin jälkeen. Ruokaohjelman tiedottaja Tomson Phiri sanoi perjantaina, että 14 kuukautta kestäneen konfliktin jäljiltä ennätysmäärä ihmisiä tarvitsee pikaisesti ruoka-apua.